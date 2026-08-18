AFP
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'Hâlâ takviyeye ihtiyacımız var' - Liverpool efsanesi, Andoni Iraola'yı desteklemek için dört ya da beş yeni transfer istiyor
Yeni yönetim altında savunma endişeleri
Footy Accumulators No Tippy Tappy Football podcast'inde konuşan Thompson, Newcastle United ile karşılaşmaya hazırlanan kadronun mevcut durumuna ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Kulübün, Ibrahima Konate ile Andy Robertson'ın ayrılıklarının ardından Jeremy Jacquet'yi 60 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasına ve Roland Araujo'yu kiralık olarak getirmesine rağmen Thompson, daha fazlasının gerektiğinde ısrar ediyor.
Kadro derinliğine duyulan ihtiyacı vurgulayan Thompson şöyle dedi: "Savunmada daha fazlasına ihtiyacımız var. Özellikle de Jacquet tam olarak hazır değilse, orada kim olacak? Bu zor bir konu. Hâlâ takviyeye ihtiyacımız var. Bence toplamda dört, belki beş oyuncuya daha, farklı pozisyonlarda ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Mali destek ve daha güçlü satın alma gücü
Liverpool'un Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola için sansasyonel bir anlaşmanın peşinde olduğu bildiriliyor ve Thompson, finansmanın kesin olarak hazır olduğuna inanıyor. Fenway Sports Group kısa süre önce kulüpteki azınlık hissesini 1,4 milyar sterline sattı ve bu da Iraola'ya piyasada önemli bir hareket alanı sağladı.
Transfer bütçesine değinen Thompson şöyle ekledi: "İşin finans tarafında, o parayı harcayabiliriz çünkü satışlarda çok ama çok iyi iş çıkardık. Ve buna baktığınızda, futbol kulübüne gelen yatırım, Liverpool ve Manchester United gibi kulüpler söz konusu olduğunda, onların dünyayı dolaştığını gördüğünüzde bunun en büyük iki futbol kulübü olduklarını gösteriyor. İnsanlar onlara yatırım yapmak istiyor, dolayısıyla elinizde bu var."
Bournemouth'tan Anfield'a taktiksel değişimler
Thompson, Liverpool’ı çalıştırmanın Bournemouth’taki dönemine kıyasla çok daha farklı bir meydan okuma sunduğu konusunda Iraola’yı da uyardı. Bournemouth’un çoğu zaman kontra ataklara dayanan bir oyunla zayıf taraf olarak sahaya çıktığını, Liverpool’un ise sık sık ayrıntılı çözümler gerektiren kapalı savunmalara karşı oynadığını belirtti.
Thompson, mevcut kadro oyuncularının önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "İşte burada Florian Wirtz gibi bir oyuncuyla o unsuru bulması gerekiyor; ondan en iyi verimi nerede alacaksınız ve Alexander Isak’ın da formda olması, onlara çok fayda sağlayabilir."
Thompson ayrıca son teknik direktör değişimlerine de değinerek, Arne Slot’un Jurgen Klopp’un yerine geçtiği dönemin aksine, "İşler ters gitti, bu yüzden yeni bir teknik direktöre, yeni fikirlere ihtiyacınız var" dedi.
- AFP
Liverpool için sırada ne var?
Liverpool'un, Newcastle United ile oynayacağı açılış Premier League maçı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak için yalnızca beş günü kaldı. Iraola, yeni taktik fikirlerini hızla takıma entegre etmek zorunda, transfer ekibi ise perde arkasında acil şekilde çalışıyor. Transfer dönemi kapanmadan önce önerilen dört ya da beş transferin tamamlanması, bu yıl ligdeki hedefleri açısından kesinlikle hayati önem taşıyacak.
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