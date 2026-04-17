Goal.com
Canlı
Hannah Hampton England gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Hannah Hampton'ın İngiltere formasıyla sergilediği kahramanlık, formun geçici, kalitenin ise kalıcı olduğunu kanıtlarken, Lionesses'in 1 numaralı oyuncusu, sezonuna ivme kazandırabilecek bir an yaşattı

Women's football
İngiltere
H. Hampton
Chelsea FC Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
World Cup Qualification UEFA
İzlanda - İngiltere
FEATURES

Salı akşamı Wembley'de saat 90. dakikaya yaklaşırken, İngiltere maç boyunca hiç olmadığı kadar büyük bir baskı altındaydı. Maçın başlamasından üç dakikadan az bir süre sonra Lauren Hemp'in akrobatik vuruşuyla öne geçen Lionesses, İspanya'nın kendilerini gerçekten zor duruma sokmasını engellemeyi başarmış ve bunun yerine en iyi fırsatların çoğunu kendileri yaratmıştı. Ancak, maçın son dakikalarında, dünya çapındaki kalecileri Hannah Hampton'ın büyük bir kurtarış yapmasına ihtiyaç duyacaklardı.

Mapi Leon'un köşe vuruşu mükemmeldi ve Edna Imade zıplayarak topa ulaştı; sadece altı metre mesafeden İngiltere kalesine doğru güçlü bir kafa vuruşu yaptı. Hampton maç boyunca birkaç kurtarış yapmıştı ancak bu an, onu şimdiye kadarki en iyi kurtarışını yapmaya zorladı; zekice tepki göstererek topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı ve son anda İspanya'nın golünü engelledi.

Bu, kalesini gole kapatan ve Lionesses'in dünya şampiyonlarıyla son dört karşılaşmasında La Roja'ya karşı üçüncü galibiyetini sağlayan hayati bir kurtarıştı. Bu maçın önemi geçen yazki Avrupa Şampiyonası finali kadar büyük olmasa da yine de önemliydi, çünkü bu iki devin yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunda sadece bir otomatik bilet vardı. İngiltere şu anda bu grubun zirvesinde üç puan farkla lider durumda ve bu bileti kapmak için en avantajlı konumda bulunuyor. Bu uluslararası ara dönemine formda olmayan bir şekilde giren Hampton'ın yaptığı bu kurtarış, bunun en büyük nedenlerinden biri.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Baskı altında

    Hampton'ın son haftalardaki performansı gerçekten merak uyandırıcı bir konu. En iyisi olmasa da dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Hampton, bu milli maç arası öncesinde Chelsea formasıyla oynadığı son altı maçta yedi gol yemişti. En son geçen ay Manchester United'ı mağlup ettikleri Lig Kupası finalinde kalesini gole kapatmıştı.

    Ancak bunun nedeni Chelsea'nin savunmasıdır. Nathalie Bjorn ve Millie Bright gibi kilit oyuncuların sakatlıkları ve teknik direktör Sonia Bompastor'un sezona daha hücum odaklı bir yaklaşım benimsemesi nedeniyle, Blues geçen yılki kadar savunmada etkili olamadı.

    Chelsea için şanslı olan ise, bu durumun, rakiplerin savunmanın arkasında Hampton'ı büyük ölçüde formda bulmasıyla aynı zamana denk gelmesi.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Alışılmadık hatalar

    Ancak son haftalarda bazı hatalar ortaya çıkmaya başladı. Lig Kupası finalinin ardından Chelsea, Brighton ile karşılaştığında, Hampton’ın bir şutu konusunda yaptığı beklenmedik bir yanlış değerlendirme, Seagulls’un skoru eşitlemesine yol açtı; genç orta saha oyuncusu Lexi Potter, maçın sonlarında attığı golle Hampton’ı utançtan kurtarmamış olsaydı, Seagulls, Kadınlar Süper Ligi’nin son şampiyonu ile berabere kalacaktı.

    Bir hafta sonra, Chelsea'nin Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Chloe Kelly'nin uzak mesafeden attığı şut Hampton'ı geçince yine şaşkınlık yaşandı; dünya çapında bir kaleciden daha iyi bir performans beklenirdi.

    Ardından, uluslararası ara öncesi Chelsea'nin son maçında, Hampton'ın bir başka şaşırtıcı hatası, Tottenham'ın FA Cup çeyrek final maçında skoru eşitlemesine neden oldu, ancak bu kez Veerle Buurman, maçın son dakikalarında muhteşem bir vuruşla takımı kurtardı ve maçı kazandı.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Daha sıkı denetim

    Bu nedenle Hampton, bu milli maç arası öncesinde her zamankinden biraz daha fazla mercek altına alınmıştı. İngiltere’nin tartışmasız 1 numarası olarak, bu hafta önemli bir rol üstleneceği biliniyordu. Dolayısıyla asıl soru şuydu: Son maçlardaki hatalarını geride bırakabilecek miydi?

    Wembley'deki ilk yarıda, bazıları bunu yapabileceğinden şüphe duymuş olabilir. Mükemmel pas dağıtımı ve muhteşem kurtarışlarıyla tanınan Hampton'ın pasları isabetsizdi ve tehlikeli bir pozisyonda Mariona Caldentey'e doğrudan pas attığında İspanya'nın skoru eşitlemesine ramak kaldı.

  • Esme Morgan Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Gidişatı tersine çevirmek

    Ancak ikinci yarıda Hampton, neden dünyanın en iyilerinden biri olarak görüldüğünü kanıtladı. Hatalı paslar azaldı ve İspanya beraberlik golü bulmak için baskısını artırırken, İngiltere’nin 1 numaralı kalecisi La Roja’yı uzak tutan bir dizi sağlam kurtarışa imza attı.

    Son dakikada ise Imade'yi durdurarak Lionesses'in hayati öneme sahip 3 puanı almasını sağlayan en büyük kurtarışı yaptı.

    Lionesses ile Euro 2022 şampiyonluğunu kazanan Fran Kirby, BBC Radio 5 Sports Extra'da "İşte bu anlar için dünya klasında bir kaleciye ihtiyaç vardır" dedi. "Maçın sonundaki o kurtarış, İngiltere'ye galibiyeti getirdi. Bir sonraki maça girerken bundan büyük bir özgüven kazanması gerekiyor.

    "Hampton, kulüpteki formu ve kalesinde gördüğü goller nedeniyle bu kampa birçok soru işareti eşliğinde geldi, ancak bu, özgüveninin yeniden artması için tam da doğru an."

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Değişimin itici gücü

    Eski bir deyiş, formun geçici, klasın ise kalıcı olduğunu söyler. Hampton’ın Salı günkü galibiyetin son dakikalarında sergilediği kahramanlık, bu sözü kesinlikle doğruladı.

    25 yaşındaki oyuncu son zamanlarda bazı belirsiz anlar yaşadı, elbette, ancak son haftalarda bazı iyi performanslar da sergiledi. Formu biraz dalgalı ve tutarsızdı, hepsi bu, ve bu durum onun karakterine hiç uymadığı ve hatalarının nadiren görüldüğü için daha da dikkat çekiciydi.

    Peki, Salı günü Hampton'ın kendisini dünya çapında bir kaleci olarak öne çıkaran istikrarlı performans seviyesine geri dönmesi için bir katalizör olabilir mi?

    Chelsea, FA Cup'ta başarıya ulaşarak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ederek hayal kırıklığı yaratan bir sezonu sonlandırmak istediği için bunun gerçekleşmesini kesinlikle umacaktır. Cumartesi günü bir başka önemli eleme maçı için hazırlanan İngiltere de aynı şeyi umacaktır.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Oynanacak hayati rol

    Aslanlar, bu milli maç arası kapsamında bir sonraki karşılaşma için İzlanda'ya gidiyor. Geçen ay bu İskandinav ülkesini 2-0 mağlup ettikleri maçta, skor henüz 1-0 iken Hampton da olağanüstü bir kurtarış yapmıştı.

    Wiegman, Salı gecesi mükemmel 1 numaralı kalecisinin son önemli anını değerlendirirken bu anı hatırladı.

    "İzlanda maçında, maçı tamamen domine etmemize rağmen skor hala 1-0 iken çok önemli bir kurtarış yaptı. Bu akşam da yine çok önemli bir kurtarış yaptı" dedi. "Takımda böyle bir oyuncunun olması gerçekten çok güzel. Bu, fark yaratıyor."

    Gerçekten de, makro anlamda çok büyük bir fark yaratabilir. İspanya'yı yendikten sonra, İngiltere şu anda bu gruptaki gelecek yaz Dünya Kupası'na otomatik olarak katılma hakkını elde etmek için en avantajlı konumda. Bu avantajı korumak için, Haziran ayında İspanya'ya gitmeden önce İzlanda'da kazanmak hayati önem taşıyor.

    Lionesses, Mallorca'da iyi bir sonuç alırsa, liderlik koltuğu neredeyse garantilenmiş olacak, ancak kaybederlerse, gol farkı, öyle ya da böyle, belirleyici faktör haline gelebilir.

    İşte bu noktada, Hampton'ın dünya klasmanındaki kalitesi, işi bir an önce bitirmek isteyen İngiltere takımı için büyük bir avantaj oluşturuyor.

World Cup Qualification UEFA
İzlanda crest
İzlanda
ISL
İngiltere crest
İngiltere
ENG