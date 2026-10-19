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Moataz Elgammal
Çeviri:

Hansi Flick, ağır sakatlıkların ardından Paris Saint-Germain karşısındaki savunma seçeneklerini açıkladı

H. Flick
Barcelona
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, PSG ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için acil savunma planlarını açıkladı. Kilit oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli kayıplar yaşayan Alman teknik adam, orta saha oyuncularını savunmanın merkezinde görevlendirmeyi düşünüyor. Flick, kendine güvenen takımından dünya futbolunun en iyi takımına karşı gücünü kanıtlamasını istiyor.

  • Sakatlık krizi Barcelona savunmasını vurdu

    Barcelona, Sevilla'dan üç puanla döndü ancak çifte sakatlık haberiyle sarsıldı: Hem Eric Garcia'nın hem de Jules Kounde'nin Paris deplasmanında forma giyemeyeceği resmen açıklandı.

    Kulüp savunmada ciddi bir krizle karşı karşıya. Üstelik Gerard Martin, ayağında rahatsızlık hissettikten sonra oyundan alınmak zorunda kaldı. Martin'in Parc des Princes'te ilk 11'de başlaması pek olası görünmüyor. Bu durum, kadroyu asıl mevkisi savunma olan oyuncular açısından ciddi bir eksikle karşı karşıya bırakırken teknik direktörü mevcut orta saha oyuncuları arasından alternatif çözümler aramaya zorluyor.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    Flick, orta saha oyuncularını stoperde oynatmayı düşünüyor

    Maç öncesi basın toplantısında savunmadaki oyuncu eksikliğine değinen Flick, alternatif taktik planını açıkladı. Alman teknik direktör, “Frenkie de Jong oynayabilir, Alex Campos da bizimle. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Belki en iyi dönemimizden geçmiyoruz ama bunu kabul etmeliyiz,” dedi.

    Real Betis maçı öncesinde kısa süre önce sağlık ekibinden oynama izni alan De Jong, daha önce Ronald Koeman yönetiminde stoper olarak görev yapmıştı. Rodri’nin de Manchester City’de savunmanın merkezinde oynama deneyimi bulunuyor.

  • Rakibe övgü ve Raphinha müjdesi

    Sakatlar listesinin giderek uzamasına rağmen teknik direktör, Avrupa'daki karşılaşma öncesinde oldukça iyimser olduğunu belirtti ve hücum hattıyla ilgili önemli bir müjde verdi. Flick, Raphinha için “Yarın ilk 11'de olacak” dedi. Teknik direktör, takımından PSG karşısındaki büyük mücadeleyi fırsat olarak görmesini de istedi.

    “Yarınki maçın bizim için iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Takımımızın, son 11 maçını kazanmış bir takım gibi özgüvenle oynamasını istiyorum. Son iki yılın dünyanın en iyi takımıyla karşılaşacağız ve bu bizim için bir fırsat.”

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    Barcelona'yı sırada ne bekliyor?

    Barcelona'yı yoğun bir hafta bekliyor. Önce Paris Saint-Germain ile karşılaşacak, ardından yaklaşan El Clasico'ya odaklanacak. Ancak Flick, salı gününün ötesini düşünmek istemedi. «Bir sonraki maç her zaman en önemlisidir. Bu yüzden yarınki maç en önemli maç» dedi. Sakat Fransız savunmacısı hakkında ise «Jules Kounde'nin hafta sonuna kadar hazır olmasını umuyoruz» ifadelerini kullandı.

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