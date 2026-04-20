Lionesses winners & losers
Ameé Ruszkai

Hannah Hampton ve Lauren Hemp klaslarını ortaya koydu; ancak Maya Le Tissier'in Aslanlar'ındaki hayal kırıklıkları devam ediyor: İngiltere'nin Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde geçirdiği başarılı haftanın kazananları ve kaybedenleri

Avantaj İngiltere'de. Bu uluslararası maç arası, bu kıyasıya geçen eleme grubunda gelecek yılki Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanan tek takımı belirleyecek Lionesses ile İspanya arasındaki yarışta her zaman belirleyici olacaktı ve bu mücadeleden galip çıkan, dünya şampiyonu değil, Avrupa şampiyonu oldu.

Böylesine başa baş bir mücadelede, İngiltere ile İspanya arasındaki maçların belirleyici olması muhtemel; İngiltere de Salı günü Wembley’de La Roja’yı 1-0 yenerek üzerine düşeni yaptı. Skorun yakın olmasına ve Hannah Hampton’ın galibiyeti korumak için maçın sonlarında olağanüstü bir kurtarış yapmasına rağmen, konuk takımın en iyi performansından çok uzak kalmasına rağmen, genel olarak Lionesses daha iyi bir takım gibi görünüyordu.

Sarina Wiegman'ın bu galibiyetteki rolü, şu anda bu rekabette teknik direktörler arasında da İngiltere'nin üstünlüğü olduğunu gösterdi. Stoper, sol bek ve orta saha pozisyonlarında büyük kararlar alan Hollandalı teknik direktör, İspanya'nın yeni teknik direktörü Sonia Bermudez'i geride bırakarak tüm kararlarında haklı çıktı. Eski Barcelona forveti geçen yıl güçlü bir başlangıç yapıp La Roja'yı Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı, ancak daha deneyimli rakibi, iki teknik direktör arasındaki bu ilk karşılaşmayı kazandı.

Ancak İngiltere, dört gün sonra İzlanda'da puan kaybetmiş olsaydı, bu pek bir anlam ifade etmeyecekti - ki bu neredeyse gerçekleşiyordu. İspanya, günün erken saatlerinde Ukrayna'yı 5-0 yenerek, Haziran ayında Lionesses ile oynayacakları rövanş maçını kazanmaları halinde işlerine yarayabilecek gol farkını artırdı ve İzlanda'nın kendilerine nasıl bir iyilik yapmadığını merak etmiş olmalılar. Hampton yine büyük bir performans sergiledi ve İngiltere'nin gergin geçen 1-0 galibiyetinde kale direkleri de önemli bir rol oynadı.

Böylece Lionesses, grubun zirvesinde İspanya’nın üç puan önünde yer alıyor ve geriye iki maç kaldı; bunlardan bir sonraki, dünya şampiyonu ile oynanacak deplasman maçı. Tarafsız bir bakış açısıyla bakıldığında, durum bundan daha iyi olamazdı. Haziran ayında Mallorca'da yenilmez ve birkaç gün sonra Ukrayna'yı yenerse, İngiltere Brezilya'ya gitme biletini alacak. Lionesses, geçen yazki Euro finalinde yendikleri rakibe karşı son dört maçın üçünü kazandığından, en az bir puan alma şansını yüksek görüyor.

Ancak bu maç gelmeden önce, İngiltere'nin Nisan kampından öğrenilecek çok şey vardı ve bunların çoğu, bir sonraki milli maç arası geldiğinde Wiegman'ın düşüncelerini etkileyebilir. GOAL, Lionesses'in İspanya ve İzlanda'ya karşı kazandığı galibiyetlerin kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    KAZANAN: Hannah Hampton

    Bu milli maç arası öncesinde Hampton'ın formuyla ilgili soru işaretleri vardı. Chelsea'nin kalecisi, Blues formasıyla oynadığı son altı maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamamış, yedi gol yemişti; ayrıca pas dağıtımı da eleştirilerin odağındaydı. Ancak bu hafta İngiltere milli takımında geçirdiği süre, sezonun sonuna kadar güçlü bir performans sergilemek için ihtiyaç duyduğu özgüveni ona kazandırmış olabilir.

