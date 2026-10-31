Kaptanlık pazubendi, en çok şey öğrendiği teknik direktörler, rekabetle başa çıkmak. Samir Handanovic, Inter'de iyi günde de kötü günde de çok büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kaldığı dönemler yaşadı. Eski Sloven kaleci, Repubblica'ya verdiği röportajda ise o dönemlerin kendisine neler öğrettiğini ve bugün antrenör olarak bunlardan neleri yanında taşıdığını anlattı.
Handanovic: "En çok şey öğrendiğim teknik direktörler Spalletti ve Conte. Kaptanlık bandı sahadaki enerjiden çalıyor"
SPALLETTI VE CONTE
"Bana en çok şey öğreten teknik direktörler mi? Spalletti ve Conte. İlki benden oyun kurulumunda fazladan bir oyuncu olmamı istiyordu. Zaten hazırdım, ayaklarımla oynamayı biliyordum. Conte'den kazanma zihniyetini öğrendim; bu zihniyet tüm kulübü kapsıyor. Herkes için çıta yükseliyor."
KAPTANLIK PAZUBANDI
"Aynı kişi olarak kaldım ama daha fazla sorumluluğum vardı. Kaptanlık bandı sahada enerjinden götürüyor. Her konuda örnek olmalısın: kendini nasıl sunduğun, nasıl antrenman yaptığın, davranışların, hatta kıyafetlerin. Takım arkadaşlarına karşı adil olmalı, teknik direktör ve kulüple aralarında köprü görevi görmelisin."
KAPTAN LAUTARO
"Lautaro iyi bir kaptan mı? Bunu yalnızca takım arkadaşları söyleyebilir. Başkalarının söyledikleri boş laftan ibaret."
Gençlere öğretmek
"Altyapı takımlarını çalıştırmak mı? Gençlere çok şey verdim, onlardan duygusal açıdan da çok şey öğrendim. Hem eğitmen hem psikolog olmalısın. Gençler sünger gibidir. Mesele sadece futbol değil; paranın da hâlâ bunda pek bir rolü yok."
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