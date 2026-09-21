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Lineker All Of FameGetty Images
Paolo Camedda
Çeviri:

Hall of Fame XVII - Gary Lineker, önsezisini sanata dönüştüren “Golün Centilmeni”

G. Lineker
FEATURES
Hall of Fame
İngiltere
Everton
Leicester City
Tottenham Hotspur
Barcelona

Oynadığı her yerde sayısız gole imza attı, Meksika 1986’nın Altın Ayakkabı’sını kazandı ve kart görmeden geçen bir kariyer yaşadı: Gary Lineker Hall of Fame’e giriyor

Bazen bir numaranın sanatı, kendi sanatını gizlemeyi bilmektir. Doğal olmayanı doğal, başkaları için son derece karmaşık olanı basit göstermektir. Gary Lineker de bu kategoriye giren şampiyonlardandı: gereksiz hiçbir hareket yok, sırf estetik uğruna hiçbir taviz yok, asla ölçüyü aşmazdı. Üstün olmak için ona birkaç metre, çoğu zaman birkaç saniye, bazen de tek bir dokunuş yeterdi.


Onun yeteneği en çok top kendisine gelmeden önce yaşananlarda ortaya çıkıyordu. Lineker gözlemler, sezer, hareket ederdi. Diğerleri oyuna tepki verirken, o sanki gelişmeleri çoktan okumuş gibi görünürdü. Büyük ceza sahası golcülerinin sırrına sahipti: başkalarınınkinden birkaç saniye ileride çalışan bir tür iç saat. Ölçmesi zor, öğretmesi ise daha da zor bir özellikti.


Antik çağda buna “ars celare artem”, yani “sanatı gizleme sanatı” denirdi; Quintilianus’un değer verdiği bir kavramdı. Lineker bunu adeta bir futbol felsefesine dönüştürdü. Büyük santrforların yıkıcı gücüne ya da virtüözlerin akrobatik repertuvarına sahip değildi, yarım takımı çalımlamayı sevmez ve nadiren imkânsız gole kalkışırdı. Görünüşte daha temel bir şey yapardı: topun geleceği yere giderdi. Defanstan önce. Kaleciden önce. Bazen takım arkadaşlarından biri ona pas vermeye karar vermeden bile önce.


Fair play anlayışı ve santrfor rolünü yorumlayışındaki zarafet sayesinde “Golün Centilmeni” unvanını kazanacaktı. Defans oyuncularıyla boğuşmak yerine, onları hep öncelemeye çalışırdı.


Ve çok gol atıyordu: ülkesinde, İspanya’da ve hatta kariyerinin Japonya’daki son, egzotik bölümünde. Bunu İngiltere formasıyla da yaptı; özellikle sahne büyüdüğünde ve diğerlerinin bacakları ağırlaşmaya başladığında. Meksika 86'da altı gol, İtalya 90'da dört gol: Dünya Kupaları'nda toplam 10 gol, ondan önce hiçbir İngiliz'in ulaşamadığı bir seviye.


  • Manavın oğlu

    Dünya, o her daim uslu çocuk yüzünü ve neredeyse her zaman ölçülü olan gol sevincini tanımayı öğrenmeden önce, Gary Winston Lineker sadece Leicesterlı bir manavın oğluydu. 30 Kasım 1960'ta doğan Lineker, şehir pazarında babası Barry’ye yardım ederek büyüdü ve tutkularını İngilizlere özgü iki spor arasında paylaştırdı: futbol ve kriket. 


    Öyle ki bir süre boyunca bu iki branştan hangisinin onun geleceği olacağı hiç de net değildir. Yıllar sonra ‘The Observer’a “Mutlu ve sakin bir çocukluk geçirdim” diyecektir.  ‘The Independent’a verdiği bir röportajda ise “11 ile 16 yaşlarım arasında, krikette futboldan daha fazla şansım olacağını düşünüyordum” ifadelerini kullanacaktır.


