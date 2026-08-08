Barcelona, cumartesi akşamı Udine'de düzenlenen ve Nottingham Forest ile bir araya geldiği üçlü turnuvadaki ilk maçında, tek golle son dakikada gelen bir galibiyet elde etti.

Maçın tek golü, uzatma dakikalarında penaltıdan gelen Brezilyalı Raphinha imzasını taşıdı.

"Marca" gazetesi maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Buna göre İngiliz ekibi kontrolü elinde bulunduran taraf olduktan sonra, Barcelona'nın performansı 45 dakika boyunca kademeli olarak düzeldi ve Barcelona biraz zorlanmasına rağmen galibiyeti kapmayı başardı.

Bu aşamada doğal bir durum olarak, teknik direktör Hansi Flick'in takımının en iyi hazır bulunuşluğa ulaşması için hâlâ çok fazla çalışmaya ihtiyacı var.

Alman teknik adam, ilk takım oyuncuları ile kulüp akademisinin gençlerini harmanlayan bir kadroya güvendi. Bunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Avrupa ve Birmingham karşısında da ilk on birde başlayan Mısırlı forvet Hamza Abdel Kerim'in yeniden santrfor mevkisinde sahaya sürülmesiydi.

Bu maç aynı zamanda Fermin Lopez ve Raphinha'nın sezon hazırlık dönemindeki ilk maçıydı; Karim Adeyemi ise ilk on birdeki yerini korudu.

Her ikisi de yalnızca 17 yaşında olan Espart ve Bisker iki bek mevkisinde görev yaparken, Vareñas orta sahada hareket etti.