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Hannah Waddingham, 4. sezon için AFC Richmond’a geri döndükten sonra Jason Sudeikis tarafından belirsizlik içinde bırakılmasının ardından Ted Lasso’ya olan korkusunun “azaldığını” itiraf ediyor
Rebecca Welton’ı kaybetme korkusu
AFC Richmond hayranları için, 2023’te 3. sezonun sona ermesinin ardından yeni içerik için geçen uzun bekleyiş, adeta bir sonsuzluk gibi geldi. Waddingham için ise bu belirsizlik daha da kişisel bir boyut taşıyordu; zira Rebecca Welton’ın ikonik rolünün elinden temelli olarak kayıp gitmiş olabileceğinden endişe duyuyordu.
Sezonlar arasındaki dönemi değerlendiren Waddingham, The Guardian’a şunları söyledi: “Her zaman söylentiler vardı. Tabii ki, Keeley’nin Rebecca’ya kadın takımını devretmesiyle sezonu bitirmiştik, bu yüzden aslında işlerin olduğundan daha çabuk hallolacağını düşünmüştüm. Öyle olmadığında ise, ‘Bu kadar mı? Her şey sona mı eriyor?’ diye düşünmeye başlıyorsunuz.”
Oyuncular, diyor Waddingham, hâlâ “çok sıkı fıkı” ve sürekli iletişim halindeler, ancak Rebecca’yı bir daha asla canlandıramayacağı ihtimali yüzünden üzülmeye başlamıştı. “Kulağa saçma ve teatral gelebilir, ama onlarla gerçekten bir bağ kurduysanız, bir karakteri kaybetmek bir arkadaşınızı kaybetmek gibidir.”
- Getty Images Entertainment
Sudeikis ve 4. Sezon yol haritası
Ted Lasso’nun geleceği, her zaman büyük ölçüde dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Sudeikis’in omuzlarında durmuştur. Üçüncü sezon başlangıçta belirli bir üçlemenin sonu olarak tasarlanmış olsa da, Richmond evreninde daha fazla hikâyeye kapı açık bırakılmıştır.
Waddingham’ın spora olan samimi tutkusu, kulüp sahibi rolünü üstlendiğinden beri giderek artmıştır. Profesyonel futboldaki birçok tanınmış isimle yakın temas halinde olan Waddingham, dizinin gerçek hayattaki ilgi alanları üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.
"Erkek futbolundan çok kadın futboluna ilgi duyuyorum," diyen Waddingham, İngiltere milli takım oyuncuları Leah Williamson ve Jill Scott’ın hayatında önemli figürler haline geldiğini belirtti.
Oyunu savunmak ve düşmanlıkla mücadele etmek
Richmond dizisinin kurgusal dünyasının ötesinde, Waddingham, çevrimiçi taciz ve medyanın düşmanca tavırlarıyla karşı karşıya kalan kadın sporcuların sesini yüksek sesle duyuran bir destekçi haline geldi. Kısa süre önce İngiltere milli takım kalecisi Mary Earps ile vakit geçirerek, kalecinin otobiyografisinin yayınlanmasının ardından maruz kaldığı tepkileri konuştu. Waddingham, “Lioness” yıldızına yöneltilen sert eleştirilerin şiddetine büyük bir şaşkınlık duyduğunu ifade etti. “Kısa süre önce Earps ile dışarı çıkmıştım.”
Bu koruyucu içgüdü, kendi kariyerine ve sektörde nasıl algılandığına da uzanıyor. Waddingham, sette ve kırmızı halıda profesyonellik ve saygı konusunda taviz vermeyen bir kişiliğiyle tanınıyor. Olivier Ödülleri’nde, cinsiyetçi sözler sarf eden bir fotoğrafçıya tepki gösterdiği ve viral olan anı hatırladı. Konu açıldığında, “Nereye varmak istediğini biliyorum,” dedi.
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Yirmi yılın ardından ‘bir gecede elde edilen başarı’
Ted Lasso onu Hollywood yıldızlığına fırlatarak Mission: Impossible ve The Fall Guy gibi yapımlarda rol almasını sağlasa da, Waddingham on yıllarını müzikal tiyatrosunda emek vererek geçirdiğini herkese hemen hatırlatıyor. Şu anki başarısını ani bir şans eseri değil, 25 yıllık sıkı çalışmanın sonucu olarak görüyor.
Ted Lasso dünyasına geri dönmek, Waddingham için sıradan bir işten çok daha fazlasını ifade ediyor; bu, hayatını değiştiren bir karaktere geri dönüş anlamına geliyor. 5 Ağustos 2026’da gerçekleşecek 4. sezonun prömiyerine hazırlanırken, kendisini şekillendiren hayranlarına ve tiyatro camiasına layık bir performans sergilemeye odaklanıyor.
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