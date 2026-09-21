Serie A 2026/2027, hakemlik düzeyinde adeta tam anlamıyla teknik bir devrim yaşıyor. Rocchi yönetiminden Daniele Orsato yönetimine geçiş, geçmişe kıyasla tamamen farklı bir hakemlik ölçütünü beraberinde getirdi; bu nedenle bugün hakemliğin üst düzey isimleri ile Serie A’daki 20 kulübün teknik direktörleri arasında yapılması planlanan toplantı büyük bir merakla bekleniyordu.

Lissone’de ortam, sakin bir görüşme havasındaydı ve gözlemcinin liderlik ettiği ekip, sezonun bu ilk bölümünde yapılan bazı hataları kabul etti.