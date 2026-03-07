Getty Images Sport
Çeviri:
Hansi Flick, Barcelona forvetinin sekiz maçlık gol orucunda kendine güveninin eksik olduğunu kabul ederken, Lamine Yamal Athletic Club karşısında günü kurtardı
Flick, gol sıkıntısı çeken Torres'in yanında duruyor
Alman stratejist, Torres'in hızı ve dinamizminin, Bilbao'daki maçta birkaç net fırsatı kaçırmasına rağmen, bu kötü formunu sonunda aşacağına inanıyor. Flick, önümüzdeki Avrupa maçları öncesinde ilk 11'de yer almak için iç rekabetin yoğunlaşmaya devam etmesi nedeniyle, teknik ekibin oyuncunun klinik yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olmak için tüm gücüyle çalıştığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Flick'in Ferran Torres hakkındaki samimiyeti
Maçsonrası basın toplantısında Flick, İspanyol milli oyuncunun form düşüşüne değindi. "Ferran mı? Şu anda kendine güveni eksik, ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Maçlarda her şeyi denemek önemlidir; iyi bir dinamik içinde, hızlı ve şu anda sadece biraz şanssızlık yaşıyor, ama ona yardımcı olabilirsem, olacağım" dedi. Ferran, ilk yarı bitmeden hemen önce milimetrelerle kaçırdığı bir hava topu ile büyük bir şans yakaladı ve sonunda Robert Lewandowski ile değiştirildi.
Lamine Yamal, Bilbao'da sihrini konuşturuyor
Lamine Yamal bir kez daha belirleyici faktör oldu ve 68. dakikada sol ayağıyla attığı karakteristik bir golle skoru açtı. Flick, yedek kulübesinden oyuna giren Pedri'nin dönüşünü ve takım ruhunu da övdü: "Tabii ki Pedri maçları değiştirir; bunu bugün yine gördük. Onlarla gurur duyuyorum... Takımdaki bu özel atmosfer, birbirlerine destek olmaları, ortam, her şey harika."
Yamal hakkında ise şunları ekledi: "En iyi maçını oynamadı ama golü maçı belirledi. Boşluk ve fırsat bulduğunda... çok çalışıyor. Böyle bir durumda maçı çözebilmesi iyi bir şey."
- Getty Images Sport
Elektrikli düellonun ardından
Atletik teknik direktörü Ernesto Valverde, lig liderine kıyasla takımının klinik bitiricilik eksikliğinden yakındı. "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık; daha fazlasını hak ettik" dedi. "Ama bakın, rakip affetmez. Elde ettiğiniz fırsatları gole çevirmelisiniz çünkü onlar sahip oldukları fırsatları üst köşeye gönderiyorlar." Bu galibiyetle Barcelona, Real Madrid'in dört puan önünde yer almaya devam ediyor.
Reklam