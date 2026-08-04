Ne kutlanacak bir yükselme ne de atlatılması gereken bir Las Vegas yorgunluğu var. Yeni sezon öncesinde futbol bahis oranlarını yakından takip edenler arasında yer alan eski Red Dragons yıldızı Trundle, Phil Parkinson’ın kadrosunun daha sakin geçen bir yazdan fayda sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Bence çocuklar buna o şekilde bakmaz, sanırım yine orada olmayı tercih ederlerdi!

“Çıktıkları yükseliş inanılmaz. Muhtemelen futbol kulübü sahada o kadar hızlı ilerledi ki, saha dışında buna ayak uydurmakta zorlandılar. Şu anda yeni Kop tribününü inşa ediyorlar ve harika görünecek, kulüp de ileriye gidiyor. Şu ana kadar yaptıkları her şey müthiş ve buna baktığınızda kendilerini Premier League'e taşıma yolundalar. Wrexham gibi bir kulüp için bu inanılmaz olur.”

Manchester ve Leeds United'ı mağlup etmenin vereceği inanç sorulduğunda Trundle şöyle devam etti: “Özgüven açısından güzel ama bence bir oyuncu olarak hazırlık dönemindeki sonuçlara hiçbir zaman fazla anlam yüklemezsiniz.

“Her zaman mesele performanslar olur ve üzerinde çalıştığınız şeylerin ne durumda olduğudur. Çünkü bildiğiniz gibi hazırlık maçlarında çok fazla değişiklik olabilir. Ama diğer yandan, bu seviyedeki oyunculara karşı oynarken galibiyetlerle ayrılmak yine de güzel. Bu yüzden sezona heyecanla gireceklerini ve bunu dört gözle bekleyeceklerini düşünüyorum.”