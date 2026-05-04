"Hâlâ en iyilerden biri!" - Chelsea'nin yıldızı, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışırken, Cole Palmer'ı eleştirenler Calum McFarlane tarafından susturuldu

McFarlane, Palmer’ın zor günler geçirdiği yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi ve İngiliz forvetin hâlâ dünya çapındaki en iyi oyuncular arasında yer aldığını vurguladı. 2023 yılında Manchester City’den transfer olduktan sonra Chelsea’nin en önemli oyuncusu haline gelen Palmer, kariyerindeki ilk ciddi sakatlıkla mücadele ettiği bu sezon yoğun bir inceleme altında kaldı.

McFarlane, son basın toplantısında "Cole için zor bir dönem oldu" dedi. "Kariyerinde neredeyse ilk kez bir sakatlık yaşadı ve bununla nasıl başa çıkacağını öğrenmek zorunda kaldı. İyi oynamadığı yönündeki yorumlara katılmıyorum. Elbette daha fazla etki yaratabileceği maçlar var. Ancak takım arkadaşları için birçok iyi fırsat yarattığı da oldu. Bu fırsatların golle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını kontrol edemez, sadece topu olması gereken yere koyabilir."