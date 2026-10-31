Eski kaleci Samir Handanovic'in kariyeri Inter'de sona ermeyebilirdi. Bunu, Repubblica'ya verdiği uzun röportajda bizzat Inter'in eski kaptanı açıkladı. Handanovic, eldivenlerini asmadan önce karşısına çıkan ancak son anda suya düşen fırsatlardan söz etti.
Bugün eski kaleci, altyapı antrenörü olarak da Inter camiasına veda etti. Bu ayrılık, yaz aylarında alt yaş takımlarından Primavera'ya geçiş sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından geldi. Ancak hayali hâlâ aynı: Bir gün eski takım arkadaşı Cristian Chivu'nun şu anda oturduğu teknik direktörlük koltuğuna geçmek.