"Hangi şirket bunu ister ki?" Red Bull, Jürgen Klopp yüzünden baskı altında – tarihi bir gelişme engellenecek mi?

Klopp’un, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerini alması bekleniyor; ancak “Head of Global Soccer” olarak gazlı içecek şirketiyle 2029’a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Watzke, Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) ilk kez bir teknik direktör için transfer ücreti ödemekten “kaçınmaya çalışması” gerektiğini vurguladı. Kendisinin prensipte bir karamsar olduğunu, ancak bu atama konusunda iyimser olduğunu belirterek, “Bunu da başarabiliriz” dedi.

Watzke, iş dünyasındaki on yıllara dayanan deneyimine atıfta bulundu. “Bu işi bir iki yıldır yapmıyorum.” Başkan Bernd Neuendorf’un önderliğindeki DFB ile Klopp ve RB arasındaki müzakerelerin amacı, “kimsenin sevinç çığlıkları atmadığı ve kimsenin de yıkılmadığı” iyi bir uzlaşma sağlamak. Klopp’a ödenecek milyonluk maaşı ise çok büyük bir engel olarak görmüyor. Nagelsmann örneği şunu göstermiş: "Biz de fıstıkla ödeme yapmıyoruz, zaten rekabet gücümüz var."