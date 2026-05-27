Bu stoperin Londra ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli; ancak sözleşmenin uzatılması, Vuskovic’i uzun vadede Spurs’a bağlayacak ve olası transfer düşüncelerini ortadan kaldıracak önemli bir maaş artışıyla birlikte gerçekleşecek gibi görünüyor.

Yeniden kiralanması durumunda HSV de devreye girecektir. Geçmişte hem Rothosen hem de Vuskovic, işbirliğinin devamını hayal edebileceklerini belirten açıklamalarda bulunmuştu.

19 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu doping cezası nedeniyle kaçıran kardeşi Mario ile birlikte HSV forması giymek istediğini defalarca dile getirmişti.