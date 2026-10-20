Hakemlerin başındaki Webb, Aston Villa'nın St James' Park'ta 1-0 kazandığı maçta Botman'ın Jackson'a yaptığı tartışmalı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmemesiyle sonuçlanan karar sürecini savundu. Jackson, maçın ardından müdahalenin ağır bir sakatlığa yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirmişti. Webb ise hakem ekibinin doğru protokolleri izlediğini belirtti. PGMOL Başkanı, bu sezon Premier League'de önceliğin saha hakeminin kararında olduğunu vurguladı.

Match Officials Mic'd Up'ın son bölümünde konuşan Webb, Jarred Gillett'in sahada verdiği karar açık ve bariz bir hata olmadığı için VAR hakemi Stuart Attwell'ın müdahale etmemekte haklı olduğunu açıkladı. Botman'ın ayağı topun üzerinden geçmiş gibi görünse de kramponunun Jackson'ın bacağına doğrudan temas etmemesi, pozisyonun yoruma açık kalmasına neden oldu. Webb, VAR'ın maçları Stockley Park'taki stüdyodan yeniden yönetmesini önlemek için daha az müdahaleci bir yaklaşım benimsemesi yönünde talimat aldığını söyledi.

Webb, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği kararın VAR tarafından yeniden değerlendirilmesini istemiyoruz. Kararın sorumluluğu hakemde olmalı ve VAR yalnızca açıkça yanlış bir unsur olduğunda devreye girmeli" dedi. PGMOL Başkanı, bacakların makas gibi kapanmaması ve ayak bileğine net bir temas olmaması nedeniyle, pozisyon yaşanırken VAR müdahalesi için gereken eşiğin aşılmadığını anlattı.