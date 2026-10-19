Eusébio da Silva Ferreira, 25 Ocak 1942'deLourenço Marques'te, bugünkü Maputo'da doğdu. Kent, Mozambik'te bulunuyordu; Mozambik o dönemde bir Portekiz sömürgesiydi. Yoksul bir mahalle olan Mafalala'da büyüdü ve babasını çocuk yaşta kaybetti. Futbolla arkadaşları ve çaputlardan yapılmış bir top sayesinde tanıştı. Oynadıkları maçlar saatler sürüyor, hava aydınlık kaldığı sürece devam ediyordu.





On iki yaşındayken antrenörü onu sahaya süremeyecek kadar zayıf buluyordu. "Bana tek bir fırsat bile vermedikleri için ağlıyordum" diye hatırlayacaktı 2008'de UEFA.com okurlarına. Sahaya alınmayan o çocuk, tekniğinin yanı sıra fiziksel gücünü de savunmacıların en çok çekindiği özelliklerinden biri hâline getirecekti.





Ona fırsatı Lourenço Marques Sporting'i verdi: Eusebio, kulübün formasını 1957 ile 1960 arasında giydi ve 42 maçta 77 gol attı. Sporting CP ile olan bağ, kariyerinin sonraki durağını işaret ediyor gibiydi ancak Benfica daha kararlı davrandı.

Genç futbolcu Aralık 1960'ta henüz 18 yaşındayken Lizbon'a ayak bastığında onu soğuk hava ve başkentin iki büyük kulübü arasındaki çekişme karşıladı. Benfica, transferi Ruth Malosso kod adını kullanarak gizlice ayarlamıştı; Sporting ise oyuncu üzerinde hak iddia ediyordu.





Bu noktada belirleyici olan annesi Elisa'ydı. Elisa,Sporting ile bir deneme dönemi yerine Benfica'nın sunduğu profesyonel sözleşmeyi seçti. Yıldız futbolcu, Record'a "Her şey annemle başladı. Futbolda yaptığım her şeyde belirleyici rol oynadı" diye anlatacaktı.





Eusebio, ortalık yatışana kadar Algarve'deki Lagos'ta bir otelde 12 gün kaldı. Santrfor, çok sonra Record'a yaptığı açıklamada "Birçok kişi kaçırıldığımı söyledi ve yazdı ama bu, Benfica'nın beni sakin tutmak ve kargaşadan uzaklaştırmak için başvurduğu bir yoldu" diyecekti.





Bu sırada Benfica'nın teknik direktörü Bela Guttmann, eline nasıl bir oyuncu geçtiğini çoktan anlamıştı. Onu sahada gördüğünde yardımcısı Fernando Caiado'ya tekrar tekrar "Bu çocuk altın değerinde" diyordu. Macar teknik adam, takımda yerini bulması için ona gereken güveni ve desteği verdi. Eusebio, UEFA.com'a "Üzerimde en büyük etkiyi bırakan teknik direktör oydu" diyecekti. Fazla zayıf olduğu için sahaya alınmayan çocuk, artık Avrupa'da kendini göstermeye hazırdı.