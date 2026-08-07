Robinson, yakın zamanda Marbella'da sezon öncesi kampında tempolu antrenman yapan Alli ile karşılaştı. Robinson, orta sahanın tartışılmaz yeteneğini desteklese de Alli'den eski seviyesine anında dönmesinin beklenemeyeceği uyarısında bulundu.

Robinson, talkSPORT Breakfast'ta şunları söyledi: "Onunla yaklaşık bir saat boyunca sadece sohbet ettim, aslında tamamen tesadüfen karşılaştık. Genel olarak futbol hakkında, kendisini ne kadar iyi hissettiği, yeniden oynayacak duruma gelmek için neler yapmak istediği ve nasıl bir fırsat aradığı üzerine konuştuk.

"Bence modern dünyadaki sorun şu: sosyal medya, her şeyden önce onları bir insan olarak algılayışımızın çok büyük bir kısmını belirliyor. Onun bir yetenek olduğunu ve hâlâ da öyle olduğunu unutuyoruz."