“Hâlâ 25 yıl önceki gibi görünüyor” – Kenny Miller, Parkhead’de korunmuş olan hayati nitelikleri açıklarken, Celtic’in 74 yaşındaki Martin O’Neill’i göreve getirmesinin neden doğru bir karar olduğunu anlatıyor

Bu aşamada yaşın sadece bir rakam olduğu göz önünde bulundurularak, Celtic’i ileriye taşıyacak en uygun kişi olup olmadığı sorulduğunda, eski Hoops forveti Miller – BetGoodwin ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Martin’in en önemli özelliği, futbolda muhtemelen her şeyi görmüş olması. Bu sezon, özellikle ikinci döneminde olmak üzere, zorlu koşullarda iki farklı dönemde Celtic’in başına geçti. Lig şampiyonluğunu ve kupa şampiyonluğunu kazandılar. O sezonun uzun bir döneminde, Celtic’in tekrar lig kupasını kaldıracağı pek olası görünmüyordu.

“Şunu da belirtmeliyim ki, orada kazanmaya alışkın bir kadro var. Böyle bir kadro varken, tek ihtiyaçları olan şey onun sahip olduğu o deneyimin bir parçasını katmasıydı. Şu anda kulüpte, Shaun Maloney ve Mark Fotheringham’ın onun yardımcı antrenörleri olarak yer aldığını biliyorum; bunlar, ondan ne yapmasını isterse her şeyi yapacak, gerçekten genç, hırslı, enerjik ve yetenekli iki antrenör. O, bahsettiğiniz o yaşta olması gereken türden bir teknik direktör olabilir.

“Hızını kesmiş gibi görünmüyor! Onu saha kenarında gördüğünüzde, hızını hiç kesmiş gibi görünmüyor. Hâlâ 25 yıl önceki gibi görünüyor! Şunu söylemek isterim ki, etrafında böyle bir takım kurmuş olması gerçekten çok önemli; herkesin amaca doğru şekilde katkıda bulunabilmesi ve onun olabileceği en iyi teknik direktör olmasına imkân vermesi çok önemli.

“Yanında, onu son derece seven ve onun için her şeyi yapmaya hazır olan iki antrenör var. Eminim ki oyuncular da bunu hissediyorlardır. Callum McGregor, James Forrest, Kieran Tierney gibi bazı oyuncular, muhtemelen yıllar önce onun takımının futbol oynadığını izleyerek büyümüşlerdir. Bu oyuncuların kulüpte olması gerçekten çok önemli; kulübe değer veren, kulüpte yetişmiş oyuncular.”