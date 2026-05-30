ESPN'in haberine göre, Sean Sweeney gelecekte Florida ekibinin baş antrenörü olarak takımın kaderini belirleyecek. 41 yaşındaki Sweeney şu anda San Antonio Spurs'ta baş antrenör yardımcısı olarak görev yapıyor ve Teksas ekibiyle birlikte Oklahoma City Thunder'a karşı Final serisine kalmak için mücadele ediyor.
Hâlâ NBA Finalleri’ne kalmak için mücadele ediyor: Orlando Magic, görünüşe göre yeni bir koç buldu
Sweeney, özellikle savunma konusunda son derece yetenekli bir koç olarak kabul ediliyor; onun çalışmaları sayesinde, Yılın Savunma Oyuncusu Victor Wembanyama’nın da yer aldığı Spurs, NBA’in savunma açısından en güçlü takımlarından biri haline geldi. Sweeney daha önce Jason Kidd’in Dallas Mavericks takımında yardımcı koçluk yapmıştı ve Luka Doncic ile birlikte Slovenya Milli Takımı’nın teknik kadrosunda da çalışmıştı.
Sweeney'nin yanı sıra Magic'in Billy Donovan ve Jeff Van Gundy'yi de gündeminde tuttuğu söyleniyordu, ancak 2011'den bu yana NBA'de çeşitli takımlarda farklı görevlerde çalışan Sweeney yarışı kazandı.
Magic, Mayıs ayı başında, playofflarda üst üste üçüncü kez ilk turda elenmesinin hemen ardından Jamahl Mosley ile yollarını ayırmıştı. Eski baş antrenörün yönetiminde Orlando, geçtiğimiz sezon gelişiminde ilerleme kaydetmeyi başaramadı. Aksine.
Magic, Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ve Jalen Suggs gibi yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen, hücumda çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan ve savunmada şaşırtıcı derecede zayıf bir takım olarak kaldı. Orlando, Mosley yönetiminde önceki yıllarda özellikle savunmada her zaman parlamıştı.
Bunda, Orlando'da yeniden ortaya çıkan büyük sakatlık sorunları da önemli bir rol oynadı. Hem Banchero hem de Wagner sezon boyunca yine çok sayıda maçı kaçırdı, özellikle Wagner çok kötü bir dönem geçirdi. Alman yıldız oyuncu, ciddi bir ayak bileği burkulmasının uzun süreli sorunlara yol açması nedeniyle normal sezonda sadece 34 maçta forma giyebildi.
Play-in turunda, Philadelphia 76ers'a yenildikten sonra Magic, Charlotte Hornets'ı mağlup ederek Doğu Konferansı'ndaki son playoff biletini kaptı ve Doğu Konferansı'nın bir numarası Detroit'e karşı seride 3-1 öne bile geçti. Ancak, özellikle Pistons'ın süperstarı Cade Cunningham'a karşı savunmada güçlü bir performans sergileyen Wagner, serinin son üç maçını yine kaçırdı ve Orlando erken bir şekilde elendi.
Sonuç olarak Mosley, beş yılın ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Basketbol bölümünün başkanı Jeff Weltman, o dönemde "Jamahl'ın Orlando Magic için yaptıklarından dolayı ona çok minnettarız" demişti. "Onun liderlik vasıflarını ve baş antrenör olarak yaptığı olumlu katkıları takdir ediyoruz. Bu kararı vermek bizim için zor olsa da, yeni bir sesin ve taze bakış açılarının zamanının geldiğine inanıyoruz. Jamahl ve ailesine her şeyin en iyisini diliyoruz."