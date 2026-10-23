Yeteneği ilk kez Genk'te fark edildi. Orada 16 yaşında A takımda ilk maçına çıkan Courtois'yı Premier League devi Chelsea, 2011'de 9 milyon avro (8 milyon sterlin/10 milyon dolar) karşılığında transfer ederek potansiyeli açıkça görülen bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Chelsea'nin kadrosunda o dönemde Petr Cech vardı. Bu nedenle Courtois, La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'de üst üste üç sezon kiralık olarak forma giydi. İspanya'nın başkentinde düzenli oynama fırsatı bulması ve Avrupa Ligi zaferi, uzun boylu kaleciye büyük katkı sağladı.

Courtois, Atletico Madrid'de geçirdiği dönemde dünyanın elit kalecileri arasında yer edinmeye başladı. Stamford Bridge'e döndükten sonra bu konumunu daha da sağlamlaştırdı. İngiltere'de iki üst lig şampiyonluğunun yanı sıra FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandı. Dört sezonda 154 maça çıktı.