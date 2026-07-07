Hakemlerle ilgili soruşturma, sorgulamaların son aşaması: Rocchi'nin ifadesi alındı, dava mı açılacak yoksa dosya kapatılacak mı?

Üç-dört saat süren sorguda, soruşturma haberinin ardından görevinden kendi isteğiyle uzaklaşan Rocchi, 2 Nisan 2025 tarihinde San Siro Stadyumu’nda gerçekleşen sözde anlaşmaya katıldığı yönündeki suçlamaya karşıkendini savundu. Savcılık, Inter'in Bologna ile oynayacağı maçta hakem olarak görevlendirilmesi Intertarafından uygun görülen Andrea Colombo'nun atamasını "ayarlamak" ve aynı zamanda Daniele Doveri'nin olası bir İtalya Kupası finalini ve Nerazzurri'nin 2024/2025 sezonundaki son maçlarını yönetmesini engellemek için bir plan yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Soruşturmanın diğer kolunda ise, Udinese-Parma maçında VAR odasına yapılan “vurma” hareketleri yoluyla Rocchi’nin etkilenmesi ve sahte tanıklık suçlamasıyla soruşturulan VAR hakemi Daniele Paterna’nın bir penaltı kararı vermesi için baskı yapıldığı iddia ediliyordu.