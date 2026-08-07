Getty Images Sport
Çeviri:
"Hâlâ bir soru işaretim var" - Frank Leboeuf, Chelsea yıldızını işaret etti: Xabi Alonso onun yerini almalı
Leboeuf, Alonso'ya kaleci değişikliği çağrısı yaptı
Leboeuf, Chelsea'nın yeni teknik direktörü Alonso'ya, Sanchez'in Stamford Bridge'de geçirdiği üç sezonda yaptığı bir dizi hata nedeniyle yeterliliğine dair soru işaretleri sürerken, kulübün birinci kalecisi olarak onun yerine geçecek isme öncelik vermesi çağrısında bulundu. Kaleci konusundaki bu belirsizlik, Chelsea'nin transfer döneminde diğer bölgelerde oldukça hareketli olmasına rağmen yaşanıyor; kulüp Morgan Rogers'ı 117 milyon £ karşılığında, Maxence Lacroix'yı, Marco Palestra'yı ve Valentin Barco'yu, ayrıca tecrübeli ikili Jordan Henderson ile Danny Welbeck'i kadrosuna kattı.
- ZUMA Press Wire
Sanchez'in ayak oyunu büyük endişe yaratıyor
Eski Fransa stoperi, Chelsea'nin genç kadrosuna rehberlik etmeleri için tecrübeli isimleri takıma katma kararını överken, Maviler'in muhtemel ilk 11'ini değerlendirirken asıl taktik kaygısının kalede olduğunu belirtti.
ESPN'e konuşan Leboeuf, şöyle dedi: "Sonunda tecrübeli oyunculara ihtiyaçları olduğu gerçeğini anladıkları için kendimi daha iyi hissediyorum; Henderson'ın ve Danny Welbeck'in geliyor olması da bunun bir parçası.
"Lacroix da geliyor ve artık milli bir oyuncu olarak tecrübe sahibi. Bence bu genç oyuncuların, onlara yolu gösterebilecek oyuncularla çevrili olması iyi bir şey. Önce soyunma odasında, doğru şekilde davranarak, antrenmanda çok çalışarak ama aynı zamanda maç sırasında zor anlarla nasıl başa çıkılacağını bilerek bunu gösterebilirler. Bu yüzden bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum," diye devam etti.
Daha sonra doğrudan Sanchez'e odaklanan Leboeuf, şunu vurguladı: "Kaleci konusunda hâlâ bir soru işaretim var. Sanchez çizgide çok iyi olabilir ama ayaklarıyla oynarken sürekli sorun çıkarıyor ve top ayağındayken taraftarları korkutuyor."
Alonso, şişkin kadroyu daraltmak zorunda
Kaleci durumunun ötesinde Leboeuf, soyunma odasındaki uyumu korumak için Alonso'yu Chelsea'nin şişkin kadrosunu hızlıca küçültmesi konusunda da uyardı. Transfer penceresi kapanmadan önce satış yapma zorunluluğu bulunsa da Leboeuf, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi garantilemek için yine de ilk beş hedefini tutturması gerektiğine inanıyor.
Kadro büyüklüğüne dikkat çeken Leboeuf şöyle ekledi: "Sanırım yaklaşık 45 oyuncuları var. Bazılarından kurtulmaları gerekiyor. Ve tabii ki Xabi Alonso'nun oyuncular arasından bir seçim yapması ve belki de 15, en az 15 oyuncudan kurtulması gerekecek. Bu çılgınlık, ama yapması gereken bu. Aksi halde çalışamazsınız" dedi.
"Her gün, hafta hafta düzgün şekilde çalışamazsınız; herkesin tamamen odaklanmış olmasını sağlayamazsınız. Bu yüzden zor olacak. İstemediği oyuncuları gönderecek, çünkü onlar burada olsun ya da olmasın, soyunma odasında sorun yaratacaklar" diye vurguladı Leboeuf.
Üst düzey ligdeki tabloyu değerlendiren eski futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: "İyi bir sezon elbette Şampiyonlar Ligi için dördüncü ya da beşinci sıra olur. Ama bana göre şu anda ilk beşe gireceğinden oldukça emin olabileceğim tek kulüp Arsenal. Diğerlerinin her yerinde soru işaretleri var.
"[Manchester] City'de yeni teknik direktörle ne olacağını bilmiyoruz. Liverpool'da takımla birlikte ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. [Manchester] United için de aynı şey geçerli. Geçen yıl sezonun yarısından fazlasında zorlandılar. Bu yüzden Arsenal dışında hiç kimsenin ilk dörde gireceği garanti değil, en azından şu an için ben böyle söylüyorum."
- Getty Images Sport
Chelsea'nin hedefi lige güçlü bir başlangıç yapmak
Alonso'nun ekibi şu anda Güneydoğu Asya'da sezon öncesi turunda bulunuyor; bu cumartesi Cakarta'da AC Milan ile karşılaşacak ve bir gün sonra Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim ile karşı karşıya gelecek. Bu hazırlık maçları, transfer dönemi kapanmadan önce Alonso'nun kadrosunu uyumlu hâle getirmesi için kritik bir fırsat sunuyor. Chelsea, yeni Premier League sezonuna resmen 24 Ağustos'ta Fulham deplasmanında başlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun