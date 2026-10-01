Getty Images Sport
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"Hâlâ gerçek gibi gelmiyor!" Celtic'in sansasyonel ismi Mika Baur, Jurgen Klopp'un seçiminin ardından Almanya'dan hızlı şekilde davet almasının yarattığı şaşkınlığı anlattı
Uluslararası sahnede hızlı yükseliş
22 yaşındaki oyuncu, bu yaz Paderborn'dan Celtic'e transfer olarak kısa süre önce Alman futbolundan Scottish Premiership'e geçiş yaptı. Ayrılığı öncesinde dinamik orta saha, eski kulübünün Bundesliga'ya yükselmesinde hayati bir rol oynadı.
Glasgow'da doğal bir uyum süreci yaşanmasını beklemesine rağmen, performansları kısa sürede milli takımın yeni göreve getirilen teknik direktörü Jurgen Klopp'un dikkatini çekti. Baur, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için Almanya'nın son kadrosuna hızla davet edildi.
- Getty Images Sport
“Hâlâ gerçek gibi gelmiyor”
Baur, ilk etapta milli takım görevini uzak bir hedef olarak gördüğü için kadroya bu kadar hızlı dahil edilmesinin kendisini tamamen şaşırttığını kabul etti. Sürpriz seçimi hakkında konuşan genç oyuncu, Celtic kariyerinin bu kadar erken döneminde böylesine büyük bir dönüm noktasına ulaşmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.
"Hâlâ gerçek gibi gelmiyor," diye konuştu Baur. "Çağrıyı alana kadar bu bana çok uzak görünüyordu. Glasgow'a taşınmanın gelişimimdeki bir sonraki adım olduğunu biliyordum ama bunun aynı zamanda beni böyle bir şeye de götüreceğini hiç beklemiyordum."
Orta saha oyuncusu, sadece kadroyu tamamlayan bir isim olmak yerine bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada her şeyi içime çekmeye çalışıyorum. İz bırakmak, her şeyi özümsemek ve bu deneyimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Aynı zamanda keyif almak da istiyorum ama tabii ki hepimiz oynamak ve biraz süre almak istiyoruz."
Angarya işi sahiplenmek
Celtic'in yıldızı, hızlı yükselişini son 18 ayda oyun tarzında bilinçli olarak geçirdiği evrime bağlıyor. Top ayağındayken doğal bir yeteneğe sahip olan Baur, en üst seviyede başarılı olmak için savunma katkısını geliştirmesi gerektiğini fark etti.
"Güçlü yönlerim kesinlikle topla ilgili, ancak son bir buçuk yılda pis işleri yapmaktan, mücadele etmekten ve sahada yüreğimi ortaya koymaktan da keyif almayı öğrendim" dedi. "Sürekli ileri geri sprint atmak, ikili mücadelelere sert girmek... Bu konuda artık çok yüksek bir seviyedeyim, yani hem topla hem de topsuz oyunda etki yaratabiliyorum."
- Getty Images Sport
Gözler Münih'teki ilk maçta
Baur, perşembe günü Almanya formasıyla A Milli Takım'daki ilk maçına çıkma konusunda artık güçlü bir aday konumunda. Klopp'un ekibi, Uluslar Ligi'nde kritik önem taşıyan Sırbistan karşılaşmasında Münih'te sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Sahada süre alması, orta saha oyuncusu için son birkaç ayın inanılmaz yükselişini taçlandıracaktır. Bir ilk maç, onun kendini İskoçya'da sınama kararını daha da doğrularken Avrupa sahnesinde artan taktik olgunluğunu da gözler önüne serecektir.
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