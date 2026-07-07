AGI’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi ile AIA’nın eski başkanları Antonio Zappi ve Alfredo Trentalange, geçtiğimiz günlerde Milano Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdiler. Bu, soruşturmacıların çalışmalarının son aşamasıdır. Adalet Sarayı’nda açık bir şekilde gerçekleştirilen sorgulamaların ardından büyük bir gizlilik içinde yürütülen bu süreçte, taraflar suçlamaların düşürülmesini talep edip etmeyeceklerini ya da duruşma öncesinde soruşturmayı sonlandırıp sonlandırmayacaklarını değerlendiriyorlar.
Çeviri:
Hakemlerle ilgili soruşturma, sorgulamaların son aşaması: Rocchi'nin ifadesi alındı, dava mı açılacak yoksa dosya kapatılacak mı?
ROCCHI'NİN İFADESİ
Rocchi, geçtiğimiz 30 Nisan’da savcı Maurizio Ascione’nin celp çağrısına yanıt vermemeyi seçmesinin ardından ilk kez ifade verdi. Avukatı Antonio D’Avirro, müvekkilinin kendisine yöneltilen spor dolandırıcılığı suçlamasına ilişkin belgeleri ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı bulamadığı için savcının huzuruna çıkmamasının uygun olacağını düşündüğünü belirtmişti.
SUÇLAMALAR
Üç-dört saat süren sorguda, soruşturma haberinin ardından görevinden kendi isteğiyle uzaklaşan Rocchi, 2 Nisan 2025 tarihinde San Siro Stadyumu’nda gerçekleşen sözde anlaşmaya katıldığı yönündeki suçlamaya karşıkendini savundu. Savcılık, Inter'in Bologna ile oynayacağı maçta hakem olarak görevlendirilmesi Intertarafından uygun görülen Andrea Colombo'nun atamasını "ayarlamak" ve aynı zamanda Daniele Doveri'nin olası bir İtalya Kupası finalini ve Nerazzurri'nin 2024/2025 sezonundaki son maçlarını yönetmesini engellemek için bir plan yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Soruşturmanın diğer kolunda ise, Udinese-Parma maçında VAR odasına yapılan “vurma” hareketleri yoluyla Rocchi’nin etkilenmesi ve sahte tanıklık suçlamasıyla soruşturulan VAR hakemi Daniele Paterna’nın bir penaltı kararı vermesi için baskı yapıldığı iddia ediliyordu.
DİĞER SORGULAMALAR
Spor mahkemesi tarafından verilen 13 aylık meslekten men cezasının ardından hakemler derneği başkanlığından uzaklaştırılan Zappi, Mayıs ayı başında ifade verdikten sonra ikinci kez tanık olarak dinlendi. Eski hakem ve AIA Başkanı Trentalange de aynı şekilde tanık olarak dinlendi.
SORUŞTURMA MI, DOSYA KAPATMA MI?
Son haftalarda, savcı Marcello Viola’nın talimatıyla savcı Ascione’ye yardımcı savcı Paolo Ielo eşlik etti. Soruşturmacılar arasında, davanın düşürülmesi en olası senaryo olarak görülüyor; ancak soruşturmayı yürütenler arasında tartışmalar hâlâ devam ediyor ve yargıçlar arasında görüş birliği olmadığı anlaşıldığından bir uzlaşma bulunması gerekecek.
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