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'Hâlâ bekliyoruz!' - Enzo Maresca, Manchester derbisindeki tartışmanın ardından VAR'daki çifte standarda öfkelenirken Bruno Fernandes'in Manchester United golü için özür talep etti
Webb'in itirafı derbi sonrası yankı uyandırdı
Pro Ref, kısa süre önce Haaland'ın pazar günkü Manchester derbisinde belirleyici olan golünün geçersiz sayılması gerektiğini kabul etti. Hakem kurumu, atak başlangıcında Enzo Fernandez'in oyuna aktif şekilde müdahale ettiğine hükmetti ve bu da hakem şefi Howard Webb'in VAR karar alma süreci nedeniyle kamuoyu önünde üzüntüsünü dile getirmesine yol açtı.
Bu kabul, Maresca'nın sert tepkisini tetikledi. City'nin patronu, Ocak 2023'te United'ın derbiyi 2-1 kazandığı son derece benzer bir pozisyona dikkat çekti. Söz konusu maçta Marcus Rashford, Casemiro'nun pasını net bir ofsayt pozisyonundan takip etti. Forvet topa hiç dokunmasa da varlığı City savunmasını etkiledi ve ardından Bruno Fernandes 78. dakikada gelen eşitlik golünü plase bir vuruşla attı.
Webb, Old Trafford'daki son pozisyonu hızla gündeme alırken, Maresca bariz tutarsızlığa dikkat çekti. İtalyan teknik adam, 2023'teki o yenilgide Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu ve City'ye hiçbir zaman resmi bir özrün aynı şekilde sunulmadığında ısrar ediyor.
- Getty
'Hâlâ özrü bekliyoruz'
City'nin Norwich City ile oynayacağı Lig Kupası maçı öncesinde basının karşısına çıkan Maresca, mevcut söylemi kabul etmedi. Hakem hataları konuşulurken devreye giren çifte standardı muhabirlere hatırlatmakta gecikmedi.
Maresca, “Bence bazen sizin lehinize oluyor, bazen aleyhinize,” dedi. “Üç yıl önce burada olduğumda, Manchester United'a karşı da tamamen aynısı yaşandı. Orada derbiyi kaybettik. Eğer hatırlıyorsanız, gol nizami bir gol değildi. Dürüst olmak gerekirse, kimse özür dilemedi. Hâlâ o gol için özür bekliyoruz.”
City menajeri, hakem kararlarıyla ilgili tartışmaların takımının kahramanca performansını gölgede bırakmasından da büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Şampiyon ekip, Phil Foden'ın kırmızı kartı sonrası pazar günkü maçın çok büyük bölümünü 10 kişi oynadı ve bu da galibiyeti daha da dikkat çekici hâle getirdi.
“10 kişiyle 70, 75 dakika oynadığımız o maçtan sonra tek bir pozisyonu ya da tek bir anı konuşmanın... bence bu... doğru kelimeyi bilmiyorum ama bence oldukça zayıf kalıyor,” diye ekledi. “İkinci yarıdaki performans inanılmazdı.”
Baskın City gürültüye kulak asmıyor
Devam eden VAR tartışmaları, Etihad Stadı'nda Maresca dönemine yapılan parlak başlangıcın önüne geçme tehdidi taşıyor. City, bu sezon müthiş bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk beş maçının tamamını kazandı.
Old Trafford'da 70 dakikadan fazla bir süre sayısal eksiklikle mücadele edip bunun üstesinden gelmesi, kadronun dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Maresca, bu ivmeyi korumaya tamamen odaklanmış durumda ve Lig Kupası'nın ilk turlarında VAR'ın olmamasına rağmen taktik yaklaşımının değişmeyeceğinde ısrar ediyor.
- Getty Images Sport
Kupada rotasyon ve lige dönüş
City, perşembe akşamı Norwich City'yi ağırlamak için kısa süreliğine Premier League gündeminden uzaklaşacak. Koruması gereken kusursuz lig performansı ve önündeki yoğun fikstür nedeniyle Maresca'nın, kilit oyuncularını diri tutmak adına kadroda rotasyona gitmesi kuvvetle bekleniyor.
Hafta içindeki kupa mücadelesinin ardından Haaland ve arkadaşları, pazar günü Etihad Stadyumu'nda Sunderland'ı konuk edecek. City, yurt içindeki kusursuz serisini uzatmayı ve rakiplerini dikiz aynasında net biçimde geride tutmayı hedefleyecek.
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