Bağımsız bir komisyonun kulübü 115 mali suçlamanın 114’ünden suçlu bulmasının ardından Manchester City, benzeri görülmemiş bir krizin içine sürüklendi. Premier League’in 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasını kapsayan suçlamaları, yapay şekilde şişirilmiş sponsorluk gelirleri ile doğru mali kayıtların sunulmaması üzerinde yoğunlaşıyor. City masumiyetini kararlılıkla savunmaya ve resmen itiraz başlatmaya devam etse de kulüp hâlâ ağır cezalarla karşı karşıya kalma tehdidiyle yüz yüze.

Mourinho, Corriere dello Sport’a, “Biraz gülmeyi tercih ediyorum, çünkü bence bir sonuca ulaşacağız. Ama altmışlı yaşlarımızda olan biz ikimizin, nihai karar geldiğinde hâlâ burada olma şansına sahip olması gerekiyor, çünkü şimdi bir karar gelecek ve ardından bir itiraz olacak...” dedi. Sözleri, oyunun üst düzey kulüpleri kapsayan büyük disiplin davalarının sonuçlanmasının ne kadar zaman aldığına dair artan rahatsızlığı ortaya koydu.