    Babası, toptancı pazarına gitmek için sabah saat dörtte kalkar. Burada gün içinde Leicester Market’te satmak üzere meyve alır ve akşam da hesaplarla ilgilenmek için eve döner. Ancak Lineker’in çocukluğuna dair en net hatıra başkadır: evlerinin bahçesinde top oynayan kendisi. “Hayatım” diye yine ‘The Observer’a anlatacaktır, “her zaman spor tarafından şekillendirildi.”


    Yine de okulda Gary’nin gerçekten böyle bir geleceğe sahip olabileceğinden şüphe duyanlar vardır. Bir yıldız adayı fiziğine sahip değildir ve futbola yönelmeye karar verdiğinde bazı öğretmenleri ona daha güvenli bir meslek düşünmesini söyler. 


    Neyse ki Leicester, başkalarının göremediği bir şeyi görür. Onu 1976’da altyapısına alır. Lineker henüz 15 yaşındadır; ince, hafif yapılıdır, dünyanın dört bir yanındaki savunmaları dehşete düşürecek santrfordan hâlâ çok uzaktadır. Ama hiçbir spor salonunun ona veremeyeceği bir şeye zaten sahiptir: alan ve zaman duygusu.


    1977’de aldığı diplomanın karnesinde bazı öğretmenleri, “bu çocuğun futbola fazla odaklandığını” ve bu yüzden “hayatını asla kazanamayacağını” yazar. Bu, spor tarihinin cömert davrandığı yanılgılardan biridir: görünüşte makul ama kaderi muhteşem biçimde yanlış çıkmak olan hükümler.


    Onun futbol yeteneklerini fark edenlerin başında ise Jock Wallace gelir; birkaç yıl sonra onu A takımda oynatacak kişi de odur. “O çocuğun içinde ne olduğunu kimse hayal edemiyordu” diyecektir İskoç teknik adam 1986’da ‘El País’e. “Öne çıkmıyordu, ona ne kadar bakarsan bak hiç öne çıkmıyordu. Ama ben onda bir şey olduğunu biliyordum: içinde bir golcü vardı.”


    A takımdaki ilk maçına 1979 yılbaşı gününde, Oldham Athletic karşısında çıkar. İlk döneminde göz kamaştıran hiçbir şey yoktur: Lineker’in beklemesi, gelişmesi, güçlenmesi ve kendine bir yer edinmesi gerekir. Ama bunu başardığında, imzası haline gelecek düzenlilikle gol atmaya başlar. Leicester’ın en üst lige dönüşüne katkı verir ve sezon sezon şehir pazarının çocuğu Filbert Street’in idolüne dönüşür.


    1983/84 sezonunda ligde 22 gol atar. Ertesi yıl bu sayı 24’e çıkar ve First Division gol krallığını Kerry Dixon’la paylaşır. Bir yıldız doğmuştur. Leicester artık ona dar gelmeye başlar. Yeteneği daha büyük bir sahne ister.


    1985 yazında Foxes’tan ayrıldığında geride kalan bilanço, yedi sezonda toplam 216 maçta 103 gol olur; bunların dördü Second Division’da, üçü ise First Division’da geçmiştir. Bonservisi için yarışı kazanan kulüp Everton olur. Toffees, İngiltere’nin son şampiyonudur ve Andy Gray’nin gol mirasını devralma görevini ona vermek için yaklaşık 800 bin sterlin, yani bir milyon euronun biraz altında bir bedel öder. Lineker ise bildiği tek şekilde karşılık verir. Gol atarak.


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  • Büyümek için bir yıl

    Liverpool'da tek bir sezon, birçok futbolcunun tüm kariyeri boyunca bırakamadığı bir iz bırakmasına yetiyor. Toplam 57 maçta 40 gol atıyor; bunların 30'u ligde geliyor ve üst üste ikinci kez İngiltere gol krallığını kazanıyor. Everton First Division'ı ikinci sırada bitiriyor ve FA Cup finalini Liverpool'a karşı kaybediyor, ancak Lineker artık taşranın sınırlarını kesin olarak aşmış durumda.


    Paradoks şu ki, İngiltere kariyerinin en golcü sezonu ona hiçbir kupa getirmiyor. Ancak ona belki de daha önemli bir şey kazandırıyor: Avrupa'nın büyük forvetleri arasında bir yer.

