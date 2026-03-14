Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet Championship
"Hâlâ tüylerim diken diken oluyor" - Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham'ın sahibi olmanın en sevdikleri yanını anlatıyor

Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, Wrexham'ın sahipleri olarak yaşadıkları duygusal serüveni anlattılar. Racecourse Ground'da geçirdikleri beş yılı kutlayan Hollywood ikilisi, tarihi bir Premier Lig'e yükselme hedefini kovalarken, kulüp sahipliğinin kendilerine hâlâ "tüylerini diken diken eden" tek yönünü ortaya koydu.

  • Kuzey Galler'de bir Hollywood dönüşümü

    Şubat 2021'de 2 milyon sterlinlik devralma işleminden bu yana, bu ikili, Red Dragons'ı National League'de şampiyonluk umudu taşıyan bir takımdan Premier League'e yükselme konusunda gerçek bir rakip haline getirdi. Görev süreleri, "Welcome to Wrexham" belgesel dizisinin küresel başarısının da desteğiyle, İngiliz futbol piramidinde yaşadıkları yıldırım hızındaki yükselişle şekillendi. İkili, geçtiğimiz günlerde yönetimdeki beş yılı değerlendirdi ve Galler ekibini yönetmenin getirdiği heyecanın hiç azalmadığını belirtti. Aksine, kulüp sezonun sonuna yaklaşırken toplulukla olan bağları daha da derinleşti.

    • Reklam
    Racecourse Ground'un büyüsü

    Galler ekibini devralarak kulüpte büyük bir dönüşüm gerçekleştirmesinin beşinci yılını kutlamak üzere, yıldız ikili, Wrexham'ınSwansea'yı2-0'lık net bir skorla mağlup ettiğimaçta Sky Sports'un yorumcu ekibine katıldı.

    Reynolds, Kuzey Galler'deki atmosferi değerlendirirken, "Böyle bir yerde büyük bir birliktelik hissi var" dedi. "Bu, bir topluluğun bir araya gelip ortak bir şey için tezahürat yaptığı her arenada hissedilen bir şey. Buna bayılıyorum, etrafa bakmayı, temiz havada, dışarıda olmayı, Galler'in bu en güzel ülkesinde bulunmayı ve o sahaya doğru yürümek... o sahaya çıkabilmeyi seviyorum. Bunu da asla hafife almıyorum."

  • Hâlâ hayret içindeyim

    Kulüp sahiplerinin tutkusu, Wrexham’ın play-off’lara kalma yarışında hayati bir galibiyet elde etmesini izlerken açıkça ortadaydı; Rob Mac, takımla başardıklarına hâlâ inanamadığını itiraf etti. Mac şöyle konuştu: “Beş yıl geçmesine rağmen bunu düşündüğümde hâlâ tüylerim diken diken oluyor. Saha boyunca yürüyebiliyoruz, soyunma odasına girebiliyoruz, oyuncularla konuşabiliyor, onlara sarılabiliyor ve bugün onları uğurlayabiliyoruz. Yani, yaşadığımız her şey inanılmaz bir deneyim."

  • Premier Lig hayali peşinde

    Bu galibiyetin ardından Phil Parkinson'ın takımı şu anda Championship'te altıncı sırada yer alıyor. Wrexham,Hull City'ye karşı aldığı son mağlubiyetin ardından toparlanarak üst üste dördüncü kez üst lige yükselme hedefini sürdürüyor. Kırmızı Ejderhalar, ligin bitmesine sadece dokuz maç kala play-off yarışında sağlam bir konumda bulunuyor. Takım mevcut formunu sürdürürse, kulüp modern tarihindeki ilk kez Premier League'e yükselerek dünya futbolunun en dikkat çekici hikayelerinden birini yazmış olacak.

