The Independent gazetesinin haberine göre, 19 yaşındaki Hırvat oyuncunun ana kulübü Tottenham Hotspur, Vuskovic ile sözleşmesini uzatıp ardından onu tekrar kiralamayı düşünüyor.
Hala bir şans var mı? HSV, Luka Vuskovic konusunda yeni bir umut bulmuş görünüyor
Bu stoperin Londra ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli; ancak sözleşmenin uzatılması, Vuskovic’i uzun vadede Spurs’a bağlayacak ve olası transfer düşüncelerini ortadan kaldıracak önemli bir maaş artışıyla birlikte gerçekleşecek gibi görünüyor.
Yeniden kiralanması durumunda HSV de devreye girecektir. Geçmişte hem Rothosen hem de Vuskovic, işbirliğinin devamını hayal edebileceklerini belirten açıklamalarda bulunmuştu.
19 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu doping cezası nedeniyle kaçıran kardeşi Mario ile birlikte HSV forması giymek istediğini defalarca dile getirmişti.
Vuskovic, HSV'de tartışmasız bir as oyuncu
Geçtiğimiz sezonda Vuskovic, Bundesliga’nın en büyük sürprizlerinden biri oldu. Hamburg’da teknik direktör Merlin Polzin yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak yer aldı ve tüm turnuvalarda toplam 30 resmi maça çıktı (6 gol, 1 asist).
Sonuç olarak, bu stoper birçok üst düzey kulübün radarına girdi. FC Bayern Münih'in de 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünen kulüpler arasında olduğu söyleniyor.
Ayrıca FC Barcelona da Vuskovic ile ilgileniyor gibi görünüyor. Kulüp ile oyuncu arasında ilk görüşmelerin yapıldığı söyleniyor.