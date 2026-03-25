Hakemlere yönelik sert eleştirilerin ardından: DFB, Bundesliga teknik direktörüne ağır para cezası verdi

Blessin, Bundesliga'dan düşmeme mücadelesinde SC Freiburg'a 1-2 yenildikten sonra hakem Florian Badstübner'e öfkelenmiş ve DFB'ye göre "onun tarafsızlığını sorgulamıştı".

Blessin, DAZN'deyaptığı açıklamada, takımının "on bir kişiye karşı değil, on ikiye karşı oynadığını ve bunun da hakem olduğunu" söylemişti: "Birçok küçük detay vardı. Bir hakem bana sarı kart gösterirken alaycı bir şekilde gülümsüyorsa, bunu saygısızlık olarak algılarım. Dışarıda duygusal olsam bile. İlk gol öncesinde de oyunun devam etmesine izin verdiği üç durum vardı. Şimdi yine 'kötü kaybeden' denebilir, her şey yolunda."