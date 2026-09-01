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Hamza Abdelkarim, Rayo Vallecano karşısındaki farklı galibiyette Barcelona formasıyla ilk maçına çıkmasının ardından "harika duygu"yu anlattı
Camp Nou'da rüya gibi bir ilk maç
Barcelona, La Liga sezonuna müthiş başlangıcını Rayo Vallecano karşısında aldığı baskın 5-2'lik galibiyetle sürdürdü, ancak gece Hamza Abdelkarim'indı. Kulübe katıldığından bu yana büyük ses getiren Mısırlı forvet, karşılaşmanın 86. dakikasında resmen ilk resmi maçına çıktı. Bu ilk maç, aynı zamanda önemli bir tarihe geçti; zira Barca forması giyen ilk Mısırlı oyuncu oldu.
Tarihi anı değerlendiren genç santrfor, sonunda iç saha taraftarının önünde sahaya çıkmanın heyecanını gizleyemedi. "Bu süre aldığım için çok mutluyum. Sahaya indiğim anda çok heyecanlıydım, çok sayıda taraftar vardı ve çok harika bir his yaşadım, umarım bunu sürekli yaşarım," dedi Hamza, TV3'e.
- Getty Images Sport
Zirvede kupa peşinde
Bu galibiyet, Hansi Flick'in takımının lig tablosunun zirvesinde kalmasını sağlarken, sezonun ilk bölümündeki rakiplerini rahatça geride bıraktıkları kusursuz seriyi de sürdürdü. Hamza için takımın kolektif başarısı, bireysel çıkışı kadar önemli. Barcelona formasını giymenin beraberinde getirdiği beklentilerin farkında ve kulübün puan tablosunda şu anda bulunduğu yerde kalmasını sağlamakta kararlı.
Barcelona'nın İspanya ligi puan tablosundaki liderliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Zirvede olmak bizim için harika ve olmamız gereken yer de burası. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Takıma mümkün olduğunca yardımcı olmayı ve bu sezon her şeyi kazanabilmeyi umuyorum."
Barcelona'nın hücumdaki süper yıldızına övgü
Genç forvetin A takıma geçişi, etrafını saran takım arkadaşlarının kalitesi sayesinde daha kolay oldu. Hamzaa, son dönemde olağanüstü bir form grafiği yakalayan Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın etkisini özellikle vurguladı. İkilinin antrenman sahasında güçlü bir bağ kurduğu açıkça görülüyor; tecrübeli profesyonel, hücum üçlüsünün her üç pozisyonunda da çalışma disiplini ve çok yönlülük açısından genç oyuncular için bir örnek oluşturuyor.
"Raphinha inanılmaz bir oyuncu ve çok harika bir insan. Çok fazla yeteneği var ve sahadaki her yerde yüzde 100'ünü verdiğini biliyoruz," dedi Hamza.
- Getty Images Sport
Lamine Yamal'ın büyüsü
Kıdemli liderlerin ötesinde Hamza, Lamine Yamal'ın neslinin yeteneği hakkında da övgü dolu sözler söyledi. Genç yıldız, taraftarları ve takım arkadaşlarını büyüleyen maç kazandıran performanslarıyla yaşına meydan okumayı sürdürüyor. Hamza, böylesine yaratıcı bir güçle birlikte oynamanın bir ayrıcalık olduğunu belirtirken, Yamal'ın teknik kapasitesi ve oyun görüşünün onu bugün dünya futbolundaki en heyecan verici yeteneklerden biri yaptığını kabul etti.
"O büyüleyici bir oyuncu, müthiş ayaklara sahip, onu izlemek hepimizin hoşuna gidiyor ve o her zaman takım için oynuyor."
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