AFP
Çeviri:
Hakemlerin İspanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulunması üzerine Real Madrid başkanı, "hırsızlık veya yolsuzluk" suçlamaları nedeniyle ağır bir ceza ile karşı karşıya
Hakemler Birliği, Perez'e sert tepki gösterdi
AESAF hakemler birliği, geçen Salı günü düzenlenen basın toplantısında Florentino Pérez’in yaptığı açıklamaların ardından RFEF Disiplin Kurulu’na resmi bir şikayette bulundu. Real Madrid başkanı, İspanya’daki hakemlik standartlarına ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve kurumlar nezdinde büyük tepki uyandıran ifadeler kullandı.
Sendika yaptığı açıklamada, Perez'in söylemlerinin ifade özgürlüğü ile mazur görülemeyecek bir sınırı aştığını savundu. Sendika, bu açıklamaların "ifade özgürlüğü veya spor eleştirisi kapsamında meşru olarak haklı gösterilemeyeceğini, zira Perez'in kendisini belirli hakem hatalarını işaret etmekle sınırlamadığını, aksine hakemlik kurumunu yirmi yıl boyunca süregelen bir yolsuzluk suçu işlemekle suçladığını" belirtti.
İki yıllık uzaklaştırma cezası ihtimali
Mundo Deportivo’ya göre, Real Madrid başkanı, La Liga’da “hırsızlık veya yolsuzluk” suçlamaları nedeniyle İspanyol futbol yönetmelikleri kapsamında disiplin cezasına çarptırılabilir. RFEF Disiplin Yönetmeliği, iki olası yaptırım yolunu ortaya koymaktadır; bunlardan biri, kulüp yönetimi için diğerine kıyasla çok daha ağır sonuçlar doğurmaktadır.
En aşırı disiplin senaryosunda, Perez, RFEF disiplin yönetmeliğinin 94. maddesi uyarınca bir ay ile iki yıl arasında futbol ile ilgili görevlerden uzaklaştırılabilir. Ancak, en olası sonuç, uzaklaştırma yerine 106. madde uyarınca para cezası olacaktır.
Daha hafif yaptırımlar da gündemde
İki yıllık men cezası tehdidi baş gösterirken, uzmanlar para cezasının daha olası bir sonuç olduğunu öne sürüyor. Yönetmeliğin 106. maddesi, "hakem kadrosu üyeleri veya düzenleyici garanti organlarının üyeleri hakkında herhangi bir mecrada yapılan açıklamaları" özel olarak ele alıyor ve yetkililerin dürüstlüğünü sorgulayanların cezalandırılmasına yönelik bir çerçeve sunuyor.
Kurallar, "spor disiplinine tabi herhangi bir kişinin, hakem heyeti veya RFEF organlarının herhangi bir üyesinin dürüstlüğünü ve tarafsızlığını sorgulayan herhangi bir mecrada yaptığı açıklamalar ile söz konusu heyetlerin herhangi bir üyesinin faaliyetlerini küçümseyen, hakaret içeren, aşağılayıcı veya küfürlü dil kullanılarak yapılan açıklamalar cezalandırılacaktır" şeklinde belirtilmektedir.
Kulüp yöneticileri için bu, genellikle 601 ila 3.005,06 avro arasında değişen bir para cezasına neden olur.
Perez’in Negreira hakkındaki önceki açıklamaları
Perez, Negreira davası etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirerek takımının birçok lig şampiyonluğundan mahrum bırakıldığını iddia edince, Real Madrid ile Barcelona arasındaki gerginlikler keskin bir şekilde tırmandı. Ateşli bir basın toplantısı sırasında Perez, İspanyol futbolunu etkilediğini söylediği uzun süredir devam eden usulsüzlükler nedeniyle kulübün fiilen yedi şampiyonluğun daha “çalındığını” öne sürerek, yedi La Liga şampiyonluğundan oluşan sayısının iki katına çıkabileceğini ima etti.
Perez, Negreira davasını "futbol tarihinin en büyük skandalı" olarak nitelendirdi ve Real Madrid'in UEFA'ya sunmak üzere ayrıntılı bir dosya hazırladığını açıkladı. Barcelona ise hızlı bir şekilde yanıt verdi ve kulübün hukuk departmanının bu suçlamaları incelediğini ve olası yasal işlemleri değerlendirdiğini doğrularken, davayla ilgili herhangi bir spor suçu işlendiği yönündeki iddiaları uzun süredir reddettiğini yineledi. Bu açıklamalar, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki gerginliği daha da artırdı.