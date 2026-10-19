"Sahalara, ancak polisten ya da topuklarını ısıran sefaletten kaçan birinin koşabileceği gibi koşarak geldi."
Dünya futbolunun en saygın ve romantik kalemlerinden Eduardo Galeano, Eusebio'yu İtalya'da "Splendori e miserie del gioco del calcio" adıyla bilinen "El fútbol a sol y sombra" adlı kitabında böyle anlatıyordu.
Mafalala'da bezden yapılmış bir topla büyüyen santrfor 100 metreyi 11 saniyede koşuyordu. Bir sprinterin süratine çevik ve zarif bir çalım yeteneği ile uzaktan da her kaleciyi mağlup edebilecek kadar güçlü ve isabetli bir sağ ayak ekliyordu. Sömürge dönemi Mozambik'inin sefaletinden Avrupa'ya geldi, ancak futbol onu çok uzaklara taşıyacaktı: Benfica ile Avrupa'nın zirvesine çıkacak ve Portekiz'in dünya çapındaki ilk yıldızı olacak, kendi döneminin mutlak bir numarası olma mücadelesinde Pelé'ye rakip olabilecek bir şampiyona dönüşecekti.
Bütün rakiplerinin çekindiği ve saygı duyduğu Eusebio, sahada gol ararken avını parçalamaya hazır bir yırtıcı kedi gibi hareket ediyordu. Bu yüzden İngiliz gazeteciler ona etkileyici lakabı "Kara Panter". Pelé, Di Stefano ve Bobby Charlton'ın döneminde Portekiz de kendisini dünya futbolunun seçkinleri arasına taşıyabilecek şampiyonunu bulmuştu.