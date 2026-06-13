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Gianluca Minchiotti

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Hakemler: Messina, Aia'nın yeni Teknik Direktörü oldu; Orsato, A ve B liglerinin yeni hakem atama sorumlusu mu olacak?

Serie A

Hakemlik dünyasından haberler: Yeni teknik direktörün ataması resmiyet kazandı, yeni hakem sorumlusu hakkında söylentiler var

İtalyan Hakemler Birliği Ulusal Komitesi, Aia'nın basın açıklamasında belirtildiği üzere, Domenico Messina'yı Aia'nın yeni Teknik Direktörü olarak atadı: "Domenico Messina'nın atanması, Teknik Direktörün ulusal hakemlik mirasının geliştirilmesi, koordinasyonu ve değerinin artırılması açısından sahip olacağı stratejik önemin bilinciyle, büyük bir sorumluluk duygusuyla gerçekleştirilmiştir. Messina'nın profili, en üst düzeyde rol aldığı kariyeri boyunca edindiği uluslararası deneyim, teknik yetkinlik ve İtalyan hakemlik sistemine ilişkin derin bilginin bir sentezini temsil etmektedir."


Açıklama şöyle devam ediyor: "Bu seçimle Ulusal Komite, derneğin yeni teknik yapısını, İtalyan Hakemler Derneği'ni gelecekteki zorluklarda eşlik edebilecek, sürekliliği, yetkinliği ve tüm hakemlik hareketinin teknik gelişimine yönelik bir vizyonu garanti edebilecek, son derece saygın bir kişiye emanet etme niyetini teyit etmektedir."


  • ORSATO YENİ HAKEM Mİ OLACAK?

    Messina, A ve B liglerinin yeni hakem koordinatörünü atama görevini üstlenecek; bu görev için en önde gelen isim Daniele Orsato. Dün, Radio CRC'ye konuk olan eski hakem ve DAZN'ın teknik hakem yorumcusu Luca Marelli, görüşlerini şöyle dilegetirdi: "Önümüzdeki iki yıl için hakem koordinatörü büyük olasılıkla Daniele Orsato olacak. Atamalar artık yıllık değil, iki yıllık olacak, bu nedenle bir sonraki başkan, önceden belirlenmiş seçimlerle karşı karşıya kalacak."


    1975 doğumlu, Schio bölümünün eski hakemi olan Orsato, Haziran 2024'te emekli olacak ve ardından 2025'ten itibaren Serie C Ulusal Hakem Komisyonu Başkanı olarak görev yapacak. Böylece, eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi (kendi isteğiyle görevden ayrılmış) ve Dino Tommasi'nin (Rocchi'nin istifasının ardından geçici hakem atama sorumlusu) yerini alacak.


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