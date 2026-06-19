Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Hakimi'nin davası mahkemeye sevk edildi: "Sabırsızlıkla bekliyorum, nihayet konuşabileceğim"

A. Hakimi

Paris Saint-Germain’in Faslı savunma oyuncusu Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla yargılanacak. L’Equipe’in haberine göre, Versailles Temyiz Mahkemesi’nin soruşturma dairesi, Cuma sabahı oyuncunun Hauts-de-Seine Bölge Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verdi ve savunma tarafının beraat talebiyle yaptığı itirazı reddetti.


Karar, Hakimi'nin Fas milli takımıyla ABD'de Dünya Kupası'nda mücadele ettiği sırada geldi. Hakimi, açılış maçında Brezilya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, Cuma akşamı İskoçya ile turnuvanın ikinci maçını oynayacak.


Soruşturma, Şubat 2023’te yaşanan bir olayı konu alıyor. O dönemde bir polis kaynağı tarafından verilen ve Fransız medyası tarafından da aktarılan bilgilere göre, o zamanlar futbolcu ile aynı yaşta olan 24 yaşındaki genç bir kadın, Val-de-Marne’daki bir karakola başvurarak, Instagram üzerinden tanıştıktan sonra gittiği Hakimi’nin evinde tecavüze uğradığını iddia etmişti. Kadın, futbolcuyu kendinden uzaklaştırmayı başardığını ve ardından SMS ile haber verdiği bir arkadaşının kendisine ulaştığını iddia etti.


Duruşma tarihi henüz belirlenmedi. Kesin hüküm verilene kadar futbolcu için masumiyet karinesi geçerlidir.

  • SAVUNMA: ŞANTAJ GİRİŞİMİ

    Hakimi hakkında suçlama yöneltilmiş ve adli denetim altına alınmış, ardından Şubat 2026’nın sonunda ilk kez mahkemeye sevk edilmişti. Avukat Fanny Colin’in temsil ettiği savunma tarafı, suçlamanın yalnızca şikayetçinin ifadesine dayandığını öne sürerek ve müvekkiline yönelik bir şantaj girişimi olduğunu belirterek bu karara itiraz etmişti.


    • Reklam

  • HAKIMI'NIN TWEET'İ

    Hakimi, Twitter’da şöyle yorumladı: “Adalet gözlerimin içine bakıp bana şöyle dedi: ‘Eğer tanınmış biri olmasaydın, asla bir soruşturma açılmazdı.’


    Yıllarca sessiz kalmayı tercih ettim. Onurlu davranmanın, sabırlı olmanın ve adalete güvenmenin doğru kararların alınmasını sağlayacağını düşündüm.


    Bugün, benimle ilgisi olmayan bir hikâye, ailemin, hayatımın ve özellikle de gerçeğin aleyhine anlatılıyor. Bazen kolay bir hedef haline geldiğimi hissediyorum.


    Bu davayı ilk günden beri bekliyorum. Ve şimdi sabırsızlıkla bekliyorum.


    Nihayet konuşabileceğim.”