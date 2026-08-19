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'Hâlâ ne olduğunu bilmiyorum' - Ederson, Man Utd'ye gerçekleşmeyen transferiyle ilgili sessizliğini bozdu
Old Trafford çöküşüyle ilgili kafa karışıklığı
Brezilya Milli Takımı oyuncusu, Atalanta ile Manchester United'ın yaklaşık 45 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmasının ardından yaz başında Premier League'e gitmeye çok yakın görünüyordu. Plan, 27 yaşındaki oyuncunun Brezilya ile 2026 Dünya Kupası'na katılımının ardından transferi tamamlamasıydı.
Hapoel Tel-Aviv ile oynanacak Konferans Ligi play-off maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ederson, transferin neden gerçekleşmediğine dair ayrıntıları hâlâ bilmediğini söyledi. "Atalanta'da kalmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübe ve Luca Percassi'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Beni birçok kez aradılar ve yanımda olduklarını hissettim. Başka kulüplerden ilgi olmasına rağmen, yaşanan her şeyden sonra gerçekten beni isteyenlerle kalmanın en iyisi olduğunu düşündüm ve bu da her zaman Atalanta oldu. Bana çok fazla mutluluk veren formayı giymekten mutluydum" dedi.
- Getty Images Sport
Sağlık odasındaki gizem
Transferden vazgeçilmesi, özellikle de Ederson'ın Serie A'da istikrarlı bir performans sergileyip herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması nedeniyle, birçok kişiyi şaşırttı. Her ne kadar Premier League ekibinin sağlık kontrolü sırasında diz sorunlarını gündeme getirmesinin ardından transfer gerçekleşmemiş ve oyuncu bunun yerine Bergamo'da 2031'e kadar sözleşme uzatmış olsa da, gözlemciler bu sağlık endişesinin Old Trafford'daki transfer stratejisindeki değişim için yalnızca uygun bir bahane olarak kullanılmış olabileceğini öne sürdü.
Orta saha oyuncusu, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum. Diğer kulüplerden her zaman ilgim vardı ve başka bir İngiliz takımına da gidebilirdim. Testler iyi geçti; neyin değiştiğini bilmiyorum. Atalanta'da dört yıldır bulunuyorum ve hep oynadım" dedi. "Sadece bekleyip ne olacağını görebilirdim ama kulüple aramdaki harika ilişki beni kalmaya ve yeni sözleşme imzalamaya ikna etti."
Atalanta davasına bağlılık
Dünyanın en büyük kulüplerinden birine yapacağı rüya transferin gerçekleşmemesinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen Ederson, fiziksel durumunu ve değerini sahada kanıtlamaya kararlı. Geçen sezon Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan, üç gol atıp iki asist yapan ve ardından Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Haiti ve Norveç karşılaşmalarında sonradan oyuna girerek iki kez forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Maurizio Sarri'nin takımındaki görevine hızla yeniden odaklandı. Ederson, artık kaptanlık pazubandı için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.
Ederson, “Brezilya ile Dünya Kupası'na gitmek çok güzel anlar yaşamamı sağladı, sonra da... Dürüst olmak gerekirse hâlâ ne olduğunu bilmiyorum ama önemli olan bu durumla başa çıkabilmem, doğru zihniyetle geri dönmem ve bana çok şey veren kulüp için elimden gelenin en iyisini vermemdi. Ben hâlâ Ederson'um; burada herkes beni ve neler yapabileceğimi biliyor, ayrıca her zaman her şeyimi ortaya koyacağımı da biliyorlar” dedi.
- Getty Images
Bergamo'daki destek için minnettarım
Orta saha oyuncusunun uzun vadeli geleceğini Gewiss Stadyumu'na bağlama kararı, kulüp yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı; hatta Atalanta direktörü Cristiano Giuntoli, Ederson'ı yazın yaptıkları "en iyi yeni transfer" olarak tanımladı. Tanıdık bir yüz olsa da, yeni sözleşmesinin sağladığı güvence, 2024 Avrupa Ligi zaferinin üzerine koymak isteyen takım için büyük bir destek anlamına geliyor.
Yeni sezona bakarken, "Taraftarlara teşekkür ediyorum; onlar her zaman çok tutkulu ve iyi günde de kötü günde de yanınızda oluyorlar. Avrupa Ligi'ni kazandık, çok iyi sonuçlar aldık, beni tanıyorlar" diye ekledi. "Kendimi yeni bir transfer olarak görmüyorum; ben her zaman bir Atalanta oyuncusuydum."
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