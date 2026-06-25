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“Hâlâ 25 yıl önceki gibi görünüyor” – Kenny Miller, Parkhead’de korunmuş olan hayati nitelikleri açıklarken, Celtic’in 74 yaşındaki Martin O’Neill’i göreve getirmesinin neden doğru bir karar olduğunu anlatıyor
O'Neill, iki kez geçici teknik direktörlük görevini üstlendikten sonra çift sevinç yaşattı
Brendan Rodgers’ın 2025 yılının Ekim ayı sonlarında görevinden ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevi geçici olarak O’Neill’e devredildi. Takımın başına geçtikten sonra sekiz maç yöneten Kuzey İrlandalı teknik adam, Wilfried Nancy’nin Glasgow’daki talihsiz görev süresinin 33 gün sonra sona ermesiyle Ocak ayı başında yeniden göreve döndü.
O’Neill, Hearts ile son gün oynanan çekişmeli maçın ardından lig şampiyonluğunu en dramatik şekilde kazandıktan sonra, Hampden Park’ta Scottish Cup şampiyonluğu için Dunfermline’ı mağlup etti. Bu başarılarının karşılığı olarak, 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren bir yıllık sözleşme imzaladı.
Eski Leicester, Aston Villa ve Nottingham Forest oyuncusu, 2000 ile 2005 yılları arasında “Paradise”da geçirdiği beş yıl sayesinde, Old Firm’ın en parlak spot ışıkları altında başarıya ulaşmanın tüm zorluklarını çok iyi biliyor.
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Bu görev için en uygun kişi: Celtic’in O’Neill’i ataması neden doğruydu?
Bu aşamada yaşın sadece bir rakam olduğu göz önünde bulundurularak, Celtic’i ileriye taşıyacak en uygun kişi olup olmadığı sorulduğunda, eski Hoops forveti Miller – BetGoodwin ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Martin’in en önemli özelliği, futbolda muhtemelen her şeyi görmüş olması. Bu sezon, özellikle ikinci döneminde olmak üzere, zorlu koşullarda iki farklı dönemde Celtic’in başına geçti. Lig şampiyonluğunu ve kupa şampiyonluğunu kazandılar. O sezonun uzun bir döneminde, Celtic’in tekrar lig kupasını kaldıracağı pek olası görünmüyordu.
“Şunu da belirtmeliyim ki, orada kazanmaya alışkın bir kadro var. Böyle bir kadro varken, tek ihtiyaçları olan şey onun sahip olduğu o deneyimin bir parçasını katmasıydı. Şu anda kulüpte, Shaun Maloney ve Mark Fotheringham’ın onun yardımcı antrenörleri olarak yer aldığını biliyorum; bunlar, ondan ne yapmasını isterse her şeyi yapacak, gerçekten genç, hırslı, enerjik ve yetenekli iki antrenör. O, bahsettiğiniz o yaşta olması gereken türden bir teknik direktör olabilir.
“Hızını kesmiş gibi görünmüyor! Onu saha kenarında gördüğünüzde, hızını hiç kesmiş gibi görünmüyor. Hâlâ 25 yıl önceki gibi görünüyor! Şunu söylemek isterim ki, etrafında böyle bir takım kurmuş olması gerçekten çok önemli; herkesin amaca doğru şekilde katkıda bulunabilmesi ve onun olabileceği en iyi teknik direktör olmasına imkân vermesi çok önemli.
“Yanında, onu son derece seven ve onun için her şeyi yapmaya hazır olan iki antrenör var. Eminim ki oyuncular da bunu hissediyorlardır. Callum McGregor, James Forrest, Kieran Tierney gibi bazı oyuncular, muhtemelen yıllar önce onun takımının futbol oynadığını izleyerek büyümüşlerdir. Bu oyuncuların kulüpte olması gerçekten çok önemli; kulübe değer veren, kulüpte yetişmiş oyuncular.”
Keane ile ilgili haberlerin ardından Parkhead’de güvenli bir transfer gerçekleştirildi
Celtic, bir zamanlar takımda kiralık olarak forma giymiş olan Robbie Keane’in Maccabi Tel Aviv ve Ferencváros’ta antrenörlük kariyerine etkileyici bir başlangıç yapmasını izledikten sonra, eski Tottenham ve Liverpool forvetiyle sıkı bir şekilde anılmaya başlamıştı.
Eski İrlanda Cumhuriyeti milli takım oyuncusunun, Celtic gibi büyük bir görevi üstlenmeden önce İngiliz futbolunda bir basamak atlaması gerektiği için göz ardı edilip edilmediği sorulduğunda Miller, tanıdık bir başka isme gösterilen güvene ilişkin şunları ekledi: “Güvenli bir atama gibi görünüyor ama neden az önce çifte zafer kazanan böyle birini kulüpte istemesin ki? Bu gerçekten de hiç beklenmedik bir şeydi. Her zaman mantıklı gelmişti.
“Rangers ve Celtic gibi kulüpler, ellerinden gelen en iyi ve uygun olan teknik direktörü bulmaya çalışmak zorundadır. Taraftarlar bunu talep ediyor, ancak bence bu kulüplerin bir süreçten geçmesi doğru olanıdır.
“Martin’e geri dönmelerini görmek benim için sürpriz olmadı. Hatta geçen sezonun sonlarına doğru, biraz istikrarın olması belki de mantıklı olabilir diye konuşuyordum. Bu, Celtic’in yıllardır sahip olduğu bir şey. Muhtemelen Rangers’a karşı sahip oldukları bir avantaj da bu; Brendan geldiğinde iki, üç sezon geçirdi, Ange de iki, üç sezon geçirdi.
“Yine, Martin ayrılırsa ve yeni bir teknik direktör gelirse, işlerin nasıl yürüyeceğini bilemezsiniz. Belki de şu anda ihtiyaçları olan şey biraz istikrardır. Martin’den bir yıl daha kalmasını istemeleri hiç de sürpriz olmadı bence.”
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O'Neill, Celtic'in başında ne kadar süre kalacak?
Forest’ta oynadığı dönemde iki kez Avrupa Kupası’nı kazanan O’Neill, Celtic teknik direktörleri söz konusu olduğunda bu profile tam olarak uyan, her zaman efsanevi bir karakter olmuştur. Adına yazılan dokuz kupa zaferiyle bunu kanıtlamıştır.
Emeklilik planlarını bir süreliğine rafa kaldırmasının ardından bu görevi ne kadar süreyle sürdüreceği henüz belli değil, ancak ağır antrenörlük bayrağı yeniden el değiştirmeden önce Glasgow’da daha nice güzel günlerin yaşanacağına inanmak için her türlü neden var.