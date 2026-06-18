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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hamza Abdülkerim… Dünya Kupası, Barcelona’nın kararının doğruluğunu kanıtlıyor

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Dünya Kupası
Barcelona
Mısır
H. Abdelkarim
H. Flick
La Liga
Mısır

Barcelona kulübü içinde, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Mısırlı futbolcu Hamza Abdülkerim ile kalıcı bir sözleşme imzalanmasının doğru bir karar olduğu yönünde güçlü bir inanç hakim.

Hamza Abdelkarim şu anda Mısır milli takımıyla Dünya Kupası finallerinde yer alıyor ve 1-1 berabere biten Belçika maçında yedek olarak sahaya çıktı.

AS gazetesi, Barça yetkililerinin Dünya Kupası başlamadan önce transferi sonuçlandırma kararından memnun olduklarını bildirdi. 

Hamza, Barcelona'da 6 ay boyunca kiralık olarak forma giydi ve kısa bir süre önce Blaugrana'nın spor yönetimi, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için Mısır'ın Al-Ahly kulübüne 1,5 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Teknik direktör Hans Flick, Mısırlı oyuncuyu planlarına dahil ediyor ve Mısır milli takımı Dünya Kupası'nda ilerleyemezse, onu İngiltere'deki hazırlık kampına dahil edecek.

Hamza Abdelkarim, yeni sezon hazırlık döneminde Barcelona’nın as forveti olarak görev yapabilir; ancak bu, yeni bir forvetin transfer edilmesini ve Ferran Torres’in İspanya Milli Takımı’nda nasıl bir performans sergileyeceğini beklemekle de bağlantılıdır.

  • Hamza Abdelkarimfacebook.com/hamzabdelkarim, Gemini

    Barcelona’nın Hamza Abdülkerim ile ilgili planı

    Hamza’nın Dünya Kupası’ndaki katılımı sadece sembolik bir katılım değildi; Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan’ın kendisine tam güven duyduğu da açıkça ortaya çıktı.

    Barcelona’nın planı, Hamza Abdülkerim’in önümüzdeki sezon Barcelona Atlético’da oynaması ve aynı zamanda A takımda da bazı fırsatlar verilmesi yönünde.

    Hamza Abdülkerim, ceza sahası içindeki atakları sonlandırmada oldukça başarılıdır, ancak Katalan kulübünün teknik ekibi şu anda oyun stilinin diğer yönlerini geliştirmeye çalışıyor; örneğin taktiksel akışları daha iyi kavramasını sağlamak, takım oyununu ve takım arkadaşlarıyla uyumunu geliştirmek, daha iyi kararlar almasını sağlamak ve ceza sahası dışında etkili hareket etmesini sağlamak gibi.

    Flick, oyuncunun Dünya Kupası’ndaki performansını yakından takip ediyor ve yeni sezon hazırlık döneminde onunla çalışarak seviyesini yakından değerlendirmek ve gelişimini sürdürmek için sabırsızlanıyor.

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