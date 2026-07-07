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Hakemlik efsanesi Pierluigi Collina, Donald Trump’ın Dünya Kupası hakemi Raphael Claus hakkındaki ‘oldukça şüpheli’ iddialarına yanıt verdi
Collina, ‘değerli’ Claus’un yanında duruyor
2026 Dünya Kupası’ndaki hakemlik konusu, Collina’nın hakem Claus’u savunmasının öncülüğünde siyasi gündemin odağına oturdu. Brezilyalı hakem, Bosna-Hersek ile oynanan grup aşaması maçında ABD Milli Takımı’nın forveti Folarin Balogun’u oyundan atmasının ardından bir fırtınanın ortasında kaldı; bu karar, sonunda Beyaz Saray’ın öfkesini de üzerine çekti.
Collina, yaptığı resmi açıklamada FIFA’nın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: “FIFA, Raphael Claus’u dünyanın önde gelen profesyonel hakemlerinden biri ve FIFA Dünya Kupası’ndaki Team One’ın değerli bir üyesi olarak görüyor. Kariyeri boyunca, en yüksek profesyonellik ve dürüstlük standartlarını tutarlı bir şekilde sergilemiştir. Raphael Claus, 2022’de Katar’da bizimle birlikte görev yapmış olmasıyla birlikte ikinci FIFA Dünya Kupası’nda hakemlik yapmaktadır. Kendisi deneyimli ve son derece saygın bir hakemdir; güvenilir bir maç yetkilisi olarak ona tam güven duyuyoruz.”
- AFP
Trump, ‘şüpheli’ hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirdi
Tartışma, Balogun ile Tarik Muharemovic arasındaki bir çarpışmadan kaynaklanıyor; bu olayda VAR müdahalesi sonucunda bir faul, “ciddi faul” gerekçesiyle kırmızı karta dönüştürüldü. Sonuçta verilen bir maçlık cezasının askıya alınması için FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya başarılı bir şekilde baskı yapan Trump, Beyaz Saray’da yaptığı konuşma sırasında sahadaki hakemin performansını eleştirmekten çekinmedi.
Trump, hakemin niyetini ve geçmişini sorgulayarak şöyle dedi: “O bir faul değildi… o, tam hızda koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpmasıydı. Yani, ayağını alıp başka birinin ayağının üzerine tam olarak yerleştiremezsin... Bunlar birbirine dolanan iki harika sporcuydu. Bu hakem biraz şüpheli. Geçmişine bakarsan, tartışma yaratmak istemediğim için bunu söylemek istemem ama çok şüpheli."
Siyaset ve futbol dünya sahnesinde kesişiyor
Balogun’un cezasının askıya alınmasına yönelik bu eşi benzeri görülmemiş adım, forvet oyuncusunun ABD’nin Belçika ile oynadığı son 16 turu maçında forma giymesine olanak tanıdı; bu durum rakip ülkeleri büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı. Spor disiplinine üst düzey siyasi tartışmalar yoluyla müdahale etme kararı, turnuvanın yönetim yapılarında şok dalgaları yarattı.
Collina, bu turnuva boyunca giderek daha yoğun bir gündemle karşı karşıya kaldı; son zamanlarda zaman kaybetme ve sakatlık numarası yapma konularında önemli kural değişikliklerini denetledi. Ancak, bir hakemin tarafsızlığına yönelik bu doğrudan meydan okuma, turnuva ev sahipleri ile yönetim organının hakemlik departmanı arasında yeni bir gerilim düzeyine işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Balogun ilk 11'de yer almasına rağmen ABD Erkek Milli Takımı turnuvadan elendi
Siyasi manevralara ve yıldız forvetlerini sahaya geri döndürmek için yapılan başarılı itiraza rağmen, turnuva ABD için büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Belçika’ya karşı 4-1’lik bir yenilgiyle rahatlıkla kenara itildi; bu da, Dünya Kupası hedefleri bağlamında, oyuncunun cezalandırılmasıyla ilgili tüm tartışmaları anlamsız hale getirdi.
Ancak FIFA, maç hakemlerini korumaya devam ettiği için Trump’ın açıklamalarının yankılarının uzun süre devam etmesi bekleniyor. ABD Milli Takımı’nın turnuva serüveni sona ermiş olsa da, özellikle diğer ülkeler kendi disiplin itirazlarında ABD’nin başarısını emsal olarak göstermeye başladıktan sonra, FIFA’nın yargı organlarının bağımsızlığı konusundaki tartışmalar şiddetini koruyor.
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