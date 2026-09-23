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"Hâlâ iyi durumdayım" - Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nı bırakmayı düşündüğünü açıkladı, ancak şimdi gözünü 1.000 gol dönüm noktasına dikti
Portekiz'den ayrılığı düşünüyor
Ronaldo, Dünya Kupası'nın ardından efsanevi milli takım kariyerini noktalamayı düşündüğünü açıkladı. Portekiz, yaz aylarındaki turnuvada son 16 turunda İspanya'ya kıl payı yenilerek hayal kırıklığı yaşadı.
Bu hayal kırıklığının ardından tecrübeli forvet, milli takım düzeyindeki seçeneklerini değerlendirdi. Şubatta 42 yaşına girecek olmasına rağmen Ronaldo, sonunda milli takımdaki rekorlarla dolu serüvenini uzatma kararı aldı.
- Getty Images Sport
Geleceğini tartan bir düşünür
Efsanevi hücum oyuncusu, milli takımı bırakmanın gerçekten de bir ihtimal olduğunu kabul etti. Uluslararası futboldan emekliliği düşünüp düşünmediği sorulduğunda Ronaldo, durumuna dair dikkat çekici derecede dürüst bir değerlendirme yaptı.
"Evet, düşündüm" diyen Ronaldo, The Guardian'ın aktardığına göre şöyle konuştu: "Elbette her zaman kararlarımı, geleceğimi, aynı zamanda bugünü de düşünüyorum. Ben düşünen biriyim; düşünmek zorundasınız. Beni şu anda burada görmenizin nedeni bu, bu da devam edeceğim anlamına geliyor."
Yeni nesle mentorluk etmek
Ronaldo, hem saha içinde hem de saha dışında etki yaratma konusunda kararlılığını koruyor. Gol bulmayı birincil hedefi olarak görürken, gelecek Portekizli yetenek nesline yol gösterme rolünün de altını çizdi.
"Hâlâ milli takımın ulaşmak istediği hedeflere yardım edebileceğime inanıyorum" diyen Ronaldo, "Milli takıma desteğimi sadece gollerle değil, futbolun dışında da verebileceğimi düşünüyorum. Yeni ve genç bir nesil var ama benim için temel nokta, sahada goller atabilmek ve takımın maç kazanmasına yardımcı olmak.
"Bir gün milli takımda beni istemediklerini söylerlerse, ilk gidecek kişi ben olurum. Takıma hiçbir şey katmadığımı düşündüğümde ya da bir ortam yarattığımı hissettiğimde, ilk giden yine ben olurum. Bavulumu alır ve giderim.
"Portekizliler bana güveniyor. Bu yüzden hâlâ buradayım. Sadece rakamlara bakın, eminim bazı hesaplar yapabilirsiniz, hâlâ iyi durumdayım. Bana ihtiyaç duymadıkları gün, sorun yok, giderim. Bu federasyonun her zaman 1 numaralı taraftarı olacağım."
- Getty Images Sport
Dev bir gol kilometre taşının peşinde
Uluslararası geleceğini artık güvence altına alan Ronaldo, şimdi gözünü eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasına dikmiş durumda. Efsanevi forvet, kramponlarını nihayet asmadan önce kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 1.000 gole ulaşmayı hedefliyor.
Şimdiki odağı, perşembe günü Lizbon'da Galler'e karşı oynanacak Uluslar Ligi maçına çevrildi. Bu karşılaşma, Ronaldo'nun ülkesi adına 234. maçı olacak.
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