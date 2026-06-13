Hakemler: Messina, Aia'nın yeni Teknik Direktörü oldu; Orsato, A ve B liglerinin yeni hakem atama sorumlusu mu olacak?

İtalyan Hakemler Birliği Ulusal Komitesi, Aia'nın basın açıklamasında belirtildiği üzere, Domenico Messina'yı Aia'nın yeni Teknik Direktörü olarak atadı: "Domenico Messina'nın atanması, Teknik Direktörün ulusal hakemlik mirasının geliştirilmesi, koordinasyonu ve değerinin artırılması açısından sahip olacağı stratejik önemin bilinciyle, büyük bir sorumluluk duygusuyla gerçekleştirilmiştir. Messina'nın profili, en üst düzeyde rol aldığı kariyeri boyunca edindiği uluslararası deneyim, teknik yetkinlik ve İtalyan hakemlik sistemine ilişkin derin bilginin bir sentezini temsil etmektedir."





Açıklama şöyle devam ediyor: "Bu seçimle Ulusal Komite, derneğin yeni teknik yapısını, İtalyan Hakemler Derneği'ni gelecekteki zorluklarda eşlik edebilecek, sürekliliği, yetkinliği ve tüm hakemlik hareketinin teknik gelişimine yönelik bir vizyonu garanti edebilecek, son derece saygın bir kişiye emanet etme niyetini teyit etmektedir."



