Getty Images Sport
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Hakemlerin başındaki Howard Webb, Aston Villa'nın Newcastle'ı yendiği maçta Sven Botman'ın Nicolas Jackson'a müdahalesi nedeniyle neden kırmızı kart görmediğini açıkladı
Webb, hakemlerin kararlarını sahiplenmesini destekliyor
Hakemlerin başındaki Webb, Aston Villa'nın St James' Park'ta 1-0 kazandığı maçta Botman'ın Jackson'a yaptığı tartışmalı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmemesiyle sonuçlanan karar sürecini savundu. Jackson, maçın ardından müdahalenin ağır bir sakatlığa yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirmişti. Webb ise hakem ekibinin doğru protokolleri izlediğini belirtti. PGMOL Başkanı, bu sezon Premier League'de önceliğin saha hakeminin kararında olduğunu vurguladı.
Match Officials Mic'd Up'ın son bölümünde konuşan Webb, Jarred Gillett'in sahada verdiği karar açık ve bariz bir hata olmadığı için VAR hakemi Stuart Attwell'ın müdahale etmemekte haklı olduğunu açıkladı. Botman'ın ayağı topun üzerinden geçmiş gibi görünse de kramponunun Jackson'ın bacağına doğrudan temas etmemesi, pozisyonun yoruma açık kalmasına neden oldu. Webb, VAR'ın maçları Stockley Park'taki stüdyodan yeniden yönetmesini önlemek için daha az müdahaleci bir yaklaşım benimsemesi yönünde talimat aldığını söyledi.
Webb, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği kararın VAR tarafından yeniden değerlendirilmesini istemiyoruz. Kararın sorumluluğu hakemde olmalı ve VAR yalnızca açıkça yanlış bir unsur olduğunda devreye girmeli" dedi. PGMOL Başkanı, bacakların makas gibi kapanmaması ve ayak bileğine net bir temas olmaması nedeniyle, pozisyon yaşanırken VAR müdahalesi için gereken eşiğin aşılmadığını anlattı.
- AFP
Öznel hakem yönetiminin önemi
Webb ayrıca, Gillett'ın Newcastle savunmacısına başlangıçta kırmızı kart göstermesi hâlinde VAR'ın da büyük olasılıkla bu kararı onaylayacağını açıkladı.
Webb, “Dolayısıyla VAR, Botman'ın uzattığı bacağındaki krampon dişlerinin Jackson'ın ayak bileğine ya da kaval kemiğine sert biçimde temas ettiğini veya makas hareketinin kapandığını görseydi, incelemenin ardından muhtemelen farklı bir sonuca varırdık” diye ekledi.
Şiddet içeren hareketlere ilişkin kararlarda tutarlılık
Tyneside'daki tartışmayı bir kenara bırakırsak, Webb, Tottenham'ın Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta Rodrigo Bentancur'un gördüğü kırmızı kartı da değerlendirdi. Tottenhamlı orta saha oyuncusu, Luke Shaw'a kafa attığı için oyundan atıldı. Olay, Manchester United savunmacısının müdahalesiyle başlayan bir gerginliğin ardından yaşandı. Webb, hakemlerin sert bir itmeyle kafa kullanılarak gerçekleştirilen şiddetli hareketi birbirinden ayırarak doğru karara vardığını düşündü.
Webb, görüntüleri analiz ederken “Luke Shaw'un itmesinin de sert olduğunu savunabilirsiniz ama itme göğse yönelik. Oyuncuların göğse itme nedeniyle kırmızı kart gördüğüne pek rastlamazsınız,” dedi.
- Getty Images Sport
Bentancur'un kafa atmasına ilişkin netlik
Webb, “Dolayısıyla Luke Shaw'ın yaptığı hareket sarı kartı gerektiriyor, ancak Bentancur'un başıyla verdiği tepkinin kırmızı kartı gerektirdiğini düşünüyorum,” diyerek sözlerini tamamladı. PGMOL, bu değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaflığı artırmayı ve taraftarların ses getiren bazı kararların neden verildiğini anlamasına yardımcı olmayı umuyor.
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