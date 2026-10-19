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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
Çeviri:

Hall of Fame, XVIII. cilt: Pelé'ye meydan okuyan ve Portekiz'i futbolun devleri arasına taşıyan "Kara Panter" Eusebio

Eusebio
Hall of Fame
FEATURES
Portekiz

Sprinter hızı, kedi çevikliği, gol sezgisi ve yıkıcı bir sağ ayak: Eusebio, Hall of Fame'e giriyor.

"Sahalara, ancak polisten ya da topuklarını ısıran sefaletten kaçan birinin koşabileceği gibi koşarak geldi."


Dünya futbolunun en saygın ve romantik kalemlerinden Eduardo Galeano, Eusebio'yu İtalya'da "Splendori e miserie del gioco del calcio" adıyla bilinen "El fútbol a sol y sombra" adlı kitabında böyle anlatıyordu.

Mafalala'da bezden yapılmış bir topla büyüyen santrfor 100 metreyi 11 saniyede koşuyordu. Bir sprinterin süratine çevik ve zarif bir çalım yeteneği ile uzaktan da her kaleciyi mağlup edebilecek kadar güçlü ve isabetli bir sağ ayak ekliyordu. Sömürge dönemi Mozambik'inin sefaletinden Avrupa'ya geldi, ancak futbol onu çok uzaklara taşıyacaktı: Benfica ile Avrupa'nın zirvesine çıkacak ve Portekiz'in dünya çapındaki ilk yıldızı olacak, kendi döneminin mutlak bir numarası olma mücadelesinde Pelé'ye rakip olabilecek bir şampiyona dönüşecekti.


Bütün rakiplerinin çekindiği ve saygı duyduğu Eusebio, sahada gol ararken avını parçalamaya hazır bir yırtıcı kedi gibi hareket ediyordu. Bu yüzden İngiliz gazeteciler ona etkileyici lakabı "Kara Panter". Pelé, Di Stefano ve Bobby Charlton'ın döneminde Portekiz de kendisini dünya futbolunun seçkinleri arasına taşıyabilecek şampiyonunu bulmuştu.

  • Mafalala'dan Lizbon'a

    Eusébio da Silva Ferreira, 25 Ocak 1942'deLourenço Marques'te, bugünkü Maputo'da doğdu. Kent, Mozambik'te bulunuyordu; Mozambik o dönemde bir Portekiz sömürgesiydi. Yoksul bir mahalle olan Mafalala'da büyüdü ve babasını çocuk yaşta kaybetti. Futbolla arkadaşları ve çaputlardan yapılmış bir top sayesinde tanıştı. Oynadıkları maçlar saatler sürüyor, hava aydınlık kaldığı sürece devam ediyordu.


    On iki yaşındayken antrenörü onu sahaya süremeyecek kadar zayıf buluyordu. "Bana tek bir fırsat bile vermedikleri için ağlıyordum" diye hatırlayacaktı 2008'de UEFA.com okurlarına. Sahaya alınmayan o çocuk, tekniğinin yanı sıra fiziksel gücünü de savunmacıların en çok çekindiği özelliklerinden biri hâline getirecekti.


    Ona fırsatı Lourenço Marques Sporting'i verdi: Eusebio, kulübün formasını 1957 ile 1960 arasında giydi ve 42 maçta 77 gol attı. Sporting CP ile olan bağ, kariyerinin sonraki durağını işaret ediyor gibiydi ancak Benfica daha kararlı davrandı.

    Genç futbolcu Aralık 1960'ta henüz 18 yaşındayken Lizbon'a ayak bastığında onu soğuk hava ve başkentin iki büyük kulübü arasındaki çekişme karşıladı. Benfica, transferi Ruth Malosso kod adını kullanarak gizlice ayarlamıştı; Sporting ise oyuncu üzerinde hak iddia ediyordu.


    Bu noktada belirleyici olan annesi Elisa'ydı. Elisa,Sporting ile bir deneme dönemi yerine Benfica'nın sunduğu profesyonel sözleşmeyi seçti. Yıldız futbolcu, Record'a "Her şey annemle başladı. Futbolda yaptığım her şeyde belirleyici rol oynadı" diye anlatacaktı.


    Eusebio, ortalık yatışana kadar Algarve'deki Lagos'ta bir otelde 12 gün kaldı. Santrfor, çok sonra Record'a yaptığı açıklamada "Birçok kişi kaçırıldığımı söyledi ve yazdı ama bu, Benfica'nın beni sakin tutmak ve kargaşadan uzaklaştırmak için başvurduğu bir yoldu" diyecekti.


