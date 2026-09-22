27 yaşındaki stoper, çocukluk idolüyle çalışma fırsatını büyük bir coşkuyla karşıladı. Menajerin kalıcı teknik kalitesine duyduğu hayranlığı gazetecilere anlatan Upamecano, "Gençken hepimiz onun hayranıydık, bu bir zevk. Ondan bir şeyler öğrenebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Çalışma sırasındaki göz kamaştıran ayak becerileri hakkında şaka yapan savunmacı, "Biraz teknik çalışma yaptık ve hâlâ içinde bir şeyler kaldığını gördük. Zidane'ın teknik olarak yapabildiklerini tekrarlamak zor olacak. Az önce biten antrenmandan çok memnunuz. Sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zidane yönetiminde sahaya çıkmadan önce antrenman öncesi baskı olduğu yönündeki her türlü imaı reddeden Upamecano, "Hayır, hayır, hiç değil. Hepimiz katılmak için istekliydik" diye konuştu.