Getty/GOAL
Çeviri:
Hâlâ dünyanın ‘en iyi’ kalecisi mi? Belçika efsanesi Philippe Albert, Real Madrid’in bir numarası Thibaut Courtois’yı David Raya, Alisson, Gianluigi Donnarumma ve diğerleriyle kıyaslayarak sıraladı
Atletico Madrid ve Chelsea ile kazanılan kupalar
Yeteneği ilk kez Genk'te fark edildi. Orada 16 yaşında A takımda ilk maçına çıkan Courtois'yı Premier League devi Chelsea, 2011'de 9 milyon avro (8 milyon sterlin/10 milyon dolar) karşılığında transfer ederek potansiyeli açıkça görülen bir oyuncuyu kadrosuna kattı.
Chelsea'nin kadrosunda o dönemde Petr Cech vardı. Bu nedenle Courtois, La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'de üst üste üç sezon kiralık olarak forma giydi. İspanya'nın başkentinde düzenli oynama fırsatı bulması ve Avrupa Ligi zaferi, uzun boylu kaleciye büyük katkı sağladı.
Courtois, Atletico Madrid'de geçirdiği dönemde dünyanın elit kalecileri arasında yer edinmeye başladı. Stamford Bridge'e döndükten sonra bu konumunu daha da sağlamlaştırdı. İngiltere'de iki üst lig şampiyonluğunun yanı sıra FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandı. Dört sezonda 154 maça çıktı.
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Real Madrid için istikrar örneği
Ardından 2018'de Real Madrid devreye girdi ve 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) bonservis bedeli ödedi. Bu transfer de son derece hesaplı bir hamleye dönüştü. Courtois, Real Madrid formasıyla çıktığı 345 maç boyunca istikrarlı bir performans sergiledi.
Eski Manchester City yıldızı Ederson ve Atletico'nun şu anki bir numarası Jan Oblak da dahil olmak üzere birçok kaleci, dünyanın en iyisi unvanında söz sahibi olduğunu gösterdi. Unai Simon ise İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanırken Arsenal'de Altın Eldiven ödülünü kazanan Raya'yı yedek kulübesinde tuttu.
Dünya futbolunun en iyi kalecisi kim?
Courtois hâlâ en iyisi mi? Albert biraz taraflı olabilir ancak Casino26.ch ile iş birliği kapsamında konuşan eski Belçika millî futbolcusu, kendisine bu soru yöneltildiğinde GOAL'e şu yanıtı verdi: “Thibaut son 15 yıldır dünyanın en iyi üç kalecisi arasında. Son yedi, sekiz yıldır da ondan daha iyisi yok.
“Şu anda millî takımda oynamıyor. Millî takımda şu anda Senne Lammens oynuyor. Lammens iyi bir kaleci ama en iyisi Thibaut.
“Böyle bir kalecinin yerini doldurmak her zaman zordur çünkü oynadığı her kulüpte önemli bir isimdi, muazzamdı. Bir futbolcu olarak kazanılabilecek tüm kupaları kazandı ve oynadığı her kulüp için her zaman harika işler yaptı.
“Ona büyük saygı duyuyorum. Bizim için oynayan Thibaut gibi bir kaleciye sahip olduğumuz için çok şanslıydık ve hâlâ çok şanslıyız.”
- Getty
Büyük kupalara adaylık ve yeni bir sözleşme
Courtois, 2026 Ballon d’Or töreninde En İyi Kaleci seçilmeye aday. 10 kişilik aday listesinde ona Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emi Martínez, Edouard Mendy, Raya, Matvey Safonov, Simon ve Vozinha eşlik ediyor.
Daha önce 2022'de Yashin Ödülü'nü kazanan Courtois, 2018'de de FIFA Yılın En İyi Kalecisi seçilmişti. Efsane Belçikalı artık 34 yaşında olsa da hâlâ uzun yıllar futbol oynayabileceği düşünülüyor. Santiago Bernabeu'da sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılması ihtimali de gündeme geldi.
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