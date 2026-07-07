"Jürgen'in Almanya'yı sevdiğini biliyorum," dedi Watzke, ZDF'ye verdiği demeçte ve Klopp'un hâlâ çalıştığı işverene atıfta bulunarak şunları vurguladı: "Hangi şirket, imaj bayrağında 'Jürgen Klopp'un bu adanmışlığını engelledim' yazmasını ister ki?"
Çeviri:
"Hangi şirket bunu ister ki?" Red Bull, Jürgen Klopp yüzünden baskı altında – tarihi bir gelişme engellenecek mi?
Klopp’un, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerini alması bekleniyor; ancak “Head of Global Soccer” olarak gazlı içecek şirketiyle 2029’a kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Watzke, Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) ilk kez bir teknik direktör için transfer ücreti ödemekten “kaçınmaya çalışması” gerektiğini vurguladı. Kendisinin prensipte bir karamsar olduğunu, ancak bu atama konusunda iyimser olduğunu belirterek, “Bunu da başarabiliriz” dedi.
Watzke, iş dünyasındaki on yıllara dayanan deneyimine atıfta bulundu. “Bu işi bir iki yıldır yapmıyorum.” Başkan Bernd Neuendorf’un önderliğindeki DFB ile Klopp ve RB arasındaki müzakerelerin amacı, “kimsenin sevinç çığlıkları atmadığı ve kimsenin de yıkılmadığı” iyi bir uzlaşma sağlamak. Klopp’a ödenecek milyonluk maaşı ise çok büyük bir engel olarak görmüyor. Nagelsmann örneği şunu göstermiş: "Biz de fıstıkla ödeme yapmıyoruz, zaten rekabet gücümüz var."
- AFP
Watzke, Klopp’un transferi için bir takvim açıkladı
Ancak federasyon, Klopp ile “en üst rafta” bir ismi kadrosuna katıyor; Dortmund ve Liverpool’un eski şampiyonluk mimarı, yıldız teknik direktör Pep Guardiola ile aynı seviyede değerlendiriliyor. Yapılar konusunda “ne tür bir söz hakkı istediğinin” netleştirilmesi gerekiyor.
Watzke, bu atama için somut bir zaman aralığı da belirtti. 24 Eylül’de Hollanda’da başlayacak Uluslar Ligi’ne kadar “bir (milli takım teknik direktörü) belirlemeliyiz, bu yardımcı olur” diyerek şaka yaptı ve ekledi: “Sanırım en fazla dört hafta sürer, bunu başarabiliriz.”
Ancak Klopp’tan mucizeler beklememek gerekir. Her ne kadar oyuncular üzerinde “muazzam bir etki gücü” olsa da: “Yapacak çok işi var, bu konuda biraz sabırlı olmak gerekiyor.”
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