Eski Fransa stoperi, Chelsea'nin genç kadrosuna rehberlik etmeleri için tecrübeli isimleri takıma katma kararını överken, Maviler'in muhtemel ilk 11'ini değerlendirirken asıl taktik kaygısının kalede olduğunu belirtti.

ESPN'e konuşan Leboeuf, şöyle dedi: "Sonunda tecrübeli oyunculara ihtiyaçları olduğu gerçeğini anladıkları için kendimi daha iyi hissediyorum; Henderson'ın ve Danny Welbeck'in geliyor olması da bunun bir parçası.

"Lacroix da geliyor ve artık milli bir oyuncu olarak tecrübe sahibi. Bence bu genç oyuncuların, onlara yolu gösterebilecek oyuncularla çevrili olması iyi bir şey. Önce soyunma odasında, doğru şekilde davranarak, antrenmanda çok çalışarak ama aynı zamanda maç sırasında zor anlarla nasıl başa çıkılacağını bilerek bunu gösterebilirler. Bu yüzden bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum," diye devam etti.

Daha sonra doğrudan Sanchez'e odaklanan Leboeuf, şunu vurguladı: "Kaleci konusunda hâlâ bir soru işaretim var. Sanchez çizgide çok iyi olabilir ama ayaklarıyla oynarken sürekli sorun çıkarıyor ve top ayağındayken taraftarları korkutuyor."