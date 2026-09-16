'Hâlâ bekliyoruz!' - Enzo Maresca, Manchester derbisindeki tartışmanın ardından VAR'daki çifte standarda öfkelenirken Bruno Fernandes'in Manchester United golü için özür talep etti

Pro Ref, kısa süre önce Haaland'ın pazar günkü Manchester derbisinde belirleyici olan golünün geçersiz sayılması gerektiğini kabul etti. Hakem kurumu, atak başlangıcında Enzo Fernandez'in oyuna aktif şekilde müdahale ettiğine hükmetti ve bu da hakem şefi Howard Webb'in VAR karar alma süreci nedeniyle kamuoyu önünde üzüntüsünü dile getirmesine yol açtı.

Bu kabul, Maresca'nın sert tepkisini tetikledi. City'nin patronu, Ocak 2023'te United'ın derbiyi 2-1 kazandığı son derece benzer bir pozisyona dikkat çekti. Söz konusu maçta Marcus Rashford, Casemiro'nun pasını net bir ofsayt pozisyonundan takip etti. Forvet topa hiç dokunmasa da varlığı City savunmasını etkiledi ve ardından Bruno Fernandes 78. dakikada gelen eşitlik golünü plase bir vuruşla attı.

Webb, Old Trafford'daki son pozisyonu hızla gündeme alırken, Maresca bariz tutarsızlığa dikkat çekti. İtalyan teknik adam, 2023'teki o yenilgide Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu ve City'ye hiçbir zaman resmi bir özrün aynı şekilde sunulmadığında ısrar ediyor.



