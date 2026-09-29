Daniele Orsato, Serie A hakem atama sorumlusu olarak, Lissone'daki IBC'de medya ile gerçekleştirilen buluşmada sezonun bu ilk bölümünde yedi hatayı kabul etti; bunların beşi ligde, ikisi ise İtalya Kupası'nda yaşandı.
Hakemler: Orsato yedi hatayı kabul etti; bunların 5'i Serie A'da, 2'si ise Coppa Italia'da. İşte liste
Ligde beş hata
Üç durumda, Serie A'da hakemin müdahale etmemesinin ardından VAR'ın devreye girmesi gereken verilmeyen penaltılar söz konusuydu: Torino-Milan maçında Vlasic'in ceza sahası içindeki elle oynama pozisyonu penaltıydı, Fiorentina-Frosinone maçında Dragusin'in Monterisi'ye müdahalesinin çalınması gerekiyordu, Juventus-Atalanta maçında ise Kalulu'nun Rowe'a yaptığı çekmenin cezalandırılması gerekiyordu.
Ligde verilmeyen iki kırmızı kart da vardı: Como-Parma maçında Britschgi'ye müdahalesi nedeniyle Caqueret'nin oyundan atılması gerekiyordu; yine Fiorentina-Frosinone maçında Bracaglia'ya yaptığı darbe nedeniyle Jimenez de aynı şekilde kırmızı kart görmeliydi.
Coppa Italia'da iki hata
İtalya Kupası'nda da iki hata: Fiorentina-Pisa maçında Caracciolo'nun Pellegrino'yu çekmesinde penaltı verilmedi; Torino-Monza maçında ise Lucchesi'nin elle oynaması nedeniyle verilen penaltı, sahadaki karar olduğu için VAR müdahalesiyle iptal edilmemeliydi.
Diğer tartışmalı vakalar
Buna karşılık diğer tartışmalı pozisyonlar ise hakem atamalarından sorumlu isim tarafından hata olarak değerlendirilmedi: örneğin Genoa-Napoli maçındaki De Bruyne-Vazquez pozisyonu, Juventus-Milan karşılaşmasında Cisse'nin golünden önce De Winter ile Kolo Muani arasındaki "çarpışma" ve Inter-Napoli maçında Lobotka'nın, kameralar tarafından hiçbir zaman doğrulanmayan, elle oynadığı iddiası.
İSTATİSTİKLER
Son olarak toplantıda hakemlerin yeni çizgisine ilişkin istatistikler de paylaşıldı: oyun süresi 59 dakika 24 saniyeye yükseldi (geçen yıla göre +5 dakika 53 saniye), fauller (26'dan 22,74'e), penaltılar (5 haftada sadece 5, Avrupa genelindeki en düşük sayı), sarı kartlar (3,63'ten 3,22'ye) ve kırmızı kartlar (0,18'den 0,04'e) ise azaldı.
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