    Hampton iki maçta kalesini gole kapattı ve her ikisinde de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. İspanya maçında, bir dizi sağlam kurtarışın ardından, uzatma dakikalarında Edna Imade'nin şutunu muhteşem bir şekilde kurtararak Lionesses'e grup liderliğinde üç puanlık bir avantaj sağlayan hayati 1-0 galibiyeti korudu. Dört gün sonra ise, İngiltere'nin Alessia Russo'nun erken attığı golün ardından skoru değiştirememesi üzerine, İzlanda'ya karşı aynı skorla kazanılan gergin maçta iki büyük kurtarış yapmak zorunda kaldı.

    Russo, ITV'ye verdiği demeçte Hampton hakkında "O muhteşemdi" dedi. "Önemli anlarda bizi oyunda tuttu. Üç veya dört kez ortaya çıkarak kalesimizi gole kapatmamızı ve üç puanı almamızı sağladı. Bazen böyle öne çıkan birine ihtiyaç duyarsınız."

    KAZANAN: Lucia Kendall

    Kabul etmek gerekirse, Keira Walsh ve Georgia Stanway’in her halükarda yer alacağı üçlüyü tamamlayacak orta saha seçenekleri bu hafta oldukça kısıtlıydı. Ella Toone ve Grace Clinton sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı; bu durum, genç oyuncu Erica Parkinson’ın ilk kez milli takıma çağrılmasına yol açtı. Dolayısıyla Wiegman, İspanya’nın konuk olacağı maç öncesinde önemli bir karar vermek zorundaydı. Bu önemli maçta, sadece beş kez milli forma giymiş 21 yaşındaki Lucia Kendall, yeteneğinin büyük bir takdir gördüğü hissi uyandıran bir kararla kadroda yer aldı.

    Kendall da bu güveni boşa çıkarmadı. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Alexia Putellas, geçen yılın Altın Top ikincisi Mariona Caldentey ve Barcelona'nın yıldızı Patri Guijarro'dan oluşan orta saha üçlüsüne karşı Kendall'ın top hakimiyetini gösterebileceği pek fazla fırsat bulması pek olası değildi. Ancak topu aldığında iyi tuttu, sahada geniş bir alanı kapladı ve muhteşem bir mücadele sergiledi; pozisyonundaki bazı oyuncuların yapabileceği gibi hiçbir an şaşkınlık belirtisi göstermedi.

    Performansı, Wiegman'dan da bolca övgü aldı. Wiegman, Kendall'ın "mevcut en iyi orta saha"yı tamamladığını söyledi. İngiltere teknik direktörü, "Bence topu elindeyken ve topu kaybettiğimizde ne yapmak istediğimizi çok iyi anlıyor" dedi. 10 numara pozisyonu için rekabet devam ediyor ve Kendall, bu pozisyonu hak etmek için fırsat bulduğunda neredeyse hiç hata yapmıyor.

    KAZANAN: Lotte Wubben-Moy

    Lotte Wubben-Moy, bu kamp dönemine İngiltere'nin en formda oyuncularından biri olarak katıldı. Ancak Wiegman yönetiminde her zaman fazla süre almamış bir oyuncu olarak, bunun Lionesses'in şu ana kadar bu yılki en önemli maçı olan İspanya karşılaşmasında kendini gösterme fırsatına dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdi. Neyse ki onun için öyle oldu. Ve İngiltere için de neyse ki, kadroda yer almasını fazlasıyla haklı çıkardı.

