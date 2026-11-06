“Hâlâ verecek çok şeyi var”: Raul Jimenez’in sakatlığı Meksikalı golcü için “çok üzücü”; eski Wolves yıldızı, Premier League’de kendini kanıtlamış oyuncunun neden hâlâ sunacak çok şeyi olduğunu anlattı
Jimenez, serbest oyuncu olarak Molineux'ya döndü.
35 yaşında olan ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmeye hazırlanan Jimenez'in Molineux'ye duygu yüklü dönüşü haziran başında kesinleşti. Premier League ekibi Fulham'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçmişti.
En üst düzeyde kendini kanıtlamış bir oyuncu olan Jimenez'in etkileyici kariyerinde, en üst ligde attığı 68 gol öne çıkıyor. Bu gollerin 40'ını, 2018 ile 2023 arasında Wolves'ta geçirdiği beş yılda kaydetti.
Manchester United'ın da o dönemde Meksikalı oyuncuyla ilgilendiği söyleniyordu, ancak Fulham kendisini isteyene kadar Wolves'a sadık kaldı. Onu yeniden West Midlands'ta görmeyi pek az kişi beklerdi.
- Getty
Forvet, ameliyat nedeniyle 2027'ye kadar forma giyemeyecek
Jimenez, Kieran Trippier'ın da üst lige yükselmeyi hedefleyen iddialı bir projeye katıldığı yaz tanıdık bir ortama döndü. Championship'te ilk iki sıraya girme mücadelesine öncülük etmesi bekleniyordu.
2026-27 sezonundaki ilk dokuz maçında üç kez gol attı, ancak eylül ortasında Everton ile oynanan Carabao Cup maçında sakatlandı. Ardından ameliyat edilen tecrübeli forvet yeni yıla kadar sahalardan uzak kalacak.
Jimenez'in yokluğu Wolverhampton için neden bu kadar büyük bir kayıp?
Konuyla ilgili herkesin yaşadığı hayal kırıklığı sorulan Jarvis, bu hafta sonu Wolverhampton taraftarlarını Wrexham'a özel bir yolculukla götürecek Midnite Express girişimi kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Onun için çok üzücü. Bir oyuncu eski kulübüne döndüğünde, kulüple, taraftarlarla ve ailesiyle olan bağını düşündüğünüzde bunun onun için ne kadar önemli olduğunu, orada olmaktan ne kadar mutlu olduğunu ve ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz.
“Wolverhampton muhtemelen onu hep istiyordu ama o, Dünya Kupası'nda hâlâ verecek çok şeyi olduğunu gösterdi. Hâlâ harika bir golcü. Bu yüzden yokluğu Wolverhampton için büyük bir kayıp, kendisi için de büyük bir hayal kırıklığı.
“Dokuz maç oynayıp üç gol attı ama takımın yaptığı her şeyde hâlâ kilit rol oynuyor. Kullanmak zorunda kaldığı penaltılarda soğukkanlılığını korudu. Hâlâ topu ileride tutabiliyor, doğru zamanda doğru yerde olabiliyor. Bu yüzden yokluğu büyük bir kayıp ama dönebildiğinde sahalara çıkmak için sabırsızlanacağına eminim.
“Bu dönüş ocak sonunda gerçekleşirse, yeni bir transfer yapmış gibi ne kadar inanılmaz bir oyuncu kazanmış olursunuz. Sonrasında da sezon sonuna kadar mücadele edersiniz.
“Championship'te gol atabilen birine sahip olmak harika çünkü takımın geri kalanı oldukça sağlam. Fer Lopez onlar için olağanüstü bir transfer oldu. Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong ve Mateus Mane gibi heyecan verici birçok oyuncuları var. Bu yüzden onun geri dönmesi onlar için harika olacak.”
- Midnite
Championship'te Premier League'e yükselme yarışı nefes kesecek
Jimenez, Wolverhampton Wanderers'a dönerken iki yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmede 12 ay daha uzatma seçeneği de bulunuyor. Belli ki hâlâ oynayacak çok maçı ve atacak çok golü olduğuna inanıyor.
Ancak önümüzdeki haftalarda hücumdaki beklentilerin yükünü başka oyuncuların üstlenmesi gerekecek. Championship'te ikinci sırada yer alan Cesar Peixoto'nun takımı, Kuzey Galler'de Ryan Reynolds ve Rob Mac'in gururu Wrexham ile karşılaşırken beş maçlık yenilmezlik serisini ve üst üste üç galibiyetlik serisini sürdürmek istiyor.
Wolverhampton Wanderers'ın 2026-27 sezonundaki ana ortağı Midnite, bu cumartesi, 7 Kasım'da sevdikleri takımın ligin gözde kulübü Wrexham'la karşılaşmasını izlemek için yaklaşık 209 kilometrelik gidiş-dönüş yolculuğuna çıkacak 100 Wolverhampton Wanderers taraftarına ‘Midnite Express’ ile lüks otobüs yolculuğu sunuyor.
Wolverhampton Wanderers efsaneleri Steve Bull, Carl Ikeme ve Matt Jarvis de taraftarlarla birlikte otobüste olacak. Taraftarları kulüple ilgili bilgi yarışmaları, canlı soru-cevap etkinlikleri ve kazanabilecekleri özel ödüller bekliyor.
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