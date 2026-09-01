Bu galibiyet, Hansi Flick'in takımının lig tablosunun zirvesinde kalmasını sağlarken, sezonun ilk bölümündeki rakiplerini rahatça geride bıraktıkları kusursuz seriyi de sürdürdü. Hamza için takımın kolektif başarısı, bireysel çıkışı kadar önemli. Barcelona formasını giymenin beraberinde getirdiği beklentilerin farkında ve kulübün puan tablosunda şu anda bulunduğu yerde kalmasını sağlamakta kararlı.

Barcelona'nın İspanya ligi puan tablosundaki liderliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Zirvede olmak bizim için harika ve olmamız gereken yer de burası. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Takıma mümkün olduğunca yardımcı olmayı ve bu sezon her şeyi kazanabilmeyi umuyorum."