AFC Richmond hayranları için, 2023’te 3. sezonun sona ermesinin ardından yeni içerik için geçen uzun bekleyiş, adeta bir sonsuzluk gibi geldi. Waddingham için ise bu belirsizlik daha da kişisel bir boyut taşıyordu; zira Rebecca Welton’ın ikonik rolünün elinden temelli olarak kayıp gitmiş olabileceğinden endişe duyuyordu.

Sezonlar arasındaki dönemi değerlendiren Waddingham, The Guardian’a şunları söyledi: “Her zaman söylentiler vardı. Tabii ki, Keeley’nin Rebecca’ya kadın takımını devretmesiyle sezonu bitirmiştik, bu yüzden aslında işlerin olduğundan daha çabuk hallolacağını düşünmüştüm. Öyle olmadığında ise, ‘Bu kadar mı? Her şey sona mı eriyor?’ diye düşünmeye başlıyorsunuz.”

Oyuncular, diyor Waddingham, hâlâ “çok sıkı fıkı” ve sürekli iletişim halindeler, ancak Rebecca’yı bir daha asla canlandıramayacağı ihtimali yüzünden üzülmeye başlamıştı. “Kulağa saçma ve teatral gelebilir, ama onlarla gerçekten bir bağ kurduysanız, bir karakteri kaybetmek bir arkadaşınızı kaybetmek gibidir.”