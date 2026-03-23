Getty Images Sport
Çeviri:
'Haksızlık' Alvaro Arbeloa, Real Madrid teknik direktörünün Atlético galibiyetinde hem Jude Bellingham'ı hem de Kylian Mbappé'yi tartışmalı bir şekilde yedek kulübesine almasının ardından tepki gösterdi
Yıldız ikilisi sadece kısa rollere sınırlı kaldı
Madrid, şehirdeki rakibi Atlético'yu 3-2 yenerek hayati bir galibiyet elde etti, ancak manşetler Arbeloa'nın kadro seçimiyle doluydu. Bellingham'ın 10 maçlık aradan sonra geri dönmesine ve Mbappé'nin diz burkulmasının ardından "%100 formda" ilan edilmesine rağmen, her ikisi de yedek kulübesinde maça başladı. Mbappe, 64. dakikada Thiago Pitarch'ın yerine oyuna girdi, Bellingham ise 10 dakika sonra Arda Güler'in yerine oyuna girdi. İkilinin temkinli bir şekilde kadroya dahil edilmesi, şampiyonluk yarışında Barcelona'nın dört puan gerisinde olan ve sadece dokuz maç kalan Madrid için kritik bir dönemde gerçekleşti.
- AFP
Arbeloa kadro politikasını savunuyor
Maçın bitiminden sonra basına konuşan Arbeloa, dünya çapında yeteneklere sahip bir kadroyu yönetmenin zorluğunu açıkça dile getirdi. Arbeloa, "Bir teknik direktör olarak en büyük hedefim bu: adaletsiz davranmak ve bunu hissetmek, çünkü oyuncular çok daha fazlasını hak ediyor. Hedefim bu; adaletsiz davranmak zorunda kalsam da herkesin benim güvenimi kazandığını hissetmesi," diye açıkladı.
Forvetlerinin yönetimine ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Her gün en iyi on birini sahaya sürmeye çalışıyorum. Dünyanın en iyi oyuncusuna sahipseniz... normal olan şey ilerlemeye devam etmektir. Kylian çok iyi dakikalar geçirdi ve eminim milli takımında daha fazla süre alacaktır."
Taktiksel bulmacayı çözmek
Bellingham'ın dönüşü, 22 yaşındaki oyuncuyu işleyen bir sisteme yeniden entegre etmesi gereken Arbeloa için taktiksel bir zorluk oluşturuyor. "Oldukça uzun bir süredir sahalardan uzaktaydı ve umarım gelişimi bugün olduğu gibi, Mbappé'ninki gibi devam eder. Onun (Bellingham) için bir yer bulmamız, takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakalaması ve kendini rahat hissetmesi gerekiyor. Sorun şu ki, birçok konuda çok iyi ve bazen maça göre takım için en iyisini seçmek zorundasınız," dedi teknik direktör.
- Getty Images Sport
Sezonun sonuna doğru yaklaşırken uluslararası maç arası
Yurtiçi maçlar ara verilirken, dikkatler uluslararası sahneye yöneliyor; Mbappé Fransa milli takımında forma giyecek, Bellingham ise İngiltere kadrosuna katılacak. Bu maçlar Dünya Kupası için hayati bir hazırlık niteliğinde olsa da, Arbeloa yıldızlarının sakatlık yaşamadan dönmesini umarak endişeyle izleyecek. Valdebebas’a döndüklerinde Madrid’i yoğun bir maç programı bekliyor. Mbappe şu anda 23 golle La Liga gol krallığı sıralamasında lider konumda ve onun form durumu ile Bellingham'ın yaratıcı etkisi, Los Blancos'un Barcelona'nın liderliğini ele geçirebilmesinde belirleyici faktörler olabilir.
Reklam