    Wiegman'ın kaptan Leah Williamson için henüz erken olduğunu söylediği maçta Esme Morgan ile birlikte ilk 11'de yer alan Wubben-Moy, Wembley'de 90 dakika boyunca İspanya'yı çok az hareket ettiren müthiş bir stoper ikilisinin bir parçasını oluşturdu.

    İngiltere teknik direktörü maçın ardından, "Onlarla gurur duyuyorum," dedi. "Birlikte çok fazla oynamadılar. [Performansları] onlar hakkında çok şey söylüyor ve kendileriyle gurur duymalılar."

    Dört gün sonra, Wubben-Moy kenara çekildi ve Williamson, hamstring sorunu nedeniyle bir ay aradan sonra sahalara dönen Williamson'ın yerine ilk 11'de yer aldı. Ancak Wubben-Moy, devre arasında İngiltere kaptanının yerine geçti, savunma hattına iyi uyum sağladı ve İzlanda'nın skoru eşitleyeceği gibi göründüğü son dakikalarda büyük katkı sağladı.

    Bu, Wubben-Moy için merkez savunma sıralamasında yükselme açısından önemli bir hafta gibi hissettiren haftanın sonu oldu.

    MAĞLUP: Maya Le Tissier

    Bu stoper pozisyonunun diğer tarafında ise Maya Le Tissier yer alıyor. Manchester United kaptanının bu Lionesses takımındaki pozisyonu uzun süredir tartışılıyor. Wiegman, Le Tissier'i kulüp seviyesinde merkez rolünde mükemmel performans göstermesine rağmen sağ bek pozisyonunda bir çözüm olarak görüyor. Le Tissier, geçen yılın sonunda dostluk maçlarında merkez savunma oyuncusu olarak bolca fırsat bulduğunda bu tartışmada haklı olduğunu kanıtlama şansı yakaladı, ancak 2026'da şansı tersine döndü.

    İngiltere'nin Ukrayna ile oynadığı yılın ilk maçında 90 dakika sahada kalsa da, bu sağ bek pozisyonundaydı ve o zamandan beri oynanan üç maçta yedek kulübesinde kaldı. Bu durum, Williamson'ın sakatlık sorunları ve Alex Greenwood'un sol bek pozisyonunda görev almasıyla diğer oyunculara yer açılmasına rağmen değişmedi. Ancak bu fırsatlar Wubben-Moy ve Morgan gibi oyunculara gitti ve Le Tissier'i tırmanmakta olduğu gibi görünen hiyerarşide geriye düşürdü.

    KAZANAN: Lauren Hemp

    Lauren Hemp, Wiegman yönetimindeki bu İngiltere milli takımında vazgeçilmez bir isim olmuştur. Hollandalı teknik direktörün yönetiminde Lionesses’in büyük turnuvalardaki maçlarının bir tanesi hariç hepsinde ilk 11’de yer alan Hemp, iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu kazandı ve 2023’te Lionesses’in ilk Dünya Kupası finaline yükselmesine katkıda bulunmak üzere üç gol attı. Yine de, bazen hak ettiği takdiri görmediği hissi uyandırıyor.

    Bu nedenle, Hemp'in bu hafta böylesine başrol oynaması, ona daha sık hak ettiği ilgiyi gösterdiği için sevindirici bir manzaraydı. İspanya'ya karşı maçı kazandıran golü, mükemmel bir doğaçlama hamlesiydi; kısa süre sonra direğe çarpan topuyla ikinci golü atamamasının şanssızlığı bir yana, İzlanda'ya karşı Russo'nun golüne yaptığı asist de aynı derecede etkileyiciydi.

    25 yaşında 76 uluslararası maça çıkan Hemp, Wiegman'ın kadrosunda ilk sıralarda yer alan isimlerden biri ve İngiltere'ye geldiğinden beri bu durum değişmedi. Bu hafta, bunun neden böyle olduğunu bir kez daha hatırlattı.

