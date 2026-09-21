Bazen bir numaranın sanatı, kendi sanatını gizlemeyi bilmektir. Doğal olmayanı doğal, başkaları için son derece karmaşık olanı basit göstermektir. Gary Lineker de bu kategoriye giren şampiyonlardandı: gereksiz hiçbir hareket yok, sırf estetik uğruna hiçbir taviz yok, asla ölçüyü aşmazdı. Üstün olmak için ona birkaç metre, çoğu zaman birkaç saniye, bazen de tek bir dokunuş yeterdi.
Onun yeteneği en çok top kendisine gelmeden önce yaşananlarda ortaya çıkıyordu. Lineker gözlemler, sezer, hareket ederdi. Diğerleri oyuna tepki verirken, o sanki gelişmeleri çoktan okumuş gibi görünürdü. Büyük ceza sahası golcülerinin sırrına sahipti: başkalarınınkinden birkaç saniye ileride çalışan bir tür iç saat. Ölçmesi zor, öğretmesi ise daha da zor bir özellikti.
Antik çağda buna “ars celare artem”, yani “sanatı gizleme sanatı” denirdi; Quintilianus’un değer verdiği bir kavramdı. Lineker bunu adeta bir futbol felsefesine dönüştürdü. Büyük santrforların yıkıcı gücüne ya da virtüözlerin akrobatik repertuvarına sahip değildi, yarım takımı çalımlamayı sevmez ve nadiren imkânsız gole kalkışırdı. Görünüşte daha temel bir şey yapardı: topun geleceği yere giderdi. Defanstan önce. Kaleciden önce. Bazen takım arkadaşlarından biri ona pas vermeye karar vermeden bile önce.
Fair play anlayışı ve santrfor rolünü yorumlayışındaki zarafet sayesinde “Golün Centilmeni” unvanını kazanacaktı. Defans oyuncularıyla boğuşmak yerine, onları hep öncelemeye çalışırdı.
Ve çok gol atıyordu: ülkesinde, İspanya’da ve hatta kariyerinin Japonya’daki son, egzotik bölümünde. Bunu İngiltere formasıyla da yaptı; özellikle sahne büyüdüğünde ve diğerlerinin bacakları ağırlaşmaya başladığında. Meksika 86'da altı gol, İtalya 90'da dört gol: Dünya Kupaları'nda toplam 10 gol, ondan önce hiçbir İngiliz'in ulaşamadığı bir seviye.