Getty Images Sport
Çeviri:
"Hâlâ en iyilerden biri!" - Chelsea'nin yıldızı, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışırken, Cole Palmer'ı eleştirenler Calum McFarlane tarafından susturuldu
- Getty Images Sport
McFarlane, form düşüşü iddialarını reddediyor
McFarlane, Palmer’ın zor günler geçirdiği yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi ve İngiliz forvetin hâlâ dünya çapındaki en iyi oyuncular arasında yer aldığını vurguladı. 2023 yılında Manchester City’den transfer olduktan sonra Chelsea’nin en önemli oyuncusu haline gelen Palmer, kariyerindeki ilk ciddi sakatlıkla mücadele ettiği bu sezon yoğun bir inceleme altında kaldı.
McFarlane, son basın toplantısında "Cole için zor bir dönem oldu" dedi. "Kariyerinde neredeyse ilk kez bir sakatlık yaşadı ve bununla nasıl başa çıkacağını öğrenmek zorunda kaldı. İyi oynamadığı yönündeki yorumlara katılmıyorum. Elbette daha fazla etki yaratabileceği maçlar var. Ancak takım arkadaşları için birçok iyi fırsat yarattığı da oldu. Bu fırsatların golle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını kontrol edemez, sadece topu olması gereken yere koyabilir."
- Getty Images Sport
Sakatlık ve istikrar sorunlarıyla mücadele
23 yaşındaki oyuncu, her zamanki performansına ulaşmasını engelleyen inatçı bir kasık sakatlığıyla boğuşuyor. Ancak McFarlane, oyuncunun kalitesinin hâlâ ortada olduğuna ve sadece ritmini yeniden kazanma sürecinden geçtiğine inanıyor.
Chelsea'nin sezonun son beş maçını yöneten geçici teknik direktör, Palmer'ın futboldaki konumuna hala inanıyor. O, şunları ekledi: “Son üç ayda gerçekten iyi maçlar çıkardığını düşünüyorum ve şimdi sadece bu istikrarı yakalaması gerekiyor. Cole'dan gerçekten çok memnunum. Her gün yeteneğini, enerjisini ve oyun oynama hevesini bize gösteriyor. O hala en üst düzey bir oyuncu, benim için dünyanın en iyilerinden biri.”
Dünya Kupası hedefleri ve uluslararası etki
İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel yaklaşan Dünya Kupası için seçeneklerini değerlendirirken, Palmer, Üç Aslanlar kadrosundaki yerini garantilemek için formunu ve fiziksel durumunu kanıtlamaya can atıyor. McFarlane, bu çok yönlü forvetin lig sezonu sona erdiğinde en büyük sahnede forma giymeye hazır olacağından hiç şüphe duymuyor.
McFarlane, "Bu nedenle, Cole'un şu andan sezon sonuna kadar maçlara etki etmeye hazır olacağı konusunda hiçbir endişem yok" dedi. "Ve umarım Dünya Kupası'nda, İngiltere için önemli anlarda da öyle olur."
Man City'deki akademi günlerinden beri Palmer'ı tanıyan McFarlane, profesyonel futbolun artan baskısına rağmen oyuncunun temel özelliklerinin değişmediğini belirtti. "O aynı kişi ve aynı şekilde oynuyor. Hepimiz Cole'u yeterince izledik ve onun ne kadar özgür oynadığını gördük. O, başkalarının görmediği şeyleri görüyor."
- AFP
Stamford Bridge'de sezonu kurtarmak
Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek moral kazandıkları FA Cup yarı finalinin ardından, Chelsea'ye yeniden pozitif bir hava hakim oldu. Kulüp şu anda Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alsa da, Manchester City ile oynanacak FA Cup finali ve Avrupa kupalarına katılma yarışı, takımın sezonu güçlü bir şekilde tamamlaması için bolca motivasyon sağlıyor.
Liam Rosenior'un ayrılmasının ardından takımın kararlılığına değinen McFarlane, şunları söyledi: "Bunu söylemek bana düşmez ve Leeds maçındaki çaba düzeyinden memnunum. Oyuncular çok öğrenmeye açık ve bilgiye çok yatkın. Maçla ilgili kendi fikirleri ve görüşleri olsa da, onlarla çalışmak büyük bir zevk. Sadece bir sonraki maça odaklanmalıyız ve o da Nottingham Forest'ı yenmek. Ardından Anfield'da Liverpool'u yenip, onları geride bırakmaya çalışmalı ve mümkün olduğunca çok maç kazanarak ligi olabildiğince üst sıralarda bitirmeliyiz. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu.”