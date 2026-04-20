Hannah Hampton ve Lauren Hemp klaslarını ortaya koydu; ancak Maya Le Tissier'in Aslanlar'ındaki hayal kırıklıkları devam ediyor: İngiltere'nin Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde geçirdiği başarılı haftanın kazananları ve kaybedenleri

Böylesine başa baş bir mücadelede, İngiltere ile İspanya arasındaki maçların belirleyici olması muhtemel; İngiltere de Salı günü Wembley’de La Roja’yı 1-0 yenerek üzerine düşeni yaptı. Skorun yakın olmasına ve Hannah Hampton’ın galibiyeti korumak için maçın sonlarında olağanüstü bir kurtarış yapmasına rağmen, konuk takımın en iyi performansından çok uzak kalmasına rağmen, genel olarak Lionesses daha iyi bir takım gibi görünüyordu.

Sarina Wiegman'ın bu galibiyetteki rolü, şu anda bu rekabette teknik direktörler arasında da İngiltere'nin üstünlüğü olduğunu gösterdi. Stoper, sol bek ve orta saha pozisyonlarında büyük kararlar alan Hollandalı teknik direktör, İspanya'nın yeni teknik direktörü Sonia Bermudez'i geride bırakarak tüm kararlarında haklı çıktı. Eski Barcelona forveti geçen yıl güçlü bir başlangıç yapıp La Roja'yı Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı, ancak daha deneyimli rakibi, iki teknik direktör arasındaki bu ilk karşılaşmayı kazandı.

Ancak İngiltere, dört gün sonra İzlanda'da puan kaybetmiş olsaydı, bu pek bir anlam ifade etmeyecekti - ki bu neredeyse gerçekleşiyordu. İspanya, günün erken saatlerinde Ukrayna'yı 5-0 yenerek, Haziran ayında Lionesses ile oynayacakları rövanş maçını kazanmaları halinde işlerine yarayabilecek gol farkını artırdı ve İzlanda'nın kendilerine nasıl bir iyilik yapmadığını merak etmiş olmalılar. Hampton yine büyük bir performans sergiledi ve İngiltere'nin gergin geçen 1-0 galibiyetinde kale direkleri de önemli bir rol oynadı.

Böylece Lionesses, grubun zirvesinde İspanya’nın üç puan önünde yer alıyor ve geriye iki maç kaldı; bunlardan bir sonraki, dünya şampiyonu ile oynanacak deplasman maçı. Tarafsız bir bakış açısıyla bakıldığında, durum bundan daha iyi olamazdı. Haziran ayında Mallorca'da yenilmez ve birkaç gün sonra Ukrayna'yı yenerse, İngiltere Brezilya'ya gitme biletini alacak. Lionesses, geçen yazki Euro finalinde yendikleri rakibe karşı son dört maçın üçünü kazandığından, en az bir puan alma şansını yüksek görüyor.

Ancak bu maç gelmeden önce, İngiltere'nin Nisan kampından öğrenilecek çok şey vardı ve bunların çoğu, bir sonraki milli maç arası geldiğinde Wiegman'ın düşüncelerini etkileyebilir. GOAL, Lionesses'in İspanya ve İzlanda'ya karşı kazandığı galibiyetlerin kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...