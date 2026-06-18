Barcelona kulübü içinde, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Mısırlı futbolcu Hamza Abdülkerim ile kalıcı bir sözleşme imzalanmasının doğru bir karar olduğu yönünde güçlü bir inanç hakim.

Hamza Abdelkarim şu anda Mısır milli takımıyla Dünya Kupası finallerinde yer alıyor ve 1-1 berabere biten Belçika maçında yedek olarak sahaya çıktı.

AS gazetesi, Barça yetkililerinin Dünya Kupası başlamadan önce transferi sonuçlandırma kararından memnun olduklarını bildirdi.

Hamza, Barcelona'da 6 ay boyunca kiralık olarak forma giydi ve kısa bir süre önce Blaugrana'nın spor yönetimi, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için Mısır'ın Al-Ahly kulübüne 1,5 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Teknik direktör Hans Flick, Mısırlı oyuncuyu planlarına dahil ediyor ve Mısır milli takımı Dünya Kupası'nda ilerleyemezse, onu İngiltere'deki hazırlık kampına dahil edecek.

Hamza Abdelkarim, yeni sezon hazırlık döneminde Barcelona’nın as forveti olarak görev yapabilir; ancak bu, yeni bir forvetin transfer edilmesini ve Ferran Torres’in İspanya Milli Takımı’nda nasıl bir performans sergileyeceğini beklemekle de bağlantılıdır.