Fichajes'e göre Balde, Flick yönetiminde gözden hızla düşmesinin ardından Barcelona'da son derece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Sadece birkaç ay önce sol bek, Alman teknik adam için önemli bir oyuncu olarak görülüyordu, ancak konumu ciddi şekilde kötüleşti.

22 yaşındaki oyuncu, ilk takımın kıyısına itildi ve süreleri neredeyse tamamen yok oldu. Balde, bu sezon sadece 12 dakika forma giydi; Camp Nou'da Racing'e karşı kısa bir süre sahada kaldı.

Art arda altı lig maçını kaçırdı ve Feyenoord'la oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giymedi. Ayrıca sezonun açılış maçında Elche'ye karşı kadroya da alınmadı; bu durum, Barcelona formasıyla 169 maça çıkmış bir savunmacı için şaşırtıcı bir gerçek.