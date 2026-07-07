Hakemlik efsanesi Pierluigi Collina, Donald Trump’ın Dünya Kupası hakemi Raphael Claus hakkındaki ‘oldukça şüpheli’ iddialarına yanıt verdi

Tartışma, Balogun ile Tarik Muharemovic arasındaki bir çarpışmadan kaynaklanıyor; bu olayda VAR müdahalesi sonucunda bir faul, “ciddi faul” gerekçesiyle kırmızı karta dönüştürüldü. Sonuçta verilen bir maçlık cezasının askıya alınması için FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya başarılı bir şekilde baskı yapan Trump, Beyaz Saray’da yaptığı konuşma sırasında sahadaki hakemin performansını eleştirmekten çekinmedi.

Trump, hakemin niyetini ve geçmişini sorgulayarak şöyle dedi: “O bir faul değildi… o, tam hızda koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpmasıydı. Yani, ayağını alıp başka birinin ayağının üzerine tam olarak yerleştiremezsin... Bunlar birbirine dolanan iki harika sporcuydu. Bu hakem biraz şüpheli. Geçmişine bakarsan, tartışma yaratmak istemediğim için bunu söylemek istemem ama çok şüpheli."