    Bu sırada Benfica'nın teknik direktörü Bela Guttmann, eline nasıl bir oyuncu geçtiğini çoktan anlamıştı. Onu sahada gördüğünde yardımcısı Fernando Caiado'ya tekrar tekrar "Bu çocuk altın değerinde" diyordu. Macar teknik adam, takımda yerini bulması için ona gereken güveni ve desteği verdi. Eusebio, UEFA.com'a "Üzerimde en büyük etkiyi bırakan teknik direktör oydu" diyecekti. Fazla zayıf olduğu için sahaya alınmayan çocuk, artık Avrupa'da kendini göstermeye hazırdı.

  • Pelé’ye meydan okuma ve Benfica ile Avrupa’nın fethi

    23 Mayıs 1961'de Eusebio, Atletico CP'ye karşı hat-trick yaptı. 1 Haziran'da Benfica'nın tek golünü Portekiz Kupası'nda Vitória Setúbal'a 4-1 yenildikleri maçta, resmî olarak çıktığı ilk karşılaşmada attı: Sahada yedekler vardı; maç, takıma ilk Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandıran Barcelona karşısındaki Avrupa zaferinin ertesi günü oynanmıştı.


    Birkaç gün sonra Paris Turnuvası'nda genç santrfor, uluslararası futbol sahnesine çıktı. Santos'a karşı oynanan finalde, skor 0-4'ken oyuna girdi. Brezilyalılar bir gol daha attı, ardından Mafalalalı genç oyuncu hat-trick yaptı. Santos maçı 6-3 kazandı ama 19 yaşındaki Eusebio, gözlemcilerin dikkatini kendisiyle Pelé arasında bölmesine neden olmuştu. Brezilyalı "Siyah İnci"nin karşısında futbol, kendi "Kara Panter"ini keşfediyordu. Portekizcede "A Pantera Negra" olarak anılan bu genç Afrikalı, "O Rei" ile aynı sahnede boy göstermeye cesaret ediyordu.


    Kendisini kanıtladığı an, 2 Mayıs 1962'de Amsterdam'da geldi. Puskas'ın hat-trick yaptığı ilk yarıyı Real Madrid 3-2 önde tamamladı. Coluna'nın beraberlik golünden sonra sıra Eusebio'ya geldi. 64. dakikada takımını öne geçiren penaltıyı gole çevirdi. Beş dakika sonra sert bir serbest vuruşuyla Araquistáin'i bir kez daha mağlup etti: 5-3'lük skor, Benfica'ya üst üste ikinci Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandırdı. Di Stefano ve Puskas'ın takımı, çıktığı ilk Avrupa finalinin kaderini iki golle belirleyen 20 yaşındaki bir gence boyun eğmek zorunda kalmıştı.


    "Kariyerimi başlatan an buydu" diyecekti UEFA.com'a. İdollerini yenmişti ama aklı Di Stefano'nun söz verdiği formadaydı. Formayı alınca, kahramanından hediye alan bir çocuk gibi sevinerek Simões'e gösterdi. Takım arkadaşı ona az önce Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlattı. "Benim için yalnızca Di Stefano'nun forması vardı!" diye anlatacaktı UEFA'ya. "İnsan her zaman babasına hayranlık duyar, 2008'de 'As'a açıklayacağı gibi, kardeşine o kadar değil". Baba Di Stefano'ydu; kardeş ise kendi yaşındaki Pelé.


  • Eusebio ve Trap: Wembley'de bir panter

    22 Mayıs 1963'te Wembley'de Benfica, üst üste üçüncü Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmanın peşindeydi. Karşısında Nereo Rocco'nun Milan'ı vardı ancak Eusebio, iz bırakmak için 20 dakikadan az bir süreye ihtiyaç duydu.


    "Maçın başında Eusébio'yu Benítez marke ediyordu ama Eusébio onu resmen çıldırtıyordu. Topu rakip yarı sahanın son bölümünde aldı, hızlanarak ilerledi ve inanılmaz bir kolaylıkla takımını 1-0 öne geçiren golü attı" diye anlatacaktı Giovanni Trapattoni, Bruno Longhi ile birlikte yazdığı ‘Non dire gatto’ adlı otobiyografisinde.


    "Kimin kimi marke edeceğini değiştiren kişi kaptanımız Cesare Maldini'ydi. Yanıma gelip 'Trapo, Eusébio'yu sen marke et, yoksa bu akşam bizi mahvedecek' dedi. Ben de onun yanından ayrılmadım, Benítez ise Torres'i marke etmeye geçti."


