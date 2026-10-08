AFP
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'Hâlâ burada olmak için şanslı olmamız gerekiyor!' - Jose Mourinho, Manchester City davasıyla dalga geçerken Real Madrid ve hakem skandalları hakkında konuştu
Mourinho, City'nin hukuki gecikmelerini hedef aldı
Bağımsız bir komisyonun kulübü 115 mali suçlamanın 114’ünden suçlu bulmasının ardından Manchester City, benzeri görülmemiş bir krizin içine sürüklendi. Premier League’in 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasını kapsayan suçlamaları, yapay şekilde şişirilmiş sponsorluk gelirleri ile doğru mali kayıtların sunulmaması üzerinde yoğunlaşıyor. City masumiyetini kararlılıkla savunmaya ve resmen itiraz başlatmaya devam etse de kulüp hâlâ ağır cezalarla karşı karşıya kalma tehdidiyle yüz yüze.
Mourinho, Corriere dello Sport’a, “Biraz gülmeyi tercih ediyorum, çünkü bence bir sonuca ulaşacağız. Ama altmışlı yaşlarımızda olan biz ikimizin, nihai karar geldiğinde hâlâ burada olma şansına sahip olması gerekiyor, çünkü şimdi bir karar gelecek ve ardından bir itiraz olacak...” dedi. Sözleri, oyunun üst düzey kulüpleri kapsayan büyük disiplin davalarının sonuçlanmasının ne kadar zaman aldığına dair artan rahatsızlığı ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Negreira skandalı üzerine düşünürken
Röportaj sırasında Mourinho, Barcelona'nın 2001 ile 2018 yılları arasında eski hakemlik başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya 7,3 milyon eurodan fazla ödeme yapmasından kaynaklanan Negreira davasına da yeniden değindi ve bunu 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'deki ilk dönemine bağladı. Barcelona ödemelerin meşru teknik raporlar için yapıldığını savunurken, Real Madrid hukuki sürece zarar gören taraf olarak katıldı ve bu durum İspanyol futbolundaki kurumsal krizi daha da derinleştirdi.
"Buraya geldim ve burada, Real Madrid'de, Negreira'nın önemli dönemlerini yaşadım. Kimse bunu bilmiyordu ama biz yaşadık," diyen Mourinho, tartışmalı hakemlik yapılanmalarıyla ilgili geçmişine dair sözlerini daha da açtı ve benzer örüntülere başka yerlerde de dikkat çekti. "Sonra ayrıldım ve şimdi biliniyor. Ama Türkiye'de büyük skandal... sonrasında bu tür durumlar benim başıma sık sık geldi," ifadelerini kullanan Mourinho, Türkiye'de hakemliğin başındaki kişinin sonunda hapse atılmasına atıfta bulundu.
Bernabeu'da eve dönüş
Portekizli teknik adam ayrıca bu yaz İspanya'nın başkentine dönüşü etrafındaki sıra dışı koşulları da anlattı; geçen sezonu kulüp adına kupasız tamamlayan Real Madrid'in başına geçti. Mourinho, Bernabeu'daki ilk döneminden güzel anılar taşıyor; o süreçte bir La Liga şampiyonluğu, bir Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.
"Normalde önce temas olur, sonra söylentiler başlar. Burada ise tam tersi oldu: Ortada sıfır temas varken söylentiler başladı" diye açıkladı. Mourinho, spekülasyonlar yoğunlaştığında Benfica'da düzeninin yerinde olduğunu, bunun da sonunda daha önce üç yıl geçirdiği kulübe duygusal dönüşüne yol açtığını söyledi. Kulüpten uzak geçirdiği on yıl boyunca da başkan Florentino Perez ile güçlü bir ilişkisini koruduğunu belirtti.
- AFP
Teknik direktörün değişen rolü
Mourinho, modern oyuna dair son değerlendirmesinde futbol antrenörlüğündeki değişen tabloya üzüldü. Uzun vadeli "kariyer antrenörü" döneminin geride kaldığını, bunun yerini daha hızlı ve daha değişken bir görevlendirme döngüsünün aldığını söyledi. Mevcut ortamını, UEFA toplantılarına Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger gibi efsane isimlerle birlikte katıldığı ilk dönemleriyle kıyasladı.
"Bugün bir antrenörün kariyeri çok daha kısa; hızlı geliyorlar ve hızlı gidiyorlar. Kariyer antrenörü prototipi artık o kadar fazla yok" dedi. Sektördeki değişimlere ve teknik ekibin büyük ölçüde genişlemesine rağmen Mourinho, temel yaklaşımının aynı kaldığında ısrar ediyor. Sözlerini, futbol sürekli dönüşüm geçirirken kendi profesyonel kimliğinin kalıcı olduğunu vurgulayarak bitirdi: "DNA değişmez. Birçok şey değişebilir ama DNA değişmez."
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