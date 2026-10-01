24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

"Hâlâ gerçek gibi gelmiyor!" Celtic'in sansasyonel ismi Mika Baur, Jurgen Klopp'un seçiminin ardından Almanya'dan hızlı şekilde davet almasının yarattığı şaşkınlığı anlattı

Almanya
M. Baur
Celtic
Almanya - Sırbistan
Sırbistan
UEFA Nations League A
Premiership
J. Klopp

Mika Baur, Celtic'e katılmasından sadece aylar sonra ilk kez Almanya kadrosuna çağrılması karşısında şaşkınlığını kabul etti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'nın Sırbistan ile oynayacağı yüksek önem taşıyan Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Jürgen Klopp yönetiminde potansiyel bir milli takım debutu yapma ihtimaliyle karşı karşıya.

  • Uluslararası sahnede hızlı yükseliş

    22 yaşındaki oyuncu, bu yaz Paderborn'dan Celtic'e transfer olarak kısa süre önce Alman futbolundan Scottish Premiership'e geçiş yaptı. Ayrılığı öncesinde dinamik orta saha, eski kulübünün Bundesliga'ya yükselmesinde hayati bir rol oynadı.

    Glasgow'da doğal bir uyum süreci yaşanmasını beklemesine rağmen, performansları kısa sürede milli takımın yeni göreve getirilen teknik direktörü Jurgen Klopp'un dikkatini çekti. Baur, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için Almanya'nın son kadrosuna hızla davet edildi.


  • Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    “Hâlâ gerçek gibi gelmiyor”

    Baur, ilk etapta milli takım görevini uzak bir hedef olarak gördüğü için kadroya bu kadar hızlı dahil edilmesinin kendisini tamamen şaşırttığını kabul etti. Sürpriz seçimi hakkında konuşan genç oyuncu, Celtic kariyerinin bu kadar erken döneminde böylesine büyük bir dönüm noktasına ulaşmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

    "Hâlâ gerçek gibi gelmiyor," diye konuştu Baur. "Çağrıyı alana kadar bu bana çok uzak görünüyordu. Glasgow'a taşınmanın gelişimimdeki bir sonraki adım olduğunu biliyordum ama bunun aynı zamanda beni böyle bir şeye de götüreceğini hiç beklemiyordum."

    Orta saha oyuncusu, sadece kadroyu tamamlayan bir isim olmak yerine bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada her şeyi içime çekmeye çalışıyorum. İz bırakmak, her şeyi özümsemek ve bu deneyimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Aynı zamanda keyif almak da istiyorum ama tabii ki hepimiz oynamak ve biraz süre almak istiyoruz."


  • Angarya işi sahiplenmek

    Celtic'in yıldızı, hızlı yükselişini son 18 ayda oyun tarzında bilinçli olarak geçirdiği evrime bağlıyor. Top ayağındayken doğal bir yeteneğe sahip olan Baur, en üst seviyede başarılı olmak için savunma katkısını geliştirmesi gerektiğini fark etti.

    "Güçlü yönlerim kesinlikle topla ilgili, ancak son bir buçuk yılda pis işleri yapmaktan, mücadele etmekten ve sahada yüreğimi ortaya koymaktan da keyif almayı öğrendim" dedi. "Sürekli ileri geri sprint atmak, ikili mücadelelere sert girmek... Bu konuda artık çok yüksek bir seviyedeyim, yani hem topla hem de topsuz oyunda etki yaratabiliyorum."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Gözler Münih'teki ilk maçta

    Baur, perşembe günü Almanya formasıyla A Milli Takım'daki ilk maçına çıkma konusunda artık güçlü bir aday konumunda. Klopp'un ekibi, Uluslar Ligi'nde kritik önem taşıyan Sırbistan karşılaşmasında Münih'te sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

    Sahada süre alması, orta saha oyuncusu için son birkaç ayın inanılmaz yükselişini taçlandıracaktır. Bir ilk maç, onun kendini İskoçya'da sınama kararını daha da doğrularken Avrupa sahnesinde artan taktik olgunluğunu da gözler önüne serecektir.

UEFA Nations League A
Almanya crest
Almanya
GER
Sırbistan crest
Sırbistan
SER