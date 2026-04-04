Hakemlik uzmanları arasında kafa karıştırıcı bir çelişki… Gerard Martin, Atlético maçında kırmızı kart görmeyi hak etti mi?

İkinci yarının başında tartışmalı bir hakem kararı yaşandı: İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer, genç savunma oyuncusu Gerard Martin’i, sahanın ortasında Atlético oyuncusu Tiago Almada’ya yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
Televizyon tekrarları, Martin'in önce topa dokunduğunu, ardından bacağının Almada'nın ayak bileğine sert bir şekilde çarptığını gösterdi.
Olay, ilk başta kararı kutlayan Atlético teknik direktörü Diego Simeone'nin şiddetli protestolarına neden oldu. İlk yarının sonunda Nicolás González'in oyundan atılmasıyla skor eşitlenmişti, ancak Simeone daha sonra verilen karara öfkeyle tepki gösterdi.
Öte yandan, Barcelona teknik direktörü Hans Flick, VAR odasının hakeme çağrılmasından sonra memnuniyetini dile getirdi. Busquets Ferrer saha kenarındaki ekrana yöneldi ve sonuçta kırmızı kart iptal edilip sadece sarı kartla değiştirildi, bu da Gerard Martin'in sahada kalmasına izin verdi.