"Hâlâ çok yardımcı olabilir!" - Lucas Paquetá, İskoçya ile oynanacak hayati Dünya Kupası maçı öncesinde "çok önemli" Neymar'ın Brezilya antrenmanlarına geri dönmesinden büyük memnuniyet duyuyor

Neymar, Fas ile 1-1 berabere kaldıkları ve Haiti’yi 3-0 yendikleri maçların kadrolarında yer almadığı için 2026 Dünya Kupası’nda henüz forma giymedi. Ancak, takımın grupta birinciliği garantileme çabaları sürerken, onun antrenman sahasındaki varlığı kampta önemli bir moral kaynağı oldu. Pazar günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Paqueta, takımın simgesi olan oyuncunun tekrar aralarına katılması nedeniyle duydukları heyecanı dile getirdi.

Paqueta, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Onun antrenmanlara katıldığını ve bizimle birlikte sahaya döndüğünü görmekten hepimiz çok mutluyuz. Neymar, Brezilya milli takımı için çok önemli bir oyuncu,” dedi. “Bu formayla olağanüstü bir geçmişi var ve bize hâlâ çok yardımcı olabilir. Geri döndüğü için mutluyuz ve en kısa sürede takıma katkı sağlayabileceğini umuyoruz.”