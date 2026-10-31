"Altyapı takımlarını çalıştırmak mı? Gençlere çok şey verdim, onlardan duygusal açıdan da çok şey öğrendim. Hem eğitmen hem psikolog olmalısın. Gençler sünger gibidir. Mesele sadece futbol değil; paranın da hâlâ bunda pek bir rolü yok."