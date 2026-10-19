Maç öncesi basın toplantısında savunmadaki oyuncu eksikliğine değinen Flick, alternatif taktik planını açıkladı. Alman teknik direktör, “Frenkie de Jong oynayabilir, Alex Campos da bizimle. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Belki en iyi dönemimizden geçmiyoruz ama bunu kabul etmeliyiz,” dedi.

Real Betis maçı öncesinde kısa süre önce sağlık ekibinden oynama izni alan De Jong, daha önce Ronald Koeman yönetiminde stoper olarak görev yapmıştı. Rodri’nin de Manchester City’de savunmanın merkezinde oynama deneyimi bulunuyor.