    KAZANAN: Leah Williamson

    Bu kamp, Williamson'ın form durumu konusundaki tartışmalarla geçmişti; zira Wiegman, İngiltere kaptanını Arsenal'in son beş maçının hiçbirinde forma giymemesine rağmen kadroya çağırmıştı. Her ne kadar savunma oyuncusunun İspanya maçında sahaya çıkabileceği umulsa da, sahalara dönüşü birkaç gün daha beklemek zorunda kaldı; ancak İzlanda'ya karşı oynadığı 45 dakikalık maçta herhangi bir sorun yaşamadı.

    Bu süreç, Williamson, İngiltere ve Arsenal'in umduğundan daha uzun sürdü ve Lionesses kaptanı için hayal kırıklığı dolu bir sezonun devamı oldu. Williamson, bu son aksilikten önce diz problemi nedeniyle ilk üç ayı, baldır problemi nedeniyle de bir ayı kaçırmıştı.

    Ancak, o artık geri döndü, tam da Gunners'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savunma mücadelesinin son aşamalarına yetiştirdi; bu mücadele önümüzdeki hafta yarı final aşamasında devam edecek ve Haziran ayında İngiltere'nin İspanya ile oynayacağı büyük rövanş maçı öncesinde kulüp sezonunu güçlü bir şekilde kapatma umudu var. Bu maç, iki takımdan hangisinin gelecek yılki Dünya Kupası'na otomatik olarak katılacağını belirleyecek, bu nedenle Lionesses için Williamson'ın ilk 11'de yer alması büyük bir moral kaynağı olacaktır.

    MAĞLUP: Taylor Hinds

    İspanya ile oynanacak maça girerken, Taylor Hinds İngiltere'nin son üç maçının tamamında ve son beş maçının dördünde sol bek olarak ilk on birde yer almıştı. Ancak Arsenal'in savunma oyuncusu, Wembley'deki maçın kadrosundan çıkarıldı ve yerine Greenwood geçti. Maç öncesinde ITV'nin Greenwood'un ilk tercih edilen sol bek olup olmadığını sorması üzerine Wiegman, "Evet, öyle" diye yanıtladı.

    İngiltere'nin bu pozisyondaki ikileminden bahsederken, sanki "Groundhog Day" filmini izliyormuş gibi hissedilebilir. Lionesses uzun süredir bu pozisyonda doğal seçeneklerden yoksun ve genellikle boşluğu doldurmak için diğer oyuncuları pozisyonlarının dışında oynamaya zorluyor, bu da sonuç olarak takımın gerçek bir zayıf noktası olarak öne çıkıyor. Wiegman bu sorunu çözmek için birçok yeni seçeneği değerlendirdi ve Anouk Denton, Poppy Pattinson ve Hinds gibi isimlere milli forma şansı verdi.

    Hinds, Ekim ayında ilk kez milli takıma çağrıldığından bu yana bu fırsatların çoğunu elde etti. Bu durum, Chelsea'de bu pozisyonda oynayan ve İngiltere milli takımında da düzenli olarak forma giyen Niamh Charles'ın yokluğuyla büyük ölçüde örtüştü. Ancak Greenwood'un son dönemde Manchester City'de stoper yerine sol bek olarak oynadığı maçlar, Wiegman'ın düşüncesini açıkça etkiledi ve Greenwood'un bu hafta Lionesses'in iki maçında da bu pozisyonda ilk 11'de yer almasına yol açtı.

    Charles'ın da Aralık ayından bu yana ilk kez bu ay kadroya dönmesi ve Cumartesi günü İzlanda'ya karşı kazanılan maçın son dakikalarında Greenwood'un yerine oyuna girmesiyle, sol bek pozisyonundaki hiyerarşi geçen aya kıyasla tamamen farklı bir görünüme kavuşmuş gibi görünüyor. Hinds için ne yazık ki, bu sıralamada gerileyen kişi o gibi görünüyor.