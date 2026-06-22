AFP
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"Hâlâ çok yardımcı olabilir!" - Lucas Paquetá, İskoçya ile oynanacak hayati Dünya Kupası maçı öncesinde "çok önemli" Neymar'ın Brezilya antrenmanlarına geri dönmesinden büyük memnuniyet duyuyor
- AFP
Neymar, Selecao’ya güç katmak için geri dönüyor
Neymar, Fas ile 1-1 berabere kaldıkları ve Haiti’yi 3-0 yendikleri maçların kadrolarında yer almadığı için 2026 Dünya Kupası’nda henüz forma giymedi. Ancak, takımın grupta birinciliği garantileme çabaları sürerken, onun antrenman sahasındaki varlığı kampta önemli bir moral kaynağı oldu. Pazar günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Paqueta, takımın simgesi olan oyuncunun tekrar aralarına katılması nedeniyle duydukları heyecanı dile getirdi.
Paqueta, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Onun antrenmanlara katıldığını ve bizimle birlikte sahaya döndüğünü görmekten hepimiz çok mutluyuz. Neymar, Brezilya milli takımı için çok önemli bir oyuncu,” dedi. “Bu formayla olağanüstü bir geçmişi var ve bize hâlâ çok yardımcı olabilir. Geri döndüğü için mutluyuz ve en kısa sürede takıma katkı sağlayabileceğini umuyoruz.”
- AFP
Raphinha’nın boşluğunu doldurmak
Neymar’ın geri dönüşü büyük bir artı olsa da Brezilya, hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Barcelona kanat oyuncusu Raphinha’nın yokluğuyla hâlâ uğraşıyor. Eski Leeds United yıldızının yokluğu, Selecao’nun hücum akıcılığına önemli bir darbe vuruyor ve turnuvanın geri kalanında sahaya çıkıp çıkamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Paqueta, takımın rehabilitasyon sürecinde takım arkadaşının yanında olduğunu belirtti.
"Şu anda tüm takımın desteğini alıyor. Yanındayız ve iyileşme sürecinde ona yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," diyen Flamengo'nun yıldızı, Raphinha'nın durumuyla ilgili olarak şunları ekledi: "O gerçekten çok çalışkan bir oyuncu ve eminim ki mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için elinden geleni yapacaktır. Onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğuna gelince, ekleyecek pek bir şey yok. Son birkaç sezonda olağanüstü performanslar sergiledi ve milli takımda da büyük bir gelişme kaydetti."
İskoçya’ya yönelik tehdit
Brezilya’nın beş kez dünya şampiyonu olması bir yana, Paqueta, Miami Stadyumu’nda oynanacak bir sonraki maç öncesinde ortaya atılan herhangi bir rehavet iddiasını hemen reddetti. İskoçya, tarihinde ilk kez eleme turlarına yükselme konusunda hâlâ büyük umutlar besliyor ve Güney Amerika devi karşısında alınacak olumlu bir sonuç, muhtemelen bu hedefe ulaşmalarını sağlayacaktır. Paqueta, Steve Clarke’ın takımının oluşturduğu zorluğa karşı temkinli davranmaya devam ediyor.
"Dünya Kupası'ndaki tüm takımlar saygıyı hak ediyor. Onları iyi incelemeli ve karşılarına çıkmak için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmalısınız," diye açıkladı eski West Ham orta saha oyuncusu. "İskoçya'ya büyük saygı duyuyoruz, ancak aynı zamanda kendi oyunumuzu oynamamız ve teknik direktörün bizden istediğini yerine getirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Rakip kim olursa olsun, her maçtaki hedefimiz kazanmaktır."
- AFP
Gözler eleme turlarında
Brezilya şu anda 4 puanla C Grubu’nun zirvesinde yer alıyor, ancak eleme yarışı hâlâ çekişmeli geçiyor. Diğer maçta Brezilya ile aynı puana sahip Fas'ın, elenmiş olan Haiti ile karşılaşacağı göz önüne alındığında, zirvede kalabilmelerinin tek yolu galibiyettir. Eleme turları hızla yaklaşırken, Selecao, turnuvaya inişli çıkışlı bir başlangıç yaptıktan sonra performansını son rötuşlara odaklanmış durumda. Neymar'ın oynamaya uygun olduğu açıklanırsa, bu onun 2023'ten bu yana Brezilya formasıyla ilk resmi maçı olacak.