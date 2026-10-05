(C)Getty Images
Çeviri:
Hansi Flick, Barcelona gözden düşen yıldızı elden çıkarmaya hazırlanırken PSG'nin transfer hamlesinin önünü açtı
Flick tarafından gözden çıkarıldı
Fichajes'e göre Balde, Flick yönetiminde gözden hızla düşmesinin ardından Barcelona'da son derece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Sadece birkaç ay önce sol bek, Alman teknik adam için önemli bir oyuncu olarak görülüyordu, ancak konumu ciddi şekilde kötüleşti.
22 yaşındaki oyuncu, ilk takımın kıyısına itildi ve süreleri neredeyse tamamen yok oldu. Balde, bu sezon sadece 12 dakika forma giydi; Camp Nou'da Racing'e karşı kısa bir süre sahada kaldı.
Art arda altı lig maçını kaçırdı ve Feyenoord'la oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giymedi. Ayrıca sezonun açılış maçında Elche'ye karşı kadroya da alınmadı; bu durum, Barcelona formasıyla 169 maça çıkmış bir savunmacı için şaşırtıcı bir gerçek.
- Getty Images
Hiyerarşide geriye düşmek
Balde'nin oynama süresindeki ani düşüş, doğrudan Flick'in net taktik tercihleriyle bağlantılı. Barca teknik direktörünün gözünde genç bek, mevcut hiyerarşideki yerini kaybetti. Xavi Espart ve Joao Cancelo, onu açık şekilde geride bıraktı ve Balde'yi kenarda tamamen yeni ve rahatsız edici bir gerçekle baş başa bıraktı.
Bu beklenmedik düşüşe rağmen savunmacı, hızlı bir ayrılığı garantilemek için acele etmiyor. Balde'nin Barcelona ile Haziran 2028'e kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve bu da ona büyük bir güven duygusu veriyor. Öncelikli isteği takımda kalmak ve kendisini yeniden kabul ettirmek. Genç bek, teknik direktörün güvenini yeniden kazanıp yakın gelecekte ilk 11'e dönmek umuduyla takımdaki yeri için mücadele etmek istiyor.
Barcelona yönetimi ayrılığa açık
Balde kalmaya istekli olsa da, Barcelona yönetimi oyuncunun yakın geleceğine ilişkin oldukça farklı bir bakış açısına sahip. Kulüpteki üst düzey isimler, kış döneminde ayrılık ihtimalini dışlamış değil; ocak ayında bir transferi son derece gerçekçi bir seçenek olarak görüyor.
Kulüp hâlâ Balde'yi yeni bir meydan okumanın kariyeri için en iyisi olabileceğine ikna etmeyi umuyor. Ancak yönetim, Camp Nou'daki hedeflerinden vazgeçirmesinin zor olmasının farkında ve bu aşamada gönüllü bir ayrılığı düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.
Buna rağmen, transfer dönemi açıldığında Barcelona'nın gelecek tüm teklifleri dikkatle değerlendirmesi bekleniyor. Oyuncu, Flick'in planlarında neredeyse hiç yer bulmazken, yönetim piyasadaki tüm seçenekleri incelemeye hazır.
- Getty Images
PSG ve Manchester kulüpleri devrede
Barça, ayrılığa resmen kapıyı açarsa, Avrupa'nın önde gelen birkaç kulübü harekete geçmek için bekliyor. Aynı habere göre PSG, savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Manchester'ın iki kulübünün de gelişmeleri dikkatle izlediğine inanılıyor.
PSG için Balde'yi sezon ortasında transfer etme fırsatı, cazip bir piyasa fırsatını temsil ediyor. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en üst seviyesinde şimdiden önemli bir deneyime sahip ve Blaugrana'da oynamanın büyük taktik gerekliliklerini anlıyor. Fransız ekibinin ocak ayında somut bir adım atıp atmayacağı ise henüz belli değil. Balde'nin sportif durumu önümüzdeki haftalarda düzelmezse, ayrılığa bakışı hızla değişebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun