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"Hâlâ birlikteyiz" - Lionel Messi, Arjantinli "tüm zamanların en iyisi" olarak yedinci Dünya Kupası maçında üst üste gol atarak bir rekoru daha kırmasına tepki gösterdi
Scaloni, son şampiyon kadrosunda rotasyon yapıyor
Son 32 turuna katılmayı çoktan garantileyen Arjantin’in teknik direktörü Lionel Scaloni, bu fırsatı değerlendirerek Messi dahil olmak üzere kilit oyuncularını dinlendirdi. Son şampiyon, Meksika ve Fransa ile birlikte 2026 grup aşamasını yüzde 100 galibiyet oranıyla geçen tek ülkeler arasına katıldı. Ürdün, ilk kez katıldığı turnuvada onur için mücadele etse de, ilk yarı boyunca Arjantin’in kadro derinliğini kontrol altında tutmakta zorlandı.
2022'deki zaferi sakatlığı nedeniyle kaçırmasıyla hatırlanan Giovani Lo Celso, Ürdün kalecisini hazırlıksız yakalayan zekice bir serbest vuruşla skoru açtı. Ardından, kalabalık ceza sahasında Marcos Senesi'ye faul yapılmasının ardından Lautaro Martinez penaltıdan skoru ikiye çıkardı.
Messi yedek kulübesinden tarihe geçti
Yedek kulübesinde maça başlamasına rağmen Messi, rekor kitaplarına adını daha da kazımak için sadece kısa bir süre sahada kalması yetti. Arjantinli kaptan, 60. dakikada Martinez’in yerine oyuna girdi ve Dallas Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hemen damgasını vurdu. 80. dakikada attığı kusursuz serbest vuruşla, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, turnuvada arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.
Maçın bitiminden sonra tecrübeli oyuncu, sosyal medyada gururunu dile getirerek taraftarlara şöyle seslendi: “Grup aşamasını tamamlamak için bir galibiyet daha. Hâlâ birlikteyiz…”
Altın Ayakkabı Yarışı
Bu golle 39 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak liderliğini daha da pekiştirdi ve 19 gol gibi akıl almaz bir rakama ulaştı. Bu skor, her ikisi de 16 golle eşit durumda olan Miroslav Klose ve Kylian Mbappé gibi efsanevi isimlerin yanı sıra, parlak kariyeri boyunca 15 gol kaydeden Brezilyalı ikon Ronaldo Nazario’dan da açık ara önde olmasını sağladı.
Messi, tarihsel sıralamaların zirvesinde farkı açmaya devam ederken, 2026 Altın Ayakkabı yarışı da kızışıyor. Arjantinli yıldız şu anda altı golle lider durumda ve Brezilyalı forvet Vinicius Junior, Fransız ikili Ousmane Dembele ve Mbappe ile Norveçli forvet Erling Haaland’ın iki gol önünde yer alıyor.
- Getty Images Sport
Final yolunda kapılar açılıyor
Arjantin, şampiyonluk unvanını korumaya çalışırken artık eleme turlarında kendine uygun bir yol izlemeyi umuyor. Grubu birinci olarak tamamlayarak, önümüzdeki dönemde güçlü rakiplerle karşılaşmaktan kurtuldu; son 16 turunda ise Avustralya veya Mısır ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Ancak rakiplerini düşünmeden önce Arjantin, 7 Temmuz’da 32’li turda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.