Konuyla ilgili herkesin yaşadığı hayal kırıklığı sorulan Jarvis, bu hafta sonu Wolverhampton taraftarlarını Wrexham'a özel bir yolculukla götürecek Midnite Express girişimi kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Onun için çok üzücü. Bir oyuncu eski kulübüne döndüğünde, kulüple, taraftarlarla ve ailesiyle olan bağını düşündüğünüzde bunun onun için ne kadar önemli olduğunu, orada olmaktan ne kadar mutlu olduğunu ve ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz.

“Wolverhampton muhtemelen onu hep istiyordu ama o, Dünya Kupası'nda hâlâ verecek çok şeyi olduğunu gösterdi. Hâlâ harika bir golcü. Bu yüzden yokluğu Wolverhampton için büyük bir kayıp, kendisi için de büyük bir hayal kırıklığı.

“Dokuz maç oynayıp üç gol attı ama takımın yaptığı her şeyde hâlâ kilit rol oynuyor. Kullanmak zorunda kaldığı penaltılarda soğukkanlılığını korudu. Hâlâ topu ileride tutabiliyor, doğru zamanda doğru yerde olabiliyor. Bu yüzden yokluğu büyük bir kayıp ama dönebildiğinde sahalara çıkmak için sabırsızlanacağına eminim.

“Bu dönüş ocak sonunda gerçekleşirse, yeni bir transfer yapmış gibi ne kadar inanılmaz bir oyuncu kazanmış olursunuz. Sonrasında da sezon sonuna kadar mücadele edersiniz.

“Championship'te gol atabilen birine sahip olmak harika çünkü takımın geri kalanı oldukça sağlam. Fer Lopez onlar için olağanüstü bir transfer oldu. Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong ve Mateus Mane gibi heyecan verici birçok oyuncuları var. Bu yüzden onun geri dönmesi onlar için harika olacak.”