    Bu arada Lineker, İngiltere'de de kendine yer edinmeye başlamıştı. Milli takımdaki ilk maçı 26 Mayıs 1984'e dayanıyor; Bobby Robson onu Hampden Park'ta İskoçya'ya karşı sahaya sürüyor. O sırada 23 yaşında ve arkasında kaderin özel çocuğu olarak çizilmiş uluslararası bir kariyer yolu yok: Üç Aslan formasını da adım adım kazanmak zorunda.


    İlk golü bir sonraki yıl geliyor ve Leicester ile Everton arasında patlama yaparken Robson'ın takımındaki ağırlığı da artıyor. Böylece Lineker, 1986 yazına artık bir alternatif olarak değil, İngiltere'nin hedeflerini üzerine inşa edebileceği santrfor olarak giriyor. 25 yaşında futbol olgunluğunun zirvesinde. Dünyaya, İngiltere'nin çoktan keşfetmeye başladığı şeyi gösterebileceği kadar büyük bir sahneye ihtiyacı var sadece. O sahne de 1986 Dünya Kupası, uluslararası ölçekteki yerini sonsuza dek değiştirecek turnuva.


    Yine de Meksika'da Üç Aslan'ın macerası en iyi işaretlerle başlamıyor. Lineker turnuvaya kırık bir ön kol ile geliyor ve Robson'ın takımı kötü başlıyor: Portekiz'e yenilgi, Fas'la golsüz beraberlik. İki maçın ardından İngilizlerin 1 puanı var, attıkları gol yok ve erken elenme riski ciddi biçimde kapıda.


    Tur atlamak için Polonya'yı yenmek gerekiyor. Lineker'e 34 dakika yetiyor. Önce Gary Stevens'tan gelen topu alıp kaleciden önce davranıyor. Ardından Steve Hodge'un alçak ortasını gole çeviriyor. Son olarak da Józef Mlynarczyk'ın hatalı çıkışını değerlendirip İngiltere'yi son 16 turuna taşıyan hat-trick'i tamamlıyor. Tamamı bir devrede gelen bu 3 gol, onu turnuvanın başrol oyuncuları arasına taşıyor.


    Yıllar sonra Lineker, tam da o hat-trick'i iki Dünya Kupası'ndaki en güzel anı olarak seçecekti. “Büyük goller oldukları için değil” diye açıklayacaktı ‘Fifa.com’a’. “Benim gollerimden herhangi birinin öyle olduğunu hiç sanmıyorum”.


    Alçakgönüllülük zaten Lineker'ın en büyük erdemlerinden biriydi. Kendi sanatını anlatırken bile onu saklamayı sürdürüyordu. O turnuvada gollerine devam etti: Son 16 turunda Paraguay'a karşı 2 gol atarak 2 maçta toplamını 5'e çıkardı. Ancak çeyrek finalde İngiltere'yi Arjantin bekliyordu. Ve Lineker'i de tarih.


  • GARY, MARADONA'NIN ÖNÜNDE EĞİLİYOR

    22 Haziran 1986, Mexico City'deki Azteca Stadyumu. Takvimde yer alan maçlar vardır, bir de bir noktadan sonra tarihten bağımsız hale gelenler. Arjantin-İngiltere de bunlardan biri.


    Maradona'nın futbola birbiriyle neredeyse bağdaşmayan, sonsuzluğa kalacak iki görüntü bırakması için dört dakika yeter. Önce Peter Shilton'ı, kendisinin "Tanrı'nın eli" adını vereceği golle aldatır. Ardından başyapıtına, "yüzyılın golü"ne imzasını atar: Diego kendi yarı sahasından çıkar ve 11 saniyeyi bir sanat eserine dönüştürür; 50 metreden fazla mesafe, geçilen beş rakip, buna Shilton da dahil, ve top boş kaleye gider. 


    Aldatmadan yüceliğe. Dünyayı kendine hayran bırakacak ve o Dünya Kupası'nı kaldıracak "10 numara"nın özeti. Peki ya Lineker? Tüm bunları sahanın diğer tarafından, fazla bir şey yapamadan izler. Yıllar sonra Fifa.com'a şunu itiraf edecektir: "Kariyerimde ilk kez bir rakibin golünü alkışlama isteği duydum."


