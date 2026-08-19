Transferden vazgeçilmesi, özellikle de Ederson'ın Serie A'da istikrarlı bir performans sergileyip herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması nedeniyle, birçok kişiyi şaşırttı. Her ne kadar Premier League ekibinin sağlık kontrolü sırasında diz sorunlarını gündeme getirmesinin ardından transfer gerçekleşmemiş ve oyuncu bunun yerine Bergamo'da 2031'e kadar sözleşme uzatmış olsa da, gözlemciler bu sağlık endişesinin Old Trafford'daki transfer stratejisindeki değişim için yalnızca uygun bir bahane olarak kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Orta saha oyuncusu, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, "Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum. Diğer kulüplerden her zaman ilgim vardı ve başka bir İngiliz takımına da gidebilirdim. Testler iyi geçti; neyin değiştiğini bilmiyorum. Atalanta'da dört yıldır bulunuyorum ve hep oynadım" dedi. "Sadece bekleyip ne olacağını görebilirdim ama kulüple aramdaki harika ilişki beni kalmaya ve yeni sözleşme imzalamaya ikna etti."