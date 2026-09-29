Buna karşılık diğer tartışmalı pozisyonlar ise hakem atamalarından sorumlu isim tarafından hata olarak değerlendirilmedi: örneğin Genoa-Napoli maçındaki De Bruyne-Vazquez pozisyonu, Juventus-Milan karşılaşmasında Cisse'nin golünden önce De Winter ile Kolo Muani arasındaki "çarpışma" ve Inter-Napoli maçında Lobotka'nın, kameralar tarafından hiçbir zaman doğrulanmayan, elle oynadığı iddiası.