    Ama o öğleden sonra Arjantin'in 10 numarasının attığı iki golle sona ermez. Bitime beş dakika kala Gary'nin büyük bir uyum yakaladığı John Barnes soldan kaçar ve topu arka direğe gönderir. Lineker her zaman yaptığı şeyi yapar: gelir. Kafa vuruşu, 2-1. Kısa süre sonra Barnes neredeyse aynı bir atak daha geliştirir ve bir an için tarih İngiltere'ye son bir şans verecekmiş gibi görünür. Everton'ın golcüsü yine ortaya gelen ortaya saldırır, ama bu kez yetmez.


    Arjantin turu geçer. Maradona Dünya Kupası'nı kazanır. Ama Lineker için de bir zafer vardır: Gary, Albiceleste'ye attığı o gol sayesinde Dünya Kupası'nın gol kralı olur, bunu başaran ilk İngiliz olarak Altın Ayakkabı'yı kazanır. Bu, yıllar önce o narin yapılı çocuğun futboldaki geleceğinden şüphe duyanlara verilen kesin yanıttır. Her zamanki gibi sessizce, büyük gürültü koparmadan.


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  • Lineker Barcelona'da

    Meksika’daki Dünya Kupası sona erdiğinde, Barcelona onu zaten bekliyordur. Kendisi gibi İngiliz olan Terry Venables, onu Camp Nou’da görmek ister ve Katalan kulübü, onu İspanya’ya getirmek için yaklaşık 2,8 milyon sterlin, bugünün parasıyla 3 milyon euronun üzerinde bir yatırım yapar.


    Dil, iklim, futbol değişir. Lineker’in alışkanlığı değişmez. Katalonya’daki ilk sezonunda toplam 21 gol atar ve hepsinden önemlisi, Barcelona’da diğerlerinden daha fazla anlam taşıyan maçta üç kez fileleri havalandırır. 31 Ocak 1987’de Camp Nou’da Real Madrid ile ‘El Clasico’ oynanır. Lineker üç kez sahneye çıkar ve Barça 3-2 kazanır. Ona sonsuza dek Barcelona tarihindeki yerini kazandıran bir performanstır.


    Barcelona ile birlikteliği üç sezon sürer. La Liga şampiyonluğu gelmez ama Lineker, 1988’de bir Copa del Rey ve 1989’da Kupa Galipleri Kupası kaldırır. Toplam bilançosu 138 resmi maçta 52 gol olur.


    Sonra rüzgar yön değiştirir. Johan Cruyff Barcelona’nın başına geçer ve takımı kendi futbol felsefesine göre yeniden şekillendirir. Lineker kanatta da kullanılır; kaleden ve onun zamanlamasının fark yarattığı alanlardan uzakta. 


    Gol atmaya devam eder ama artık yerinin başka bir yer olduğunu anlar. Böylece 1989 yazında Lineker için eve dönme zamanı artık basitçe gelmiştir.


  • İtalya '90 ve FA Cup, Wembley Tapınağı'nda

    Onu bekleyen isim yine Terry Venables, bu kez Tottenham’ın başında. Ve Lineker, bıraktığı yerden devam ediyor: ilk lig sezonunda 24 gol ve bir gol krallığı daha.


    Ama İngiltere’deki ikinci hayatının ortasında ikinci Dünya Kupası da var. İtalya 90, Meksika’dan farklı. Lineker artık sahneye çıkan sürpriz isim değil: gerçekten sonuna kadar gidebileceğine inanmaya başlayan bir İngiltere’nin tecrübeli santrforu.


    Grup aşamasında Cagliari’deki Sant’Elia’da İrlanda’ya karşı gol atar. Tam da o maç, kariyerinin en utanç verici anını da ona yaşatır. Bağırsak problemi yaşayan Lineker, ikinci yarıda sahaya dışkısını yapmak zorunda kalır. Yıllar sonra bunu her zamanki öz ironisiyle anlatacaktır: “Bir rakibe müdahale etmeye çalıştım, kendimi fazla zorladım, gevşedim ve... mhhhhhh! Olanlardan sonra bir maçta daha önce hiç yaşamadığım kadar rahat hareket ettim. Savunmacıların beni bu kadar uzaktan marke ettiğini daha önce hiç görmemiştim!”


