Hansi Flick, Barcelona forvetinin sekiz maçlık gol orucunda kendine güveninin eksik olduğunu kabul ederken, Lamine Yamal Athletic Club karşısında günü kurtardı

Lamine Yamal bir kez daha belirleyici faktör oldu ve 68. dakikada sol ayağıyla attığı karakteristik bir golle skoru açtı. Flick, yedek kulübesinden oyuna giren Pedri'nin dönüşünü ve takım ruhunu da övdü: "Tabii ki Pedri maçları değiştirir; bunu bugün yine gördük. Onlarla gurur duyuyorum... Takımdaki bu özel atmosfer, birbirlerine destek olmaları, ortam, her şey harika."

Yamal hakkında ise şunları ekledi: "En iyi maçını oynamadı ama golü maçı belirledi. Boşluk ve fırsat bulduğunda... çok çalışıyor. Böyle bir durumda maçı çözebilmesi iyi bir şey."