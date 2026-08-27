Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmund'un "ezici favori" Bayern Münih ile rekabet edemeyeceğini kabul etti

Watzke, Dortmund'u en büyük rakiplerinden ayıran farkı açıkça kabul etti ve Bayern'in muazzam mali gücünün lig şampiyonluğu için rekabeti giderek daha dengesiz hâle getirdiğini söyledi.

Sky Germany'ye konuşurken şampiyonluk yarışını değerlendiren Watzke, şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, geçen sezon iyi bir Bundesliga sezonu geçirdik ve 73 puan topladık. Geçmişte bu, şampiyonluğu kazanmak için yeterli olurdu. Bugün ise artık durum böyle değil çünkü FC Bayern her şeye hükmediyor.

"Dortmund olarak bunu değiştirmek için yapabileceklerimiz sınırlı, çünkü Almanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki fark ekonomik açıdan çok büyüdü. Bu yüzden kendimizi kandırmayalım, Bayern Münih ezici favori."