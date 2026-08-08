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Çeviri:

Hamza Abdülkerim'in zorlu anları yaşadığı maçta Raphinha, penaltı golüyle Barcelona'yı kurtardı

Nottingham Forest - Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Club Friendlies
H. Abdelkarim
Raphinha
İngiltere
İspanya
Mısır

Barcelona, cumartesi akşamı Udine'de düzenlenen ve Nottingham Forest ile bir araya geldiği üçlü turnuvadaki ilk maçında, tek golle son dakikada gelen bir galibiyet elde etti.

Maçın tek golü, uzatma dakikalarında penaltıdan gelen Brezilyalı Raphinha imzasını taşıdı.

"Marca" gazetesi maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Buna göre İngiliz ekibi kontrolü elinde bulunduran taraf olduktan sonra, Barcelona'nın performansı 45 dakika boyunca kademeli olarak düzeldi ve Barcelona biraz zorlanmasına rağmen galibiyeti kapmayı başardı.

Bu aşamada doğal bir durum olarak, teknik direktör Hansi Flick'in takımının en iyi hazır bulunuşluğa ulaşması için hâlâ çok fazla çalışmaya ihtiyacı var.

Alman teknik adam, ilk takım oyuncuları ile kulüp akademisinin gençlerini harmanlayan bir kadroya güvendi. Bunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Avrupa ve Birmingham karşısında da ilk on birde başlayan Mısırlı forvet Hamza Abdel Kerim'in yeniden santrfor mevkisinde sahaya sürülmesiydi.

Bu maç aynı zamanda Fermin Lopez ve Raphinha'nın sezon hazırlık dönemindeki ilk maçıydı; Karim Adeyemi ise ilk on birdeki yerini korudu.

Her ikisi de yalnızca 17 yaşında olan Espart ve Bisker iki bek mevkisinde görev yaparken, Vareñas orta sahada hareket etti.

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    Hamza Abdülkerim ikili mücadelelerin sertliğinden muzdarip

    İngiliz takımı maça yüksek hatlarla başladı ve Barcelona oyuncularına güçlü bir baskı uyguladı, ancak Katalan takımı karşılık vermekte ve öne çıkmakta gecikmedi; her ne kadar Nottingham oyuncuları neredeyse hiç boşluk bırakmasa da.

    Barcelona'nın orta sahası, Adama ile Raphinha ve Fermin arasında bazı iyi anlaşmaların ortaya çıkmasına rağmen, oyunu hücum üçlüsüyle bağlamakta zorlandı; Nottingham'ın bazı oyuncularıyla sert ikili mücadelelerin gücünden mustarip olan Hamza Abdülkerim de bu üçlünün içindeydi.

    Barcelona'nın Birmingham karşısında iki gol atan Mısırlı forvet, defansif fedakârlık ve hücum hırsının yanı sıra büyük bir canlılık ve sürekli hareketlilik sergiledi; hareket etmekten ve top istemekten hiç geri durmadı.

    Nottingham'ın hücum açısından en tehlikeli oyuncusu Igor Jesus, 22. dakikada kaleci Szczesny'yi baskı altına aldı, ancak Polonyalı kaleci kalesinden çıkıp yerinden ayrılmışken topu üst direğin üzerinden auta gönderdi.

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    Nottingham baskı kuruyor, Barcelona ise son bölümde uyanıyor

    45 dakikaya uzayan devrenin ilk yarım saatlik bölümündeki en tehlikeli fırsatlar İngiliz takımının oldu.

    Barcelona'nın en tehlikeli girişimi ise 35. dakikada geldi; Bryan Fariñas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğe çarptı.

    Maç İngiliz takımının kontrolü altındaydı, ancak Barcelona son dakikalarda toparlanmaya başladı.

    Uzatma dakikalarında Milenković, Fermín López'le girdiği mücadelede topa eliyle dokunarak penaltıya sebep oldu.

    Raphinha, penaltı noktasından bu fırsatı harcamadı ve Barcelona'yı öne geçirdi; böylece Brezilyalı, Katalan takımı için bir kez daha belirleyici oldu.

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