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Juventus v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Handanovic: "Inter'i çalıştırmayı hayal ediyorum, işte bu yüzden yazın ayrıldım. De Zerbi beni Brighton'a, Italiano ise Fiorentina'ya istiyordu"

Inter
S. Handanovic
R. De Zerbi
Brighton & Hove Albion
Fiorentina
V. Italiano

Sloven kalecinin röportajında yalnızca derbi değil, geçmiş ve gelecek de var

Eski kaleci Samir Handanovic'in kariyeri Inter'de sona ermeyebilirdi. Bunu, Repubblica'ya verdiği uzun röportajda bizzat Inter'in eski kaptanı açıkladı. Handanovic, eldivenlerini asmadan önce karşısına çıkan ancak son anda suya düşen fırsatlardan söz etti.

Bugün eski kaleci, altyapı antrenörü olarak da Inter camiasına veda etti. Bu ayrılık, yaz aylarında alt yaş takımlarından Primavera'ya geçiş sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından geldi. Ancak hayali hâlâ aynı: Bir gün eski takım arkadaşı Cristian Chivu'nun şu anda oturduğu teknik direktörlük koltuğuna geçmek.

  • Futbola veda

    "Futbolu bırakma zamanının geldiğini nasıl anlarsın? İçindeki ateş söndüğünde. Stada gidersin ve artık o heyecanı hissetmezsin. Benim için bırakmak zor olmadı, ne yapmak istediğimi zaten biliyordum. Futbol sahasının yerini padel kortu aldı. Inter'de bir yıl gözlemcilik yaparken antrenörlük eğitimi aldım. Ardından iki yıl altyapı takımlarını çalıştırdım."

  • De Zerbi ve Italiano beni istiyordu

    "Inter'den ayrıldıktan sonraki son takımım mı? De Zerbi beni Brighton'da istiyordu. İkinci kaleci olarak bile olsa onu çalışırken yakından görmek isterdim. Italiano'nun Fiorentina'sıyla görüşmeler oldu ama sonuç çıkmadı. Udine'ye teknik direktör olarak dönmek isterim."

  • Yaz aylarında veda

    "Ne oldu? Primavera takımının başına geçecektim ama 23 Yaş Altı takımıyla ilişkiler de dahil olmak üzere bazı konularda anlaşamadık ve tartışma yaşamadan yollarımızı ayırdık. Kendi yolumdan gitmek, etki yaratmak ve karar vermek istiyorum. Artık bir A takımı için hazırım. Modern oyunda kalecinin evrimi üzerine yazdığım tezle UEFA Pro lisansını aldım."

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  • INTER'İ ÇALIŞTIRMA HAYALİ

    "Inter'i çalıştırmayı hayal ediyorum. Ama adım adım ilerlemek gerek. Bu arada beğendiğim takımları inceliyorum: Fabregas'ın Como'sunu, Barcelona'yı. Sonuçlara oyunla ulaşmayı seviyorum. 4-3-3'ü ve varyasyonlarını seviyorum ama dizilişler değil, fikirler önemli."