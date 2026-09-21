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Emanuele Tramacere
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Hakemler-teknik direktörler toplantısı: katılmayanlar ve “VAR’lık” vakalar, Rowe-Kalulu ile Orsato’nun kabul ettiği diğer hatalar

Serie A
Monza
Sassuolo
Udinese
Cagliari
Roma
Inter
Bologna
Torino
Venezia
Lazio
Fiorentina
SSC Napoli
Parma Calcio 1913
Genoa
Frosinone
Como
Juventus
Atalanta
AC Milan
Lecce

Hakem camiası ile Serie A kulüpleri ilk kez yüz yüze geldi

Serie A 2026/2027, hakemlik düzeyinde adeta tam anlamıyla teknik bir devrim yaşıyor. Rocchi yönetiminden Daniele Orsato yönetimine geçiş, geçmişe kıyasla tamamen farklı bir hakemlik ölçütünü beraberinde getirdi; bu nedenle bugün hakemliğin üst düzey isimleri ile Serie A’daki 20 kulübün teknik direktörleri arasında yapılması planlanan toplantı büyük bir merakla bekleniyordu.

Lissone’de ortam, sakin bir görüşme havasındaydı ve gözlemcinin liderlik ettiği ekip, sezonun bu ilk bölümünde yapılan bazı hataları kabul etti.

  • Eksik teknik direktörler

    Serie A’daki 20 teknik direktörün tamamı toplantıda yer almadı, ancak katılamayanlar yardımcı antrenörlerini göndermeyi tercih etti.

    Panorama’nın aktardığına göre, yoklar arasında kuşkusuz Gian Piero Gasperini, Maurizio Sarri ve Massimiliano Allegri’nin yanı sıra Massimiliano Alvini ile Eusebio Di Francesco da öne çıkıyor.

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  • VAR kapalı değil, ama...

    Orsato, orada bulunan herkese "VAR’ın kapalı olmadığını" güvenceyle söyledi, ancak Lissone’daki görevlilerin sahadaki hakemin açık görüş açısıyla zaten değerlendirdiği ya da sınırda kalan pozisyonları yeniden inceleme isteği olmadan, yalnızca sahadaki açık ve bariz hatalar olması halinde devreye gireceğini yineledi.

  • Rowe-Kalulu ve diğer hatalar

    Orsato, böylece adamlarının şu ana kadar yaptığı bazı hataları kabul etti. Kalulu’nun Rowe’a yaptığı müdahale penaltıydı; Fiorentina ile Pisa arasındaki İtalya Kupası maçında Caracciolo’nun Pellegrino’ya yaptığı müdahale de öyleydi.

    Fiorentina-Frosinone maçında Alex Jimenez’e kırmızı kart çıkmalıydı, Torino-Milan maçında ise Vlasic’in elle oynaması penaltıydı. Son olarak Como-Parma maçında Caqueret’nin Britschgi’ye yaptığı müdahale de kırmızı kart gerektiriyordu.

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  • Sahadaki vakalar

    Son olarak Orsato, çeşitli şüpheli pozisyonlarda doğru yaklaşımın sahadaki kararı korumak olduğunu teyit etti; buna Napoli'nin Genoa'ya attığı gol sırasında De Bruyne'nin yaptığı itme ve Bologna-Torino maçındaki Heggem-Oristanio çarpışması da dahil. Bu gibi durumlarda hakem yönetimi tarafından VAR müdahalesi asla istenmeyecek.