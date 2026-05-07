Joshua Kimmich, FC Bayern'de bugüne kadar sekiz farklı teknik direktörle on şampiyonluk kazandı, toplamda beş kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi ve 2020'de üçlü kupayı kazanarak bu başarıyı taçlandırdı. Kimmich'in elinde bolca karşılaştırma verisi var, dolayısıyla tarihsel değerlendirmesi de oldukça ağırlık taşıyor; ve bu değerlendirme şöyle: "Bayern'de geçirdiğimiz on bir yıl içinde, bu oynadığımız en güçlü sezondu."
Çeviri:
Hâlâ en az bir şans var! Vincent Kompany ve Max Eberl, FC Bayern'de artık net görevler üstlendi
Kimmich, sorulara yanıt vermeden önce şunu netleştirdi: "Üçlü kupa kazandığımız sezondan daha güçlüydük." O zamanlar "aslında altı ay boyunca hiç iyi futbol oynamamıştık", neyse ki Niko Kovac yönetimindeki sezonun başlangıcıydı. "Ve sonra ikinci altı ayda çok iyi futbol oynadık", Hansi Flick yönetimindeki belirleyici dönem. Ancak bu sefer FC Bayern, daha önce nadiren görülen bir "istikrar ve tarz" ile baştan sona ikna edici bir performans sergiledi.
"Böyle sezonlar çok sık yaşanmaz," dedi Kimmich. "Kesinlikle mümkün olabilirdi." Finale kalmak, DFB-Pokal'ı kazanmak, üçlü kupayı kazanmak. Münih ekibi zaten şampiyon oldu, kupa finalinde de yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ikinci sırada tamamladılar, korkulu rakibi Real Madrid'i elediler ve yarı finalde son şampiyon Paris Saint-Germain ile hem muhteşem hem de çekişmeli bir mücadele verdiler. Evet, bu mümkün olabilirdi.
- AFP
FC Bayern: Vincent Kompany gerekli dengeyi bulmalı
Genel olarak bakıldığında, FC Bayern gol atamamasından değil, çok fazla gol yemesinden dolayı başarısız oldu. Dengeden yoksun olmaktan. Teknik direktör Vincent Kompany'nin (ve tarafsız taraftarları memnun eden) yüksek dörtlü savunma ve adam adama savunma içeren riskli oyun felsefesine sadık kalması takdire şayan. Bunu yapmaya devam etmeli (ve edecek). Ancak büyük bir zafer için bazı riskleri en aza indiren ayarlamalar kaçınılmaz.
Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz'dan oluşan etkileyici hücum hattı ne kadar çok gol atarsa atsın, ne kadar çok gol rekoru kırarsa kırsın. Son zamanlarda olduğu gibi bu kadar çok geride kalma ve kalesinde gol görme durumu, er ya da geç kaçınılmaz olarak intikamını alır.
Bundesliga'da Münih ekibi, FSV Mainz 05 ve 1. FC Heidenheim'a karşı üçer gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ise geçen sezon çeyrek finalde Inter Milan'a karşı dört gol yiyerek elendi. Bu sefer Real Madrid'e karşı dört golü atlatmayı başardılar, ancak PSG'ye karşı altı gol çok fazlaydı. Bu arada, ikinci finalist FC Arsenal, Şampiyonlar Ligi sezonunun tamamında şu ana kadar altı gol yedi.
- Getty Images Sport
Bu takıma en az bir şans daha verilecek
Ancak bu elenme bir son gibi değil, sadece bir ara durak gibi görünüyor. "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da bir nevi yolculuktur," dedi spor direktörü Max Eberl. "Geçen yıl bir şeyler öğrendik, bu yıl da bundan ders çıkarmalıyız, o zaman gelecek yıl tekrar saldırıya geçeceğiz." Kimmich ise şöyle dedi: "Soyunma odasında otururken, bu takımla Şampiyonlar Ligi'ni hala kazanabileceğimi hissediyorum."
Münih ekibinin bu kadroyla en az bir şansı daha var. Şu anki duruma göre yazın hiçbir as oyuncu kulüpten ayrılmayacak. PSG maçında muhteşem bir performans sergileyen Manuel Neuer, 2027'ye kadar sözleşmesini uzatmak üzere. Konrad Laimer, FC Bayern ile süren sözleşme pazarlıkları ne olursa olsun yeni sezona girecek, belki de 2027'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması gerçekleşebilir.
- AFP
FC Bayern: Max Eberl ve ekibini zorlu bir görev bekliyor
Bu büyük zaferi gerçekten elde edebilmek için Kompany'nin taktiksel olarak küçük ayarlamalar yapması ve mükemmel dengeyi bulması gerekiyor. Bu arada Eberl ve sportif direktör Freund'un önderliğindeki yönetim kadroyu genişletmek zorunda. En geç Serge Gnabry, Tom Bischof, Lennart Karl ve Raphael Guerreiro'nun sakatlıklarından sonra Kompany'nin elinde etkileyici yedek seçenekleri kalmamıştı.
Son zamanlarda kulübün kendi altyapısından yetişen genç oyuncuların sevindirici bir şekilde terfi ettirilmesi ve maaş maliyetlerinin azaltılması planları göz önüne alındığında, gerekli kadro genişletmesi bir ip cambazlığı gibidir. Raphael Guerreiro, Leon Goretzka ve Nicolas Jackson Münih'ten ayrılacak. İdeal durumda, Anthony Gordon gibi bir kanat forveti, bir forvet, bir orta saha oyuncusu ve bir bek gelmelidir.
Orta vadede mesele sadece kadro genişliği değil, aynı zamanda en üst seviye de. Jonas Urbig bir gün as kaleci Neuer'in (40) yerini alabilir mi? Baş stratejist Kimmich (31) ve golcü Harry Kane (32) en üst seviyedeki performanslarını ne kadar süreyle sürdürebilecekler? Şu anda her ikisi için de bir düşüşe işaret eden hiçbir şey yok. Çok formda görünüyorlar, nadiren sakatlanıyorlar ve zaten hızlarından çok oyun zekaları ve teknikleriyle öne çıkıyorlar.
- AFP
FC Bayern, 2020'den bu yana ilk kez DFB Kupası'nı kazanacak mı?
Tüm bu kararlar alınmadan önce, FC Bayern şampiyonluğun ardından ikinci bir kupa daha kazanabilir. Münih ekibi, 2020'den bu yana ilk kez DFB Kupası finaline yükseldi. 23 Mayıs'ta Berlin'de VfB Stuttgart ile karşılaşacaklar. Çift kupa başarısı, bu sezonun "başarılı" sıfatını hak etmesini sağlayacaktır; ancak her halükarda, sezon şimdiden özel birnitelik taşıyor.
Daha önce hiçbir Münih takımı bu kadar çok gol atmamıştı. Ve nadiren de olsa, oyun tarzı ve genel tavırlarıyla bu kadar çok sempati toplamıştı. PSG ile oynanan ilk maçtaki 4-5'lik skor, kulüp tarihinin en spektaküler maçlarından biri olarak tarihe geçecek. Bunun mimarı, sözleşmesini sonbaharda 2029'a kadar uzatan ve Münih'te bir başarı dönemine damga vurabilecek olan teknik direktör Vincent Kompany.