'Haksızlık' Alvaro Arbeloa, Real Madrid teknik direktörünün Atlético galibiyetinde hem Jude Bellingham'ı hem de Kylian Mbappé'yi tartışmalı bir şekilde yedek kulübesine almasının ardından tepki gösterdi

Maçın bitiminden sonra basına konuşan Arbeloa, dünya çapında yeteneklere sahip bir kadroyu yönetmenin zorluğunu açıkça dile getirdi. Arbeloa, "Bir teknik direktör olarak en büyük hedefim bu: adaletsiz davranmak ve bunu hissetmek, çünkü oyuncular çok daha fazlasını hak ediyor. Hedefim bu; adaletsiz davranmak zorunda kalsam da herkesin benim güvenimi kazandığını hissetmesi," diye açıkladı.

Forvetlerinin yönetimine ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Her gün en iyi on birini sahaya sürmeye çalışıyorum. Dünyanın en iyi oyuncusuna sahipseniz... normal olan şey ilerlemeye devam etmektir. Kylian çok iyi dakikalar geçirdi ve eminim milli takımında daha fazla süre alacaktır."