Hâlâ NBA Finalleri’ne kalmak için mücadele ediyor: Orlando Magic, görünüşe göre yeni bir koç buldu

Sweeney, özellikle savunma konusunda son derece yetenekli bir koç olarak kabul ediliyor; onun çalışmaları sayesinde, Yılın Savunma Oyuncusu Victor Wembanyama’nın da yer aldığı Spurs, NBA’in savunma açısından en güçlü takımlarından biri haline geldi. Sweeney daha önce Jason Kidd’in Dallas Mavericks takımında yardımcı koçluk yapmıştı ve Luka Doncic ile birlikte Slovenya Milli Takımı’nın teknik kadrosunda da çalışmıştı.

Sweeney'nin yanı sıra Magic'in Billy Donovan ve Jeff Van Gundy'yi de gündeminde tuttuğu söyleniyordu, ancak 2011'den bu yana NBA'de çeşitli takımlarda farklı görevlerde çalışan Sweeney yarışı kazandı.