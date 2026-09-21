Dünya, o her daim uslu çocuk yüzünü ve neredeyse her zaman ölçülü olan gol sevincini tanımayı öğrenmeden önce, Gary Winston Lineker sadece Leicesterlı bir manavın oğluydu. 30 Kasım 1960'ta doğan Lineker, şehir pazarında babası Barry’ye yardım ederek büyüdü ve tutkularını İngilizlere özgü iki spor arasında paylaştırdı: futbol ve kriket.





Öyle ki bir süre boyunca bu iki branştan hangisinin onun geleceği olacağı hiç de net değildir. Yıllar sonra ‘The Observer’a “Mutlu ve sakin bir çocukluk geçirdim” diyecektir. ‘The Independent’a verdiği bir röportajda ise “11 ile 16 yaşlarım arasında, krikette futboldan daha fazla şansım olacağını düşünüyordum” ifadelerini kullanacaktır.





Babası, toptancı pazarına gitmek için sabah saat dörtte kalkar. Burada gün içinde Leicester Market’te satmak üzere meyve alır ve akşam da hesaplarla ilgilenmek için eve döner. Ancak Lineker’in çocukluğuna dair en net hatıra başkadır: evlerinin bahçesinde top oynayan kendisi. “Hayatım” diye yine ‘The Observer’a anlatacaktır, “her zaman spor tarafından şekillendirildi.”





Yine de okulda Gary’nin gerçekten böyle bir geleceğe sahip olabileceğinden şüphe duyanlar vardır. Bir yıldız adayı fiziğine sahip değildir ve futbola yönelmeye karar verdiğinde bazı öğretmenleri ona daha güvenli bir meslek düşünmesini söyler.





Neyse ki Leicester, başkalarının göremediği bir şeyi görür. Onu 1976’da altyapısına alır. Lineker henüz 15 yaşındadır; ince, hafif yapılıdır, dünyanın dört bir yanındaki savunmaları dehşete düşürecek santrfordan hâlâ çok uzaktadır. Ama hiçbir spor salonunun ona veremeyeceği bir şeye zaten sahiptir: alan ve zaman duygusu.





1977’de aldığı diplomanın karnesinde bazı öğretmenleri, “bu çocuğun futbola fazla odaklandığını” ve bu yüzden “hayatını asla kazanamayacağını” yazar. Bu, spor tarihinin cömert davrandığı yanılgılardan biridir: görünüşte makul ama kaderi muhteşem biçimde yanlış çıkmak olan hükümler.





Onun futbol yeteneklerini fark edenlerin başında ise Jock Wallace gelir; birkaç yıl sonra onu A takımda oynatacak kişi de odur. “O çocuğun içinde ne olduğunu kimse hayal edemiyordu” diyecektir İskoç teknik adam 1986’da ‘El País’e. “Öne çıkmıyordu, ona ne kadar bakarsan bak hiç öne çıkmıyordu. Ama ben onda bir şey olduğunu biliyordum: içinde bir golcü vardı.”





A takımdaki ilk maçına 1979 yılbaşı gününde, Oldham Athletic karşısında çıkar. İlk döneminde göz kamaştıran hiçbir şey yoktur: Lineker’in beklemesi, gelişmesi, güçlenmesi ve kendine bir yer edinmesi gerekir. Ama bunu başardığında, imzası haline gelecek düzenlilikle gol atmaya başlar. Leicester’ın en üst lige dönüşüne katkı verir ve sezon sezon şehir pazarının çocuğu Filbert Street’in idolüne dönüşür.





1983/84 sezonunda ligde 22 gol atar. Ertesi yıl bu sayı 24’e çıkar ve First Division gol krallığını Kerry Dixon’la paylaşır. Bir yıldız doğmuştur. Leicester artık ona dar gelmeye başlar. Yeteneği daha büyük bir sahne ister.





1985 yazında Foxes’tan ayrıldığında geride kalan bilanço, yedi sezonda toplam 216 maçta 103 gol olur; bunların dördü Second Division’da, üçü ise First Division’da geçmiştir. Bonservisi için yarışı kazanan kulüp Everton olur. Toffees, İngiltere’nin son şampiyonudur ve Andy Gray’nin gol mirasını devralma görevini ona vermek için yaklaşık 800 bin sterlin, yani bir milyon euronun biraz altında bir bedel öder. Lineker ise bildiği tek şekilde karşılık verir. Gol atarak.



