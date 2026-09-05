Watkins'in kulübün Premier League tarihindeki en golcü oyuncusu olduğu Villa Park'taki başarılı altı yılın ardından, ani transfer birçok kişiyi şaşırttı. Ellie, TikTok'ta samimi tepkisini paylaştı ve Orta Doğu'ya taşınmanın 2026 için ilk planları arasında olmadığını doğruladı.

"Bu kesinlikle 2026 için yapılacaklar listemde yoktu" diyerek takipçilerine konuştu. "Suudi Arabistan'a geldik ve dürüst olmak gerekirse hâlâ şoktayım. Hayatın ne kadar hızlı değişebildiği inanılmaz, ama futbolun güzelliği de bu. Ben çok duygusal bir insanım ve bu inanılmaz bölümü kapatmak kalbimi kırıyor."



