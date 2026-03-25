FC St. Pauli teknik direktörü Alexander Blessin, hakemlere yönelik sert eleştirilerinin ardından ağır bir para cezasına çarptırıldı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 52 yaşındaki teknik direktöre "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle 10.000 avro para cezası verildiğini duyurdu: "Karar kesinleşmiştir."
Hakemlere yönelik sert eleştirilerin ardından: DFB, Bundesliga teknik direktörüne ağır para cezası verdi
Blessin, Bundesliga'dan düşmeme mücadelesinde SC Freiburg'a 1-2 yenildikten sonra hakem Florian Badstübner'e öfkelenmiş ve DFB'ye göre "onun tarafsızlığını sorgulamıştı".
Blessin, DAZN'deyaptığı açıklamada, takımının "on bir kişiye karşı değil, on ikiye karşı oynadığını ve bunun da hakem olduğunu" söylemişti: "Birçok küçük detay vardı. Bir hakem bana sarı kart gösterirken alaycı bir şekilde gülümsüyorsa, bunu saygısızlık olarak algılarım. Dışarıda duygusal olsam bile. İlk gol öncesinde de oyunun devam etmesine izin verdiği üç durum vardı. Şimdi yine 'kötü kaybeden' denebilir, her şey yolunda."
Blessin sözlerini pişmanlık duyuyor
Maç sonrası basın toplantısında Blessin, kullandığı ifadelerden pişmanlık duyduğunu belirtti. "DAZN'de yaptığım açıklama pek akıllıca değildi. Bu, duygusal bir anın etkisiyle oldu, bunu kabul etmelisiniz," dedi ve ekledi: "Burada çok büyük şeyler söz konusu."
FC St. Pauli: Önümüzdeki maçlar
5 Nisan Pazar, saat 15.30
Union Berlin (D)
11 Nisan Cumartesi, 18.30
FC Bayern Münih (E)
17 Nisan Cuma, 20.30
1. FC Köln (E)
tbd
1. FC Heidenheim (D)
belirlenecek
1. FSV Mainz 05 (E)