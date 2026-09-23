Ronaldo, hem saha içinde hem de saha dışında etki yaratma konusunda kararlılığını koruyor. Gol bulmayı birincil hedefi olarak görürken, gelecek Portekizli yetenek nesline yol gösterme rolünün de altını çizdi.

"Hâlâ milli takımın ulaşmak istediği hedeflere yardım edebileceğime inanıyorum" diyen Ronaldo, "Milli takıma desteğimi sadece gollerle değil, futbolun dışında da verebileceğimi düşünüyorum. Yeni ve genç bir nesil var ama benim için temel nokta, sahada goller atabilmek ve takımın maç kazanmasına yardımcı olmak.

"Bir gün milli takımda beni istemediklerini söylerlerse, ilk gidecek kişi ben olurum. Takıma hiçbir şey katmadığımı düşündüğümde ya da bir ortam yarattığımı hissettiğimde, ilk giden yine ben olurum. Bavulumu alır ve giderim.

"Portekizliler bana güveniyor. Bu yüzden hâlâ buradayım. Sadece rakamlara bakın, eminim bazı hesaplar yapabilirsiniz, hâlâ iyi durumdayım. Bana ihtiyaç duymadıkları gün, sorun yok, giderim. Bu federasyonun her zaman 1 numaralı taraftarı olacağım."