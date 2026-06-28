"Hâlâ birlikteyiz" - Lionel Messi, Arjantinli "tüm zamanların en iyisi" olarak yedinci Dünya Kupası maçında üst üste gol atarak bir rekoru daha kırmasına tepki gösterdi

Yedek kulübesinde maça başlamasına rağmen Messi, rekor kitaplarına adını daha da kazımak için sadece kısa bir süre sahada kalması yetti. Arjantinli kaptan, 60. dakikada Martinez’in yerine oyuna girdi ve Dallas Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hemen damgasını vurdu. 80. dakikada attığı kusursuz serbest vuruşla, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atarak, turnuvada arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

Maçın bitiminden sonra tecrübeli oyuncu, sosyal medyada gururunu dile getirerek taraftarlara şöyle seslendi: “Grup aşamasını tamamlamak için bir galibiyet daha. Hâlâ birlikteyiz…”



