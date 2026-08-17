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'Hâlâ üzerimden atmam gereken biraz pas vardı' - Reece James, Chelsea'den uzun süre uzak kalmasının ardından henüz tam maç formunda olmadığını kabul etti
James form durumuna ilişkin endişelerini kabul etti
James, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale kadar ilerlemesinin ardından Chelsea tarafından kendisine verilen uzatılmış aradan sonra maç kondisyonuna ulaşmadan önce üzerinden atması gereken bir "pas" olduğunu söyledi. Kaptan, Kuzey Amerika'dan evine dönmesinden sadece dört hafta sonra cumartesi günü kulübün Real Sociedad ile oynadığı sezon öncesi son hazırlık maçında forma giydi.
"Ara oldukça kısa geçti, bu yüzden sahada kendimi oldukça iyi hissettim" dedi. "Koşullar zorluydu, hava aşırı sıcaktı ama kendimi iyi hissediyorum. Hâlâ sezonun başındayız, üzerimden atmam gereken biraz pas vardı ama bu iyi bir adımdı. Ara kısaydı, muhtemelen herkesin istediğinden daha da kısaydı ama geri döndüğüm için çok mutluyum ve yeni sezon çok yakında başlayacak."
- Getty Images
Stamford Bridge'de Alonso etkisi
Yeni teknik direktör Xabi Alonso, geçen hafta kulüp kaptanının yeniden antrenman sahasında olmasının yarattığı etkiyi övdü. Alonso, temmuz başında göreve başlamasından bu yana ilk kez tam kadroyla çalışma fırsatı buldu ve İspanyol teknik adamın, felsefesini yerleştirmeye yardımcı olması için James'in liderlik özelliklerine açıkça güvendiği görülüyor.
James, “Böyle bir seviyedeki bir teknik direktör ve eski bir oyuncudan bunu duymak benim için çok şey ifade ediyor” dedi. “Umarım onun için elimden gelenin en iyisini veririm ve bana en çok ihtiyaç duyulduğunda gerekeni yaparım.” Kaptanın Alonso'ya verdiği destek, çalkantılı bir dönemin ardından istikrar arayan Chelsea taraftarları için olumlu bir işaret.
Yeni yüzleri kadroya katmak
Kaptanın yeni gelenler hakkındaki olumlu bakışı, yoğun yaz programına rağmen soyunma odasındaki uyumun oluştuğunu gösteriyor. James, "[Kadro] sezon öncesi turneden yeni döndü; çok fazla seyahat edildi, çok fazla maç oynandı ama benim gördüğüm kadarıyla herkes çok iyi uyum sağladı ve gruptan çok memnunum" dedi.
James şöyle devam etti: "Daha sadece dört ya da beş gün oldu, süre çok kısaydı ama şu ana kadar bundan gerçekten çok keyif alıyorum ve çocuklar için de durum aynı."
- Getty Images Sport
Chelsea için sırada ne var?
Chelsea, 2026-27 Premier League sezonuna gelecek pazartesi Craven Cottage'ta Fulham karşısında başlayacak. Alonso'nun ekibi, geçen sezonu 10. sırada tamamladıktan sonra yeniden şampiyonluk yarışına dönmeyi hedefleyecek ve 2025-26 sezonundaki kötü lig derecesi Avrupa kupalarına katılmalarını engellediği için artık tüm odağını yurt içi turnuvalara verecek.
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