Footy Accumulators No Tippy Tappy Football podcast'inde konuşan Thompson, Newcastle United ile karşılaşmaya hazırlanan kadronun mevcut durumuna ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Kulübün, Ibrahima Konate ile Andy Robertson'ın ayrılıklarının ardından Jeremy Jacquet'yi 60 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasına ve Roland Araujo'yu kiralık olarak getirmesine rağmen Thompson, daha fazlasının gerektiğinde ısrar ediyor.

Kadro derinliğine duyulan ihtiyacı vurgulayan Thompson şöyle dedi: "Savunmada daha fazlasına ihtiyacımız var. Özellikle de Jacquet tam olarak hazır değilse, orada kim olacak? Bu zor bir konu. Hâlâ takviyeye ihtiyacımız var. Bence toplamda dört, belki beş oyuncuya daha, farklı pozisyonlarda ihtiyacımız var."