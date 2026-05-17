"Hâlâ büyük sorunlar var" - Roy Keane, Michael Carrick'in Manchester United'ın kalıcı teknik direktörlüğüne atanması öncesindeki "şüphelerini" ortaya koydu
Keane, transfer ve taktiksel engeller konusunda uyarıda bulunuyor
Pazar günü Manchester United'ın Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından Sky Sports'a konuşan Keane, Carrick'in karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Geçici teknik direktör, takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak şekilde başarıyla yönlendirmiş olsa da, Keane asıl işin daha yeni başladığına inanıyor.
Carrick'in kalıcı olarak bu göreve layık olup olmadığı sorulduğunda Keane, "Evet, son birkaç aydır takımın başında o var" dedi. "Sanırım onun görevi Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı, bunu başardılar ama önlerinde hala büyük sorunlar var. Hala en iyi seçenek miydi? Elbette diğer hangi teknik direktörlerle görüştüklerini bilmiyoruz. Ama maçları kazanıyordu... yine de United'da büyük sorunlar var. Çok büyük sorunlar."
Carrick'in deneme antrenmanı, yakında gerçekleşecek bir terfiye yol açıyor
Carrick, Ocak ayında Ruben Amorim’in bıraktığı boşluğu doldurduğundan beri gözde isim haline geldi. Kontrolden çıkmak üzere görünen sezon, eski Middlesbrough teknik direktörü tarafından kurtarıldı ve takımın ligi üçüncü sırada bitirmesi garantilendi.
Bu yeniden canlanma, United yönetimini Carrick'in kulübü kalıcı olarak ileriye taşıyacak doğru seçim olduğuna ikna etmiş ve önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Ancak Keane, United'ın bu yükselişinin devam edeceği konusunda temkinli davranıyor. Eski United kaptanı, "Bu artık onun görevinin bir parçası olacak: transferler, oyuncuları takıma katmak, orta sahada fiziksel gücü artırmak, şu ana kadar yedikleri gol sayısını azaltmak... Artık çözmesi gereken daha büyük bir resim var" diye ekledi.
"Onda bu deneyim var mı?"
İrlandalı teknik adamın en büyük endişesi, Carrick’in Manchester United’ın başına geçmesiyle kaçınılmaz olarak yaşanacak çalkantılı dönemleri nasıl idare edeceği konusunda. Keane, bu atamanın üst düzey başarı peşinde koşmaktan ziyade istikrar arzusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladı.
Keane, "İşte bunlar büyük zorluklar ve önümüzdeki birkaç ay içinde ne zaman zor bir dönem yaşasalar, asıl soru şu olacak: Bununla başa çıkacak deneyimi var mı?" dedi.
"Daha önce Middlesbrough'u çalıştırdı, United'da da görev yaptı. Fırsatı yakaladı ve ona iyi şanslar diliyorum, eğer iyi iş çıkarırsa harika olur. Şüphelerim var ama bekleyip göreceğiz. Kulübün bakış açısından güvenli bir karar gibi görünüyor çünkü önceki kararları ters tepti. Carrick geldi ve herkesi sakinleştirdi, birkaç maç kazandılar. Bana göre bu en güvenli karar ve bazen bunda yanlış bir şey yok."
Carrick, ev sahibi taraftarlarına duygusal bir veda etti
Uzmanlar onun uzun vadede bu göreve uygun olup olmadığını tartışırken, Carrick, Old Trafford’da Forest ile oynanan maçın ardından yaptığı konuşmada, inişli çıkışlı bir sezon boyunca sabırla destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
"Bu sezonki destekleri için hepinize çok teşekkür ederim," dedi teknik direktör. "İnişleri de çıkışları da seviyoruz, birbirimizi destekliyoruz. Burasıdaki en güzel şey taraftarlar. Her şey yolunda gittiğinde desteklemek ve keyif almak kolaydır. 20 yıl önce buraya adım attığım andan itibaren hissettiğim bağ. Zor zamanlarda birbirimize kenetleniriz."