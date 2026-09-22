ZUMA Press Wire
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'Hâlâ içinde biraz kalmış!' - Zinedine Zidane, Fransa antrenmanında eski günlerini hatırlatırken Dayot Upamecano'yu büyüledi
Simge, nostaljik becerilerini sergiliyor
Zidane'ın Clairefontaine'de Fransa Teknik Direktörü olarak yönettiği ilk antrenman, Upamecano üzerinde derin ve kalıcı bir etki bıraktı. Efsane oyun kurucu ve Fransa'nın yeni teknik direktörü, takımının önünde teknik top hakimiyetini göstererek sahada doğrudan işin içine girdi. Upamecano, sonbahardaki yoğun uluslararası maç takvimi öncesinde takım içi uyumu artırmak için planlanan hafif açılış çalışmasında 11 takım arkadaşıyla birlikte yer aldı.
- ABACAPRESS
Savunmacı, teknik direktörün dehasını övdü
27 yaşındaki stoper, çocukluk idolüyle çalışma fırsatını büyük bir coşkuyla karşıladı. Menajerin kalıcı teknik kalitesine duyduğu hayranlığı gazetecilere anlatan Upamecano, "Gençken hepimiz onun hayranıydık, bu bir zevk. Ondan bir şeyler öğrenebildiğim için çok mutluyum" dedi.
Çalışma sırasındaki göz kamaştıran ayak becerileri hakkında şaka yapan savunmacı, "Biraz teknik çalışma yaptık ve hâlâ içinde bir şeyler kaldığını gördük. Zidane'ın teknik olarak yapabildiklerini tekrarlamak zor olacak. Az önce biten antrenmandan çok memnunuz. Sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Zidane yönetiminde sahaya çıkmadan önce antrenman öncesi baskı olduğu yönündeki her türlü imaı reddeden Upamecano, "Hayır, hayır, hiç değil. Hepimiz katılmak için istekliydik" diye konuştu.
Kadro, teknik direktör değişimini benimsiyor
Zidane'ın gelişi, Didier Deschamps'ın uzun görev süresinin ardından yaşanan erken uyum döneminde Fransa'ya taze bir enerji getirdi. Real Madrid'in eski teknik direktörü, kamptaki olası gerginliği azaltmak için sıcak ve iş birliğine dayalı bir diyalog tercih ederken, kısa vadeli planlarını da kademeli olarak ortaya koydu.
Yeni teknik direktörle yaptıkları ilk grup konuşmalarını anlatan Upamecano, şunları söyledi: "Bu daha çok bir fikir alışverişiydi, birbirimizi tanıma fırsatıydı çünkü herkesin adını bilmiyoruz. Ayrıca bugünkü programdan da bahsetti."
Zidane ile Deschamps arasında kıyaslamalara girmeyi reddeden savunmacı, şunu vurguladı: "Tartışmalara girmeyeceğiz... Onun teknik direktörüm olmasından çok mutluyum. Didier Deschamps birçok alanda gelişmeme çok yardımcı oldu. 27 yaşındayım, hâlâ öğrenecek çok şeyim var, önerilere açığım ve onun burada olmasından çok mutluyuz."
- ZUMA Press Wire
Zorlu sonbahar takvimi kapıda
Fransa şimdi zorlu bir dört maçlık UEFA Uluslar Ligi fikstürüyle karşı karşıya; bu süreç, 25 Eylül'de Türkiye deplasmanındaki zorlu maçla başlayacak. 28 Eylül ile 5 Ekim 2026 arasında Belçika ve İtalya'ya karşı oynanacak yüksek profilli karşılaşmalar, Upamecano ve savunmadaki takım arkadaşlarından en üst düzey savunma disiplini talep edecek. Bu yoğun üç haftalık kamp, kadronun Zidane'ın taktik planını benimsemesi ve kritik puanları toplaması için önemli bir fırsat sunuyor.
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