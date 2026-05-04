Bild gazetesinin haberine göre, VfL Wolfsburg bu hücum oyuncusuyla yakından ilgileniyor.
Hâlâ ilk maçını bekliyor: Bir başka Bundesliga takımı, VfB Stuttgart’un yaz transfer dönemindeki yeni oyuncusuyla ilgileniyor gibi görünüyor
Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Wolfsburg’un, Darvich’in eski takımı SC Freiburg ile birlikte Bundesliga’dan bir rakibi daha olduğu bildiriliyor. 19 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında FC Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana henüz A takımda forma giymemiş ve bunun yerine sadece 3. Lig'de ikinci takımda sahaya çıkmış olduğundan, 2029'a kadar süren sözleşmesine rağmen yakın zamanda ayrılması ihtimali göz ardı edilemez.
Habere göre, Stuttgart kulübü oyun kurucuyu ancak 3 milyon avronun çok üzerinde bir transfer ücreti karşılığında satmaya razı olacak. Ancak Darvich'in acil olarak ihtiyaç duyduğu üst düzey maç tecrübesini kazanabilmesi için 2. Bundesliga'ya veya yurt dışına kiralanması daha olası görünüyor.
Wolfsburg: Darvich için küme düşmek bir avantaj mı olacak?
Bu açıdan Wolfsburg, Avrupa Ligi yarı finalisti Freiburg karşısında bir avantaj sahibi olabilir. VfL, ligin bitimine iki hafta kala küme düşme hattındaki 16. sırada bulunuyor. Kurtuluş çizgisine (Werder Bremen ve 1. FC Köln) olan fark altı puan ve bu hedef artık sadece teorik olarak ulaşılabilir durumda. Bunun yerine gözler alt sıralara çevrilmiş durumda. St. Pauli, aynı puana sahip 17. sırada yer alırken, tablonun son sırasındaki 1. FC Heidenheim'ın puanı sadece üç puan daha az.
Son maç gününde Wolfsburg ve Pauli arasında doğrudan bir düello yaşanacak. Önümüzdeki hafta sonu Kurtlar, kendi sahasında FC Bayern München ile karşılaşacak.
Ayrıca VfB, 3. Lig'de 10 gol ve 4 asistle oldukça ikna edici bir performans sergileyen Darvich ile uzun vadeli planlar yapmak istiyor. Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeneß, Şubat ayı sonunda Bild gazetesine verdiği demeçte "Noah hazır, son zamanlarda gerçekten iyi bir gelişme gösterdi" diyerek övgüde bulundu ve Alman U21 milli takım oyuncusuna A takımda forma şansı vereceğini ima etti: "Gelişmesinden çok memnunum. Onu daha üst düzey görevler için nitelikli kılan birçok özelliğe sahip. Tam da bu yolda ilerlemesi gerekiyor."
Darvich: 2. Bundesliga'dan çok sayıda ilgilenen mi var?
Geçen yaz FC Barcelona'nın ikinci takımından bir milyon avroya Stuttgart'a transfer olan Darvich, o zamandan beri profesyonel kadroya bile giremedi. Sadece 2. maç gününde Gladbach karşısında Hoeneß'in kadrosunda yer aldı. Yine de kiralık transferin tercih edilen çözüm olduğu söyleniyor. Sky ayrıca 2. Bundesliga'dan çok sayıda ilgilenen kulüp olduğunu bildiriyor.
Darvich, 2017'den 2023'e kadar Freiburg'da genç takımda oynamıştı. Özellikle 2023 yılında Alman U17 Milli Takımı'ndaki performanslarıyla ün kazandı; o yıl DFB seçkisini kaptan olarak önce Avrupa Şampiyonası'nda, birkaç ay sonra da Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı. Bu arada Darvich, Breisgau'dan Barça'ya cesur bir adım attı ve burada en azından hazırlık maçlarında Robert Lewandowski ve arkadaşlarının yanında birinci takım için değerli deneyimler kazandı.
Noah Darvich: VfB Stuttgart II için performans verileri ve istatistikler
Oyunlar 27 Gol 10 Asist 4