Baur, ilk etapta milli takım görevini uzak bir hedef olarak gördüğü için kadroya bu kadar hızlı dahil edilmesinin kendisini tamamen şaşırttığını kabul etti. Sürpriz seçimi hakkında konuşan genç oyuncu, Celtic kariyerinin bu kadar erken döneminde böylesine büyük bir dönüm noktasına ulaşmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

"Hâlâ gerçek gibi gelmiyor," diye konuştu Baur. "Çağrıyı alana kadar bu bana çok uzak görünüyordu. Glasgow'a taşınmanın gelişimimdeki bir sonraki adım olduğunu biliyordum ama bunun aynı zamanda beni böyle bir şeye de götüreceğini hiç beklemiyordum."

Orta saha oyuncusu, sadece kadroyu tamamlayan bir isim olmak yerine bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada her şeyi içime çekmeye çalışıyorum. İz bırakmak, her şeyi özümsemek ve bu deneyimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Aynı zamanda keyif almak da istiyorum ama tabii ki hepimiz oynamak ve biraz süre almak istiyoruz."



