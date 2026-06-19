Paris Saint-Germain’in Faslı savunma oyuncusu Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla yargılanacak. L’Equipe’in haberine göre, Versailles Temyiz Mahkemesi’nin soruşturma dairesi, Cuma sabahı oyuncunun Hauts-de-Seine Bölge Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verdi ve savunma tarafının beraat talebiyle yaptığı itirazı reddetti.





Karar, Hakimi'nin Fas milli takımıyla ABD'de Dünya Kupası'nda mücadele ettiği sırada geldi. Hakimi, açılış maçında Brezilya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, Cuma akşamı İskoçya ile turnuvanın ikinci maçını oynayacak.





Soruşturma, Şubat 2023’te yaşanan bir olayı konu alıyor. O dönemde bir polis kaynağı tarafından verilen ve Fransız medyası tarafından da aktarılan bilgilere göre, o zamanlar futbolcu ile aynı yaşta olan 24 yaşındaki genç bir kadın, Val-de-Marne’daki bir karakola başvurarak, Instagram üzerinden tanıştıktan sonra gittiği Hakimi’nin evinde tecavüze uğradığını iddia etmişti. Kadın, futbolcuyu kendinden uzaklaştırmayı başardığını ve ardından SMS ile haber verdiği bir arkadaşının kendisine ulaştığını iddia etti.





Duruşma tarihi henüz belirlenmedi. Kesin hüküm verilene kadar futbolcu için masumiyet karinesi geçerlidir.