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'Hâlâ yetenekli!' - Eski menajeri, Championship kulübüyle antrenman yaparken Dele Alli'nin kariyerini yeniden canlandırabileceğini savundu
Alli, West Ham'da yeni bir çıkış yolu arıyor
Alli şu anda sekteye uğrayan kariyerini yeniden rayına oturtmaya çalışıyor. talkSPORT'a göre, İngiltere Milli Takımı'nda 37 kez forma giyen oyuncu, formunu kanıtlamak amacıyla Championship ekibi West Ham United ile antrenman yapıyor.
Hücum orta sahası oyuncusu, geçen yılın mart ayından bu yana resmi bir maçta forma giymedi. Neredeyse 750 gün sonra Como formasıyla yaptığı dönüş hüsranla sonuçlandı; çünkü oyuna sonradan girdikten sonra 10 dakikadan kısa süre içinde kırmızı kart gördü. Bu, Cesc Fabregas'ın takımındaki tek maçı oldu. Ancak Salford'un eski teknik direktörü Robinson, eski Tottenham yıldızının hâlâ büyük bir yetenek olduğuna ve verecek daha çok şeyi bulunduğuna kesin olarak inanıyor.
- Getty Images Sport
Robinson form düşüklüğü konusunda uyardı
Robinson, yakın zamanda Marbella'da sezon öncesi kampında tempolu antrenman yapan Alli ile karşılaştı. Robinson, orta sahanın tartışılmaz yeteneğini desteklese de Alli'den eski seviyesine anında dönmesinin beklenemeyeceği uyarısında bulundu.
Robinson, talkSPORT Breakfast'ta şunları söyledi: "Onunla yaklaşık bir saat boyunca sadece sohbet ettim, aslında tamamen tesadüfen karşılaştık. Genel olarak futbol hakkında, kendisini ne kadar iyi hissettiği, yeniden oynayacak duruma gelmek için neler yapmak istediği ve nasıl bir fırsat aradığı üzerine konuştuk.
"Bence modern dünyadaki sorun şu: sosyal medya, her şeyden önce onları bir insan olarak algılayışımızın çok büyük bir kısmını belirliyor. Onun bir yetenek olduğunu ve hâlâ da öyle olduğunu unutuyoruz."
Alli için son şans￼
Bu kadar uzun süre bir takım antrenman ortamından uzak kaldıktan sonra Robinson, Alli'nin uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyacağını kabul etti. Ayrıca orta sahanın artık gerçekten son şans noktasında olduğunu da itiraf etti.
"Artık yeniden oynayabilmek için eline birden fazla fırsat geçti, bu yüzden suçu başkalarına atamazsınız" diyen Robinson, şöyle devam etti: "Her şeyden önce kendinize bakmanız gerekir.
"Günün sonunda, eğer ona bu fırsat verilirse ve West Ham'a gidip hemen etki yaratırsa, ne kadar yetenekli bir futbolcuya sahip olacaklarını biliyorlar. Ama bu ona bağlı. Artık bu başka hiç kimseye bağlı değil. Bence mesele, onun yeniden kramponlarını giyip sevdiği şeyi yapması."
- Getty Images Sport
Championship'te yeni bir başlangıç
Alli'ye West Ham'da kalıcı bir sözleşme teklif edilirse, bu, Hammers'ın kısa süre önce Premier League'den düşmesinin ardından onun kariyerinde ilk kez Championship'te forma giyeceği anlamına gelecek. Artık kramponlarını yeniden giyip doğu Londra'da bir sözleşme kapmak tamamen Alli'ye kalmış durumda. Bu arada West Ham, yeni 2026/27 sezonuna cumartesi günü Carabao Cup ilk turunda Portsmouth karşısında çıkacağı maçla başlayacak.
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