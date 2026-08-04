Getty/GOAL
Çeviri:
Hangover Part IV! Wrexham, Las Vegas tatilinden yararlanıyor ama eski Wrexham yıldızı, Ryan Reynolds, Rob Mac ve Phil Parkinson için 2026-27'de ulaşılması gereken hedefi belirledi
Meteoritik yükseliş: Welcome to Wrexham belgeseli için dram
National League'den çıkıp Championship'e uzanan rekor kıran yükseliş, Wrexham'ın EFL basamaklarında tarihi bir sıçrayış yaparken tarih kitaplarını yeniden yazmasını sağladı. League One ve League Two, neredeyse hiç zorlanmadan geçildi.
Ödüllü ‘Welcome to Wrexham’ belgesel serisi için daha fazla drama yaşandı; 2025-26 sezonunda bile işler son ana kadar sürdü ve play-off bileti son hafta sonunda acı verici şekilde kaçtı. Plan, 2026-27'de en azından bunu bir adım ileri taşımak.
Sezon öncesi performanslar ve sonuçlar umut vericiydi; Manchester United ve Leeds'e karşı önemli galibiyetler alındı, ayrıca New York'taki ikonik Yankee Stadium'da Premier League devi Liverpool ile de karşı karşıya gelindi.
- Getty
Hazırlık dönemi zaferleri: Wrexham, Manchester United'ı ve Leeds'i yendi
Ne kutlanacak bir yükselme ne de atlatılması gereken bir Las Vegas yorgunluğu var. Yeni sezon öncesinde futbol bahis oranlarını yakından takip edenler arasında yer alan eski Red Dragons yıldızı Trundle, Phil Parkinson’ın kadrosunun daha sakin geçen bir yazdan fayda sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Bence çocuklar buna o şekilde bakmaz, sanırım yine orada olmayı tercih ederlerdi!
“Çıktıkları yükseliş inanılmaz. Muhtemelen futbol kulübü sahada o kadar hızlı ilerledi ki, saha dışında buna ayak uydurmakta zorlandılar. Şu anda yeni Kop tribününü inşa ediyorlar ve harika görünecek, kulüp de ileriye gidiyor. Şu ana kadar yaptıkları her şey müthiş ve buna baktığınızda kendilerini Premier League'e taşıma yolundalar. Wrexham gibi bir kulüp için bu inanılmaz olur.”
Manchester ve Leeds United'ı mağlup etmenin vereceği inanç sorulduğunda Trundle şöyle devam etti: “Özgüven açısından güzel ama bence bir oyuncu olarak hazırlık dönemindeki sonuçlara hiçbir zaman fazla anlam yüklemezsiniz.
“Her zaman mesele performanslar olur ve üzerinde çalıştığınız şeylerin ne durumda olduğudur. Çünkü bildiğiniz gibi hazırlık maçlarında çok fazla değişiklik olabilir. Ama diğer yandan, bu seviyedeki oyunculara karşı oynarken galibiyetlerle ayrılmak yine de güzel. Bu yüzden sezona heyecanla gireceklerini ve bunu dört gözle bekleyeceklerini düşünüyorum.”
Wrexham hedefini belirledi: 2026-27'de ilk altı ve play-off potası
Wrexham’ın sezonu, cuma günü Carabao Cup ilk turunda Middlesbrough ile oynayacağı maçla başlayacak. Ardından 17 Ağustos’ta, 2026-27 Championship sezonundaki serüveni erken bir derbi tarihinde Cardiff karşısında start alacak.
Tom Brady’nin Birmingham’ı, ilk ay tamamlanmadan önce karşılarına çıkacak. Güney Galler’e bir başka deplasmanda ise Parkinson’ın takımı 5 Eylül’de Swansea’ya konuk olacak. Bir üst lige çıkma yarışını şekillendirmek adına sezona hızlı başlamak büyük önem taşıyor.
Bu sezon altı play-off yeri için mücadele verilecek ortamda Kırmızı Ejderhalar için başarının neye benzediği sorulan Trundle, şöyle dedi: “Kesinlikle hâlâ play-off sıralarını hedefliyor olacaklarını düşünüyorum. Lige, düşen takımlara da baktığınızda bunun hâlâ güçlü bir lig olduğunu düşünüyorum ve Wrexham’ın bulunduğu noktada, kesinlikle play-off sıralarını hedefliyor olacaklarını düşünüyorum.
“Ama işin biraz daha açılmasıyla, iki ek yerin de olmasıyla birlikte bence bu sezon son ana kadar sürecek. O play-off sıralarıyla ilgili durumu görmek için sezonun son maçına kadar ne olacağını bilemeyeceksiniz diye düşünüyorum.”
- Getty/GOAL
Yaz transfer dönemi: Son gün ne zaman?
Son transfer dönemlerinde meteoritik yükselişleri boyunca rekabetçi kalmayı sürdürebilmek adına büyük yatırımlar yapmış olan ekip, bu yaz harcamaları biraz kısmış durumda.
Kadroda köklü bir revizyondan ziyade küçük dokunuşlar gerekiyor; 1 Eylül'de bir başka transfer dönemi son tarihi gelmeden önce Racecourse Ground'da giriş ve çıkışlar konusunda daha fazla hareketlilik yaşanması muhtemel görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun