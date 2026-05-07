Genel olarak bakıldığında, FC Bayern gol atamamasından değil, çok fazla gol yemesinden dolayı başarısız oldu. Dengeden yoksun olmaktan. Teknik direktör Vincent Kompany'nin (ve tarafsız taraftarları memnun eden) yüksek dörtlü savunma ve adam adama savunma içeren riskli oyun felsefesine sadık kalması takdire şayan. Bunu yapmaya devam etmeli (ve edecek). Ancak büyük bir zafer için bazı riskleri en aza indiren ayarlamalar kaçınılmaz.

Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz'dan oluşan etkileyici hücum hattı ne kadar çok gol atarsa atsın, ne kadar çok gol rekoru kırarsa kırsın. Son zamanlarda olduğu gibi bu kadar çok geride kalma ve kalesinde gol görme durumu, er ya da geç kaçınılmaz olarak intikamını alır.

Bundesliga'da Münih ekibi, FSV Mainz 05 ve 1. FC Heidenheim'a karşı üçer gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ise geçen sezon çeyrek finalde Inter Milan'a karşı dört gol yiyerek elendi. Bu sefer Real Madrid'e karşı dört golü atlatmayı başardılar, ancak PSG'ye karşı altı gol çok fazlaydı. Bu arada, ikinci finalist FC Arsenal, Şampiyonlar Ligi sezonunun tamamında şu ana kadar altı gol yedi.