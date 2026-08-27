AFP
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Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmund'un "ezici favori" Bayern Münih ile rekabet edemeyeceğini kabul etti
Watzke, Bayern üstünlüğünü kabul etti
Dortmund Başkanı Watzke, Bayern'in 14 sezonda 13. şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2026-27 Bundesliga yarışının tanıdık bir düzende ilerlemesini bekliyor. Bavyera devi, geçen sezon şampiyonluğa giderken çok az dirençle karşılaştı ve 122 golle organizasyon rekoru kırdı. Kompany de, ilk iki sezonunun her birinde ligi kazanan yalnızca dördüncü teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı ve Ernst Happel, Hansi Flick ve Pep Guardiola'ya katıldı.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, şampiyonluk yarışının kaybedildiğini kabul etti
Watzke, Dortmund'u en büyük rakiplerinden ayıran farkı açıkça kabul etti ve Bayern'in muazzam mali gücünün lig şampiyonluğu için rekabeti giderek daha dengesiz hâle getirdiğini söyledi.
Sky Germany'ye konuşurken şampiyonluk yarışını değerlendiren Watzke, şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, geçen sezon iyi bir Bundesliga sezonu geçirdik ve 73 puan topladık. Geçmişte bu, şampiyonluğu kazanmak için yeterli olurdu. Bugün ise artık durum böyle değil çünkü FC Bayern her şeye hükmediyor.
"Dortmund olarak bunu değiştirmek için yapabileceklerimiz sınırlı, çünkü Almanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki fark ekonomik açıdan çok büyüdü. Bu yüzden kendimizi kandırmayalım, Bayern Münih ezici favori."
Transfer piyasasına zıt yaklaşımlar
İki takım arasındaki fark, yaz transfer dönemindeki zıt kadro yapılanması stratejileriyle de belirginleşti. Bayern, şampiyon kadrosunu Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'un gelişiyle güçlendirirken tılsımlı golcüsü Harry Kane'i de Allianz Arena'da tuttu. Buna karşılık Niko Kovac'ın ekibi, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas ve Joane Gadou'yu transfer ederek yükselen yeteneklere yatırım yapmayı tercih etti; üstelik sezonun başında Franz Beckenbauer Süper Kupa'da Bayern'e 2-1 yenilerek erkenden darbe almıştı.
- AFP
Bundesliga açılışı kararlılığı sınayacak
Borussia Dortmund, 2026-27 Bundesliga sezonuna cumartesi günü Signal Iduna Park'ta Hamburg'u ağırlayarak başlayacak. Niko Kovac, yurt içi ve Avrupa fikstürü yoğunlaşmadan önce yaz döneminde kadroya katılan genç oyuncuları takıma entegre etme konusunda hemen bir sınavla karşı karşıya. İkna edici bir başlangıç, erken ivme yakalamak ve Borussia Dortmund'u puan tablosunun üst sıralarında rekabetçi tutmak için kritik önem taşıyacak.
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