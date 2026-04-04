Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Hakemlik uzmanları arasında kafa karıştırıcı bir çelişki… Gerard Martin, Atlético maçında kırmızı kart görmeyi hak etti mi?

Cumartesi akşamı oynanan Atlético Madrid-Barcelona maçı, son zamanlarda La Liga'da sıkça görülen senaryolardan farklı olmayan bazı tartışmalı hakem kararlarına sahne oldu; çoğu kulüp hakemlerden şikayetçi.

Barcelona, Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etti ve son sözü, 87. dakikada Barça'ya değerli 3 puanı kazandıran tecrübeli Robert Lewandowski söyledi.

Bu galibiyet, teorik olarak çifte puan değerinde sayılır, zira Barcelona (76 puan), bugün Mallorca'ya yenilen ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı, ligin bitimine 8 hafta kala 7 puana çıkardı.

  • Tartışmalı bir hakem kararı

    İkinci yarının başında tartışmalı bir hakem kararı yaşandı: İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer, genç savunma oyuncusu Gerard Martin’i, sahanın ortasında Atlético oyuncusu Tiago Almada’ya yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

    Televizyon tekrarları, Martin'in önce topa dokunduğunu, ardından bacağının Almada'nın ayak bileğine sert bir şekilde çarptığını gösterdi.

    Olay, ilk başta kararı kutlayan Atlético teknik direktörü Diego Simeone'nin şiddetli protestolarına neden oldu. İlk yarının sonunda Nicolás González'in oyundan atılmasıyla skor eşitlenmişti, ancak Simeone daha sonra verilen karara öfkeyle tepki gösterdi.

    Öte yandan, Barcelona teknik direktörü Hans Flick, VAR odasının hakeme çağrılmasından sonra memnuniyetini dile getirdi. Busquets Ferrer saha kenarındaki ekrana yöneldi ve sonuçta kırmızı kart iptal edilip sadece sarı kartla değiştirildi, bu da Gerard Martin'in sahada kalmasına izin verdi.

  • Kafa karıştırıcı bir çelişki! Cesur bir karar

    Her zamanki gibi, analistler ve hakemlik uzmanları arasında bu akşam Atlético Madrid karşısında yaşanan Gerard Martín olayı konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

    İspanyol El Desmarque gazetesindeki hakemlik uzmanı Asubio, hakemin kararının doğru olduğunu söyledi.

    Hakem ve VAR ekibinin, topun oynanmasından sonra oyuncular arasında şiddetli temasın yaşandığı bu tür mücadeleleri açıklayan İspanyol Hakem Komitesi'nin yayınladığı resmi genelgeye dayandığını belirtti.

    Asubio'ya göre bu genelge, "oyuncunun bacağını durduramaması durumunda, bunun mutlaka 'doğrudan kırmızı kart gerektiren bir faul' olarak değerlendirilmeyeceğini, aksine şiddet derecesinin değerlendirilmesinden sonra sarı kartla yetinebileceğini" vurguluyor.

    İspanyol Cadena Ser radyosunun Carrusel Deportivo programında, hakemlik uzmanı Iturralde González de Asubio ile aynı görüşü paylaştı.

    Archivfar sitesinin uzmanları da bu görüşe katılarak, VAR odasının müdahalesini "cesur ve doğru" olarak nitelendirdi ve mevcut standartlara göre bu hareketin "doğrudan kırmızı kart gerektirmeyen" bir hareket olduğunu vurguladı.

  • Var'ın haksız müdahalesi... "Kırmızı kart doğru"!

    Diğer yandan, deneyimli hakemlik uzmanı ve "Radio Marca" yorumcusu Pérez Borol, hakemin Martin'i oyundan atma kararının tamamen doğru olduğunu ve VAR'ın müdahalesi ile pozisyonun tekrar incelenmesinin "hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini" düşünüyor.

    Borul, kelimesi kelimesine şöyle dedi: "Barcelona oyuncusu (Gerard Martin) için verilen kırmızı kart kararı yanlış değildi. Benim görüşüme göre, oyuncu kırmızı kartı hak etmişti çünkü Almada'nın ayak bileğine çok sert bir temas vardı. Bu olay VAR tarafından incelenmemeliydi."

