James, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale kadar ilerlemesinin ardından Chelsea tarafından kendisine verilen uzatılmış aradan sonra maç kondisyonuna ulaşmadan önce üzerinden atması gereken bir "pas" olduğunu söyledi. Kaptan, Kuzey Amerika'dan evine dönmesinden sadece dört hafta sonra cumartesi günü kulübün Real Sociedad ile oynadığı sezon öncesi son hazırlık maçında forma giydi.

"Ara oldukça kısa geçti, bu yüzden sahada kendimi oldukça iyi hissettim" dedi. "Koşullar zorluydu, hava aşırı sıcaktı ama kendimi iyi hissediyorum. Hâlâ sezonun başındayız, üzerimden atmam gereken biraz pas vardı ama bu iyi bir adımdı. Ara kısaydı, muhtemelen herkesin istediğinden daha da kısaydı ama geri döndüğüm için çok mutluyum ve yeni sezon çok yakında başlayacak."