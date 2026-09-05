Getty Images Sport
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"Hâlâ şoktayım" - Ollie Watkins'in eşi, Suudi Arabistan'a 60 milyon avroluk transferin ardından duygusal bir itirafta bulundu
Watkins anında etki yarattı
Watkins, Suudi Pro Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaptı; ilk maçında gol attı ve Al-Hilal, Al-Ahli'yi 3-0'la rahat geçti. Yaz döneminde Villa'dan £51 milyon karşılığında transfer edilen oyuncu, sonradan oyuna girip maçın son bölümünde kafayla ağları havalandırarak Simone Inzaghi'nin ekibine rahat bir galibiyet getirdi.
İngiliz golcü sahadaki yaşama hızla uyum sağlarken, ailesi ise ani taşınma sürecine hâlâ alışmaya çalışıyor. Watkins'in eşi Ellie, kısa süre önce sosyal medyada Birmingham'dan ayrılmanın duygusal yükünü anlattı ve Riyad'a yapılan bu hayat değiştiren taşınmanın kendisini derinden sarstığını itiraf etti.
Ellie şaşkınlığını paylaştı
Watkins'in kulübün Premier League tarihindeki en golcü oyuncusu olduğu Villa Park'taki başarılı altı yılın ardından, ani transfer birçok kişiyi şaşırttı. Ellie, TikTok'ta samimi tepkisini paylaştı ve Orta Doğu'ya taşınmanın 2026 için ilk planları arasında olmadığını doğruladı.
"Bu kesinlikle 2026 için yapılacaklar listemde yoktu" diyerek takipçilerine konuştu. "Suudi Arabistan'a geldik ve dürüst olmak gerekirse hâlâ şoktayım. Hayatın ne kadar hızlı değişebildiği inanılmaz, ama futbolun güzelliği de bu. Ben çok duygusal bir insanım ve bu inanılmaz bölümü kapatmak kalbimi kırıyor."
Riyad'da Premier League standardı
Saha dışındaki duygusal çalkantıya rağmen Watkins, sahada kendine özgü profesyonelliğini sergiledi. Al-Ahli karşısında devre arasında oyuna giren 30 yaşındaki oyuncu, 86. dakikada arka direkte yükselerek Sultan Mandash'ın ortasını gole çevirdi ve Sergej Milinkovic-Savic ile Crysencio Summerville'in daha önce attığı gollere bir yenisini ekledi. Son düdüğün ardından Watkins, hem kişisel başlangıcından hem de yeni yerel liginin genel kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Burada olmaktan mutluyum" diyen Watkins, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhteşem bir başlangıç. Burada kendi sahamızda daha birçok maç oynamayı dört gözle bekliyorum. İyi bir başlangıç oldu. Çok iyi. Dürüst olmak gerekirse bugün buradaki seviye Premier League'deki kadar iyiydi. Çok fiziksel, zorluydu ve kalite üst düzeydi. Muhteşemdi.
"Sahaya ilk çıktığımda böyle olmasını beklemiyordum. Maçtan önce sahayı kontrol ettim. Atmosfer muhteşemdi. Taraftarlar ismimi söylüyordu. Muhteşem bir başlangıç."
- Getty Images Sport
Al-Hilal kusursuz başlangıcını sürdürüyor
Al-Ahli karşısındaki etkileyici kısa performansının ardından Watkins, ilk 11'e yükseltilerek kısa sürede ödüllendirildi. İngiliz hücum oyuncusu maça ilk düdükten itibaren başladı ve Al-Hilal, Al-Shabab karşısında aldığı rahat 2-0'lık galibiyetle sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü.
Böylece Suudi Pro Ligi puan tablosunun zirvesinde, beş maçta topladığı kusursuz 15 puanla yer alıyor. Watkins ve yeni takım arkadaşları, pazartesi günü sahalara döndüklerinde galibiyet serilerini uzatmaya çalışacak. Al-Hilal, ligdeki bir sonraki sınavında yeni yükselen Neom ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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