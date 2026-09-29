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Gianluca Minchiotti
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Hakemler: Orsato yedi hatayı kabul etti; bunların 5'i Serie A'da, 2'si ise Coppa Italia'da. İşte liste

Serie A

Lissone'da hakemler ile basın arasında toplantı

Daniele Orsato, Serie A hakem atama sorumlusu olarak, Lissone'daki IBC'de medya ile gerçekleştirilen buluşmada sezonun bu ilk bölümünde yedi hatayı kabul etti; bunların beşi ligde, ikisi ise İtalya Kupası'nda yaşandı.



  • Ligde beş hata

    Üç durumda, Serie A'da hakemin müdahale etmemesinin ardından VAR'ın devreye girmesi gereken verilmeyen penaltılar söz konusuydu: Torino-Milan maçında Vlasic'in ceza sahası içindeki elle oynama pozisyonu penaltıydı, Fiorentina-Frosinone maçında Dragusin'in Monterisi'ye müdahalesinin çalınması gerekiyordu, Juventus-Atalanta maçında ise Kalulu'nun Rowe'a yaptığı çekmenin cezalandırılması gerekiyordu.


    Ligde verilmeyen iki kırmızı kart da vardı: Como-Parma maçında Britschgi'ye müdahalesi nedeniyle Caqueret'nin oyundan atılması gerekiyordu; yine Fiorentina-Frosinone maçında Bracaglia'ya yaptığı darbe nedeniyle Jimenez de aynı şekilde kırmızı kart görmeliydi.

  • Coppa Italia'da iki hata

    İtalya Kupası'nda da iki hata: Fiorentina-Pisa maçında Caracciolo'nun Pellegrino'yu çekmesinde penaltı verilmedi; Torino-Monza maçında ise Lucchesi'nin elle oynaması nedeniyle verilen penaltı, sahadaki karar olduğu için VAR müdahalesiyle iptal edilmemeliydi.


  • Diğer tartışmalı vakalar

    Buna karşılık diğer tartışmalı pozisyonlar ise hakem atamalarından sorumlu isim tarafından hata olarak değerlendirilmedi: örneğin Genoa-Napoli maçındaki De Bruyne-Vazquez pozisyonu, Juventus-Milan karşılaşmasında Cisse'nin golünden önce De Winter ile Kolo Muani arasındaki "çarpışma" ve Inter-Napoli maçında Lobotka'nın, kameralar tarafından hiçbir zaman doğrulanmayan, elle oynadığı iddiası.



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  • İSTATİSTİKLER

    Son olarak toplantıda hakemlerin yeni çizgisine ilişkin istatistikler de paylaşıldı: oyun süresi 59 dakika 24 saniyeye yükseldi (geçen yıla göre +5 dakika 53 saniye), fauller (26'dan 22,74'e), penaltılar (5 haftada sadece 5, Avrupa genelindeki en düşük sayı), sarı kartlar (3,63'ten 3,22'ye) ve kırmızı kartlar (0,18'den 0,04'e) ise azaldı.