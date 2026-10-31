"Ne oldu? Primavera takımının başına geçecektim ama 23 Yaş Altı takımıyla ilişkiler de dahil olmak üzere bazı konularda anlaşamadık ve tartışma yaşamadan yollarımızı ayırdık. Kendi yolumdan gitmek, etki yaratmak ve karar vermek istiyorum. Artık bir A takımı için hazırım. Modern oyunda kalecinin evrimi üzerine yazdığım tezle UEFA Pro lisansını aldım."