    Trap, o maçta diğer bütün hedeflerini bir kenara bıraktı. "O kadar yakınındaydım ki nefesini duyabiliyordum. Dönmesine izin vermiyordum. Top ayağındayken dönse işimizin biteceğini biliyordum. Daracık bir alanda, daha önce hiç görmediğim bir güç ve çabuklukla şut çekiyordu. O dönemde o ve Pelé, hiç kuşkusuz dünyanın en iyi futbolcularıydı" diyecekti Rai'deki 'Il Processo del Lunedì' programında.


    O gün Milan, Benfica'nın yıldızını durdurmayı başardı; Altafini ise attığı iki golle finalin gidişatını değiştirdi. Kırk bir yıl sonra Trapattoni, Benfica'nın teknik direktörü olduğunda kendisini karşılayanlar arasında Eusebio'yu da buldu. Eski mücadele yerini uzun bir dostluğa bırakmıştı.

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  • ALTIN TOP VE KAYBEDİLEN FİNALLER

    Benfica, 1965 ve 1968'de yeniden finale çıktı. Eusebio bir kez dahason engelde yenilmenin acısını yaşayacaktı: Önce Inter'e, ardından Manchester United'a kaybetti.


    27 Mayıs 1965'te San Siro'da Eusebio, yağmurun ağırlaştırdığı zeminde Giuliano Sarti'yi geçmeye çalıştı ancak başaramadı. Jair'in golü Inter'e galibiyeti getirdi. Altın Top ise Eusebio'nun oldu: Giacinto Facchetti ve Luis Suárez'i geride bırakarak bu ödülü alan ilk siyahi futbolcu oldu. 1962'de de ikinci sırayı almıştı; 1966'da ise Bobby Charlton'ın arkasında yine ikinci olacaktı.


    1968'de Wembley ona bir fırsat daha sundu. Ancak Manchester United karşısında skor 1-1'ken, bitime birkaç dakika kala Alex Stepney Portekizli futbolcunun sert şutunu kontrol etti. Eusebio, zafere ulaşmasını engelleyen kalecinin başarısını o anda takdir ederek büyük bir sportmenlik örneği sergiledi: "Harika bir kurtarış yaptı, ben de onu alkışladım." diye anlatacaktı "FourFourTwo"ya. Uzatmalarda İngilizler farkı açarak 4-1 kazandı.


    Benfica forması 15 yıl boyunca onun ikinci teni oldu. Resmî müsabakalarda 450 maçta 482 gol attı; 11 lig şampiyonluğu ve 5 Portekiz Kupası kazandı. Yedi kez ligde gol kralı oldu; üç kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nın gol krallığı sıralamasında zirveye çıktı: 1964/65'te dokuz, 1965/66'da yedi ve 1967/68'de altı gol attı. Bireysel başarılarına 1968 ve 1973'te iki Avrupa Altın Ayakkabı ödülü ile 1970 ve 1973'te iki kez Portekiz'de yılın futbolcusu ödülü de eklendi.


    En sevdiği golü9 Aralık 1964'te, Chaux-de-Fonds karşısındaki 5-0'lık galibiyette attı. Simões ile paslaştıktan sonra Mozambik'ten gelen santrfor şut çekecekmiş gibi yaptı: Savunmacı yüzünü korumaya çalışırken Eusebio topu havalandırdı. İkinci savunmacının önünde de aynı çalımı yaptı, ardından top yere değmeden gelişine vurdu. Kaleci onu tebrik etmekten başka bir şey yapamadı: "Bir sanat eseriydi, ilham dolu bir andı." diye anlatacaktı Eusebio "FourFourTwo"ya.

  • Kara Panter'in Dünya Kupası

    1966'da Mozambik'ten gelen yıldız, Portekiz'le birlikte ilk Dünya Kupası'na katıldı. Macaristan ve Bulgaristan'ın ardından Portekiz, dünya şampiyonu Brezilya'yı da 3-1 yendi. Eusebio iki gol attı. Sakatlıkların ve maruz kaldığı sert müdahalelerin etkisindeki Pelé turnuvadan ayrıldı. Portekiz, Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanmaya başlamıştı.


    Çeyrek finalde karşısında Kuzey Kore vardı. Kuzey Kore, İtalya'yı elemişti. 23 Temmuz'da Goodison Park'ta 25 dakika geride kaldığında Kuzey Kore 3-0 öndeydi. Eusebio 27. dakikada gol attı, devre arasından önce de bir penaltıyı gole çevirdi. 56. dakikada skoru eşitledi, ardından orta sahadan başlayan bir koşunun sonunda bir penaltı daha kazandı. 59. dakikada onu da gole çevirdi: Yarım saatten biraz uzun bir sürede dört gol atmış ve skoru tersine çevirmişti. José Augusto skoru 5-3'e getirdi.