    O beklenmedik aksaklığı da atlattıktan sonra 1986 Dünya Kupası’nın golcüsü, çeyrek finalde Kamerun’a karşı iki penaltı golü atar. Yarı finalde, Torino’da, rakip Batı Almanya’dır. Almanlar Andreas Brehme ile perdeyi açar. Lineker bitime on dakika kala eşitliği sağlar. Maç uzatmalara gider, ardından penaltılara. 


    Stuart Pearce ve Chris Waddle kaçırır. İngiltere finalin on bir metre uzağında kalır, onun golcüsü ise 4 golde. Turnuvanın bir kez daha gol kralı olma hayali suya düşer, ancak o 10 gol onu Dünya Kupaları tarihinde çift hanelere ulaşan ilk İngiliz yapar.


    O yenilgiden, futbol hakkında söylenmiş en ünlü sözlerden biri doğacaktır: “Futbol basit bir oyundur: yirmi iki adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar ve sonunda kazanan Almanlar olur.”


    Atasözüne dönüşen bir espri. Zaten en iyi aforizmaların evrenselleşmesi için çoğu zaman bir yaraya ihtiyaç vardır.


    Bir yıl sonra nihayet ülkesinde bir kupa gelir. Tottenham, Nottingham Forest’a karşı FA Cup finaline çıkar ve Wembley’nin mabedinde uzatmaların ardından 2-1 kazanır. Finalde gol atamayan ve bir de penaltısı kurtarılan Lineker için bu, bir uğursuzluğun sonudur. Son cümleyi yazmak zorunda olmayan taraf bu kez odur. Bazen kazanmak için sadece orada olmak yeterlidir.


    Ertesi yıl İngiltere ile hikâyesi de sona erer. Lineker, Euro 92’ye rekortmen Bobby Charlton’ın bir gol gerisinde gelir. Gruptaki son maçta, İsveç’e karşı ve Üç Aslan hâlâ tur şansını korurken, Graham Taylor ikinci yarıda onu oyundan alır. 


    Gary sahayı, o formayı bir daha asla giymeyeceğini bilmeden terk eder. Charlton’ı yakalama yarışı orada biter: 80 maçta 48 gol. Bu toplam, onu bugün hâlâ İngiltere tarihinin en golcü oyuncuları arasında dördüncü sırada tutuyor.


  • SON YOLCULUK

    1992'de, 31 yaşındayken, Lineker o dönemde büyük bir Avrupalı futbolcu için bilinmezin tadını taşıyan bir adres seçti: Japonya. Leicesterlı golcü, Nagoya Grampus Eight'a imza attı ve J-League'in doğuşuna eşlik etmek üzere çağrılan uluslararası yüzlerden biri oldu.


    Ancak fiziksel durumu alarm vermeye başladı. Sakatlıklar onun son bölümünü sınırladı ve 1994'te, 33 yaşındayken, 23 maç ve 9 golün ardından durma zamanı geldi. Lineker, kulüpler ve İngiltere Milli Takımı arasında yaklaşık 650 maç ve 300'ün üzerinde golün ardından profesyonel futbolu bıraktı.


    Attığı gollerin, gol krallıklarının ve en heyecan verici başarılarının ötesinde, bugün onu çoğu zaman belki de hepsinden iyi anlatan bir rakamla hatırlanıyor.


    O rakam sıfır: sıfır kırmızı kart, sıfır sarı kart. Tüm profesyonel kariyeri boyunca. Rakip savunmacılar arasında on beş yıl geçirmiş bir forvet için neredeyse gerçek dışı bir rekor, ama Gary Lineker'in futbolunu çok iyi anlatıyor. 


    Leicesterlı golcü, tüm kariyerini küçük bir avantaj üzerine kurdu: birkaç metre, birkaç saniye. Rakiplerinden, bazen kendi takım arkadaşlarından bile önce davranmasına ve gol atmasına yetecek kadar. Onun sanatı.