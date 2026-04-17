Hannah Hampton'ın İngiltere formasıyla sergilediği kahramanlık, formun geçici, kalitenin ise kalıcı olduğunu kanıtlarken, Lionesses'in 1 numaralı oyuncusu, sezonuna ivme kazandırabilecek bir an yaşattı

Mapi Leon'un köşe vuruşu mükemmeldi ve Edna Imade zıplayarak topa ulaştı; sadece altı metre mesafeden İngiltere kalesine doğru güçlü bir kafa vuruşu yaptı. Hampton maç boyunca birkaç kurtarış yapmıştı ancak bu an, onu şimdiye kadarki en iyi kurtarışını yapmaya zorladı; zekice tepki göstererek topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı ve son anda İspanya'nın golünü engelledi.

Bu, kalesini gole kapatan ve Lionesses'in dünya şampiyonlarıyla son dört karşılaşmasında La Roja'ya karşı üçüncü galibiyetini sağlayan hayati bir kurtarıştı. Bu maçın önemi geçen yazki Avrupa Şampiyonası finali kadar büyük olmasa da yine de önemliydi, çünkü bu iki devin yer aldığı Dünya Kupası eleme grubunda sadece bir otomatik bilet vardı. İngiltere şu anda bu grubun zirvesinde üç puan farkla lider durumda ve bu bileti kapmak için en avantajlı konumda bulunuyor. Bu uluslararası ara dönemine formda olmayan bir şekilde giren Hampton'ın yaptığı bu kurtarış, bunun en büyük nedenlerinden biri.