    "Bu benim özel anımdı," diyecekti daha sonra FIFA'ya. Portekiz, ilk katılımında yarı finale yükselmişti ve santrforu şimdiden yedi gol atmıştı.


    Wembley'deBobby Charlton'ın iki golü Portekiz'in finale giden yolunu kesti. Eusebio'nun penaltıdan attığı gol, İngiltere'nin 2-1'lik galibiyetini önleyemedi. Eusebio sahadan ağlayarak ayrıldı: Finale çıkacaklarına inanmıştı ve Sovyetler Birliği'ne karşı kazanılması gereken üçüncülük henüz onu teselli edemezdi.


    O maçta da Lev Yaşin'i penaltıdan mağlup ederek gol attı, ardından ona sarıldı. Portekiz 2-1 kazandı; 'Kara Panter', 6 maçta 9 golle turnuvanın gol kralı oldu. Oynadığı tek Dünya Kupası, unutulmazlar arasına girmesine yetti. Millî takım kariyerini 1973'te 64 maçta 41 golle noktaladı.

  • İtalya'ya çok yaklaşması ve Lizbon'la bağı

    Onu Benfica'dan koparmaya Serie A kulüpleri çalıştı. Önce Juventus peşine düştü, ardından Angelo Moratti'nin Inter'itransferi gerçekleştirmeye çok yaklaştı. Eusebio ve eşi Flora, Como Gölü yakınlarında bir ev bile bulmuştu. Ancak 1966 Dünya Kupası'nın ardından kapıların yabancılara kapanması transferi engelledi. İtalya'yı eleyen Kuzey Kore, böylece kendi Dünya Kupası hayaline son veren adamın Serie A yolunu da kesmiş oldu.


    "Lizbon'un yarısını satın alabilirdim" diye şakalaşacaktı santrfor, 2008'de ‘FourFourTwo’ya verdiği röportajda Inter'de kazanacağı parayı hatırlarken. Juventus'un daha önceki ilgisine ilişkinse Salazar'ın müdahalesinin ayrılmasını engellediğini, çünkü diktatörün kendisini devletin bir varlığı olarak gördüğünü anlatacaktı. Tarihçi Ricardo Serrado ise bu anlatıma karşı çıkarak Torino'ya gidememesini oyuncunun askerlik yükümlülüklerine bağlayacaktı.


    Sonuçta Eusebio 1975'e kadar Benfica'da kaldı. Artık yıpranmış olan dizleri kariyerinin son dönemini etkiledi, ama golcülüğünü elinden alamadı. Atlantik'i aşarak NASL'deBoston Minutemen forması giydi. Ardından Meksika'da Monterrey'e geçti, sonra Kanada'ya gitti: 1976'da Toronto Metros-Croatia ile Kuzey Amerika şampiyonluğunu kazandı, finalde de gol attı ve sezonu 25 maçta 18 golle tamamladı. Daha sonra Portekiz ile ABD arasında gidip gelerek Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar ve New Jersey Americans formalarını giydi. Son olarak Buffalo Stallions ile salon futbolunda oynadı.


    Ardından, artık evi hâline gelen Benfica'yı temsil etmek üzere geri döndü; önce teknik ekipte görev aldı, sonra kulübün elçisi oldu. Benfica onu hayattayken onurlandırmak istedi: Eusebio, 50. doğum günü olan 25 Ocak 1992'deeski da Luz Stadı'nın önündeki heykelinin açılışını yaptı. Yanında eşi ve kızları vardı. Bronz heykeli bugün de yeni stadın önünde taraftarları karşılıyor.


    5 Ocak 2014'te, 71 yaşında hayatını kaybettiğinde Portekiz'de üç günlük ulusal yas ilan edildi. Naaşı da Luz'un çimlerinde dolaştırıldı ve 3 Temmuz 2015'te Ulusal Panteon'a nakledildi.


    "Seçme şansım olsaydı Benfica'nın stadında ölebilmeyi isterdim. Benim evim orası", diye anlatmıştı Mozambik'ten gelen santrfor daha 1997'de. "Orada bir adam oldum. 18 yaşımdan beri orada yaşıyorum. Elbette bunu seçemem ama isterdim... Üstelik çekişmeli, zorlu ve Benfica'nın kazandığı bir